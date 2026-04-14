„Poarta Lacrimilor”, în pericol. Arabia Saudită presează SUA să negocieze cu Iranul, de teama rebelilor Houthi: care e riscul

Prințul moștenitor Mohammed bin Salman Foto: Bandar AL-JALOUD / AFP / Profimedia Images

Arabia Saudită îndeamnă Statele Unite să reia negocierile cu Iranul, afirmând că blocada impusă asupra Strâmtorii Ormuz ar putea determina aliații Houthi ai Teheranului din Yemen să blocheze singura rută maritimă rămasă în Marea Roșie, închizând strâmtoarea Bab al-Mandeb sau „Poarta Lacrimilor”, scrie The Times.

Bab al-Mandeb este ruta de ieșire pentru petrolul brut pompat prin conducta est-vest a Arabiei Saudite, de la Golful Persic la Marea Roșie.

Riad, capitala Arabiei Saudite, abia și-a restabilit capacitatea maximă de pompare la nivelul dinainte de război, de șapte milioane de barili de petrol pe zi, singura compensare importantă pentru blocada petrolului brut prin strâmtoare. Calea navigabilă reprezintă aproximativ 12% din transporturile globale de petrol, comparativ cu 20% în cazul Strâmtorii Ormuz. Criza petrolului din 1973 a afectat doar 7% din aprovizionarea globală cu petrol.

„Arabia Saudită exprimă o îngrijorare internațională mai largă că blocada SUA reprezintă o escaladare periculoasă”, a declarat Vali Nasr, expert în Iran la Școala de Studii Internaționale Avansate a Universității Johns Hopkins.

„Aceasta închide și mai mult tot comerțul din Golful Persic, ar putea duce la un conflict mai violent acolo, dar și la perturbarea comerțului în Marea Roșie. Ar putea îngenunchea economia globală înainte de a o face pe cea a Iranului, mai ales că Trump încă cere capitularea în loc de un acord.”

Strâmtoarea Bab al-Mandeb este extrem de vulnerabilă în fața grupării Houthi, susținută de Iran, care controlează o mare parte din coasta yemenită a Mării Roșii. Iranul a amenințat în repetate rânduri că va închide această cale navigabilă în timpul conflictului actual, folosindu-se de aliații săi Houthi.

Săptămâna trecută, Ali Akbar Velayati, consilier principal al liderului suprem al Iranului, a declarat că Iranul privește această strâmtoare „exact așa cum privește Ormuzul. Și dacă Casa Albă se gândește să-și repete greșelile stupide, își va da seama repede că fluxul global de energie și comerț poate fi întrerupt cu un singur semnal.”

Houthii au atacat și au perturbat transportul maritim global în Marea Roșie pe durata majorității războiului din Gaza, afectând nu doar petrolul care trecea prin Bab al-Mandeb, ci și mărfurile care treceau prin Canalul Suez. Transporturile de petrol s-au redus la mai puțin de jumătate, de la nouă milioane la patru milioane de barili pe zi, în timp ce comerțul prin Suez s-a înjumătățit, transporturile fiind redirecționate în jurul Capului Bunei Speranțe din Africa de Sud.

SUA au condus o campanie aeriană și navală pentru a redeschide ruta, dar au capitulat în câteva săptămâni, declarând un armistițiu după ce Houthi au doborât șapte drone în valoare de 30 de milioane de dolari și au fost pe punctul de a scufunda un portavion, care a pierdut două avioane de vânătoare sub focul Houthi.

Rebelii au reușit să-și consolideze buncărele și depozitele de arme pe durata bombardamentelor americane, iar ambele părți au declarat victoria după ce rebelii Houthi au acceptat să înceteze atacurile asupra navelor americane, continuând însă să le vizeze pe cele care asistă Israelul.

Houthii s-au angajat în conflictul actual cu Iranul pentru prima dată luna trecută, când au tras asupra Israelului. Săptămâna trecută, o dronă necunoscută a atacat conducta saudită.

Capacitatea lor de a perturba Bab el-Mandeb a fost ilustrată grafic de ocolul de o lună făcut de cel mai recent grup de atac al portavioanelor americane trimis în regiune.

USS George H W Bush și cele trei nave de escortă ale sale, care au părăsit coasta de est a SUA luna trecută, navighează în prezent în jurul coastei Namibiei pentru a ajunge în Golf, evitând ruta prin Marea Mediterană și Marea Roșie din cauza amenințării rebelilor pro-iranieni, a raportat luni Institutul Naval al SUA.

