„Poarta Lacrimilor”, în pericol. Arabia Saudită presează SUA să negocieze cu Iranul, de teama rebelilor Houthi: care e riscul

Arabia Saudită îndeamnă Statele Unite să reia negocierile cu Iranul, afirmând că blocada impusă asupra Strâmtorii Ormuz ar putea determina aliații Houthi ai Teheranului din Yemen să blocheze singura rută maritimă rămasă în Marea Roșie, închizând strâmtoarea Bab al-Mandeb sau „Poarta Lacrimilor”, scrie The Times.

Bab al-Mandeb este ruta de ieșire pentru petrolul brut pompat prin conducta est-vest a Arabiei Saudite, de la Golful Persic la Marea Roșie.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Riad, capitala Arabiei Saudite, abia și-a restabilit capacitatea maximă de pompare la nivelul dinainte de război, de șapte milioane de barili de petrol pe zi, singura compensare importantă pentru blocada petrolului brut prin strâmtoare. Calea navigabilă reprezintă aproximativ 12% din transporturile globale de petrol, comparativ cu 20% în cazul Strâmtorii Ormuz. Criza petrolului din 1973 a afectat doar 7% din aprovizionarea globală cu petrol.

„Arabia Saudită exprimă o îngrijorare internațională mai largă că blocada SUA reprezintă o escaladare periculoasă”, a declarat Vali Nasr, expert în Iran la Școala de Studii Internaționale Avansate a Universității Johns Hopkins.

„Aceasta închide și mai mult tot comerțul din Golful Persic, ar putea duce la un conflict mai violent acolo, dar și la perturbarea comerțului în Marea Roșie. Ar putea îngenunchea economia globală înainte de a o face pe cea a Iranului, mai ales că Trump încă cere capitularea în loc de un acord.”

Strâmtoarea Bab al-Mandeb este extrem de vulnerabilă în fața grupării Houthi, susținută de Iran, care controlează o mare parte din coasta yemenită a Mării Roșii. Iranul a amenințat în repetate rânduri că va închide această cale navigabilă în timpul conflictului actual, folosindu-se de aliații săi Houthi.

Săptămâna trecută, Ali Akbar Velayati, consilier principal al liderului suprem al Iranului, a declarat că Iranul privește această strâmtoare „exact așa cum privește Ormuzul. Și dacă Casa Albă se gândește să-și repete greșelile stupide, își va da seama repede că fluxul global de energie și comerț poate fi întrerupt cu un singur semnal.”

Houthii au atacat și au perturbat transportul maritim global în Marea Roșie pe durata majorității războiului din Gaza, afectând nu doar petrolul care trecea prin Bab al-Mandeb, ci și mărfurile care treceau prin Canalul Suez. Transporturile de petrol s-au redus la mai puțin de jumătate, de la nouă milioane la patru milioane de barili pe zi, în timp ce comerțul prin Suez s-a înjumătățit, transporturile fiind redirecționate în jurul Capului Bunei Speranțe din Africa de Sud.

SUA au condus o campanie aeriană și navală pentru a redeschide ruta, dar au capitulat în câteva săptămâni, declarând un armistițiu după ce Houthi au doborât șapte drone în valoare de 30 de milioane de dolari și au fost pe punctul de a scufunda un portavion, care a pierdut două avioane de vânătoare sub focul Houthi.

Rebelii au reușit să-și consolideze buncărele și depozitele de arme pe durata bombardamentelor americane, iar ambele părți au declarat victoria după ce rebelii Houthi au acceptat să înceteze atacurile asupra navelor americane, continuând însă să le vizeze pe cele care asistă Israelul.

Houthii s-au angajat în conflictul actual cu Iranul pentru prima dată luna trecută, când au tras asupra Israelului. Săptămâna trecută, o dronă necunoscută a atacat conducta saudită.

Capacitatea lor de a perturba Bab el-Mandeb a fost ilustrată grafic de ocolul de o lună făcut de cel mai recent grup de atac al portavioanelor americane trimis în regiune.

USS George H W Bush și cele trei nave de escortă ale sale, care au părăsit coasta de est a SUA luna trecută, navighează în prezent în jurul coastei Namibiei pentru a ajunge în Golf, evitând ruta prin Marea Mediterană și Marea Roșie din cauza amenințării rebelilor pro-iranieni, a raportat luni Institutul Naval al SUA.

Ultimul portavion american a trecut prin Bab el-Mandeb în decembrie 2023, înainte de începerea campaniei Houthi împotriva transportului maritim.

Arabia Saudită a negat în repetate rânduri informațiile, provenite atât de la Casa Albă, cât și din Israel, conform cărora ar fi făcut presiuni asupra administrației Trump pentru a escalada conflictul cu Iranul.

Acest lucru a intensificat, de asemenea, tensiunile cu Emiratele Arabe Unite, care au adoptat o poziție mai combativă în ceea ce privește continuarea ostilităților cu Iranul.

Pakistanul a găzduit discuții între SUA și Iran la sfârșitul săptămânii trecute, care s-au încheiat fără un acord, deși Teheranul le-a prezentat ca fiind începutul unui proces.

În timp ce președintele Trump a dat vina pe dezacordul privind viitorul programului nuclear al Iranului, alții au afirmat că discuțiile păreau sortite eșecului încă de la început din cauza furiei sale că Iranul a refuzat să redeschidă Strâmtoarea Ormuz atâta timp cât armistițiul nu era extins la Liban, așa cum se convenise inițial.

Shehbaz Sharif, prim-ministrul Pakistanului, și Asim Munir, șeful armatei țării, se vor deplasa în Arabia Saudită în această săptămână, precum și în Qatar și Turcia, pentru a mobiliza sprijinul necesar unei noi runde de negocieri.

Poziția Islamabadului ca mediator este complicată de un pact de apărare cu Riadul, în temeiul căruia Pakistanul ar putea fi atras în conflict dacă Arabia Saudită ar invoca sprijinul său.

Editor : B.E.