Ultimul portavion american a trecut prin Bab el-Mandeb în decembrie 2023, înainte de începerea campaniei Houthi împotriva transportului maritim.

Arabia Saudită a negat în repetate rânduri informațiile, provenite atât de la Casa Albă, cât și din Israel, conform cărora ar fi făcut presiuni asupra administrației Trump pentru a escalada conflictul cu Iranul.

Acest lucru a intensificat, de asemenea, tensiunile cu Emiratele Arabe Unite, care au adoptat o poziție mai combativă în ceea ce privește continuarea ostilităților cu Iranul.

Pakistanul a găzduit discuții între SUA și Iran la sfârșitul săptămânii trecute, care s-au încheiat fără un acord, deși Teheranul le-a prezentat ca fiind începutul unui proces.

În timp ce președintele Trump a dat vina pe dezacordul privind viitorul programului nuclear al Iranului, alții au afirmat că discuțiile păreau sortite eșecului încă de la început din cauza furiei sale că Iranul a refuzat să redeschidă Strâmtoarea Ormuz atâta timp cât armistițiul nu era extins la Liban, așa cum se convenise inițial.

Shehbaz Sharif, prim-ministrul Pakistanului, și Asim Munir, șeful armatei țării, se vor deplasa în Arabia Saudită în această săptămână, precum și în Qatar și Turcia, pentru a mobiliza sprijinul necesar unei noi runde de negocieri.

Poziția Islamabadului ca mediator este complicată de un pact de apărare cu Riadul, în temeiul căruia Pakistanul ar putea fi atras în conflict dacă Arabia Saudită ar invoca sprijinul său.

Citește și:

Planul B al Arabiei Saudite în ceea ce privește petrolul său. Care ne privește pe toți

 

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
george simion
2
George Simion, după ce Viktor Orban a pierdut alegerile în Ungaria: Cum va arăta viitorul?
Hungary Election
3
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
Peter Magyar
4
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
5
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Digi Sport
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Se simte bine Trump? Experții avertizează că „narcisismul” și „nesiguranța” îl copleșesc, după vorbele grele aruncate Iranului și papei
profimedia-1014922861
„Cel mai valoros atu regional”. De ce este gruparea Hezbollah esențială în negocierile Iranului cu SUA și Israel
marco ruzio alaturi de consilieri di ambasadorii israelian si libanez in sua
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, i-a primit pe ambasadorii israelian şi libanez pentru primele discuţii directe după decenii
harta cu stramtoarea ormuz
Traian Băsescu despre blocada din Ormuz: Nu știm obiectivul, va duce la o tensionare a relațiilor SUA cu Extremul Orient, o greșeală
Moise Kean
Italia nu şi-a pierdut speranţa de a fi prezentă la CM 2026, deși a pierdut barajul. „Miracolul” prin care azzurri ar merge mai departe
Recomandările redacţiei
rafinaria petrotel lukoil
Undă verde pentru redeschiderea rafinăriei Petrotel Lukoil. Bogdan...
traian basescu peter magyar
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a...
Alexandru Rafila
Contractul cu Pfizer. Decizia cheie privind vaccinurile, pe care...
distrugeri-liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 46. Nave penalizate de SUA au...
Ultimele știri
Irineu Darău (USR), despre criza din Coaliție: Nu cred că cineva câştigă voturi din această instabilitate
Volodimir Zelenski: Trimișii lui Donald Trump „sunt în permanenţă în discuţii cu Iranul şi nu au timp pentru Ucraina”
Președintele clublului Napoli vrea reprize de 25 de minute în fotbal. Ce modificări propune, pentru a face acest sport mai atractiv
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii intră într-o perioadă de transformare până la finalul lunii aprilie 2026. Totul începe să se așeze
Cancan
Câți bani a primit un șofer Uber din București, pentru o cursă de 785 lei, în a doua zi de Paște
Fanatik.ro
Marius Șumudică a vorbit despre posibilitatea de a reveni la Rapid din vară: „Mereu am avut o relaţie bună cu...
editiadedimineata.ro
Peste 1000 de influenceri din America Latină, instruiți să răspândească propaganda rusă
Fanatik.ro
Care a fost clubul de top din România ”cel mai bogat din Europa de Est” în 1990: ”Avea 20 de milioane de...
Adevărul
Noul ministru al Educației nu știe care este media de promovare la Bacalaureat. Greșeala repetată de două ori...
Playtech
Motivul pentru care zborurile din București sunt mai scumpe decât cele din capitalele alăturate. Diferențele...
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un senator, legendă a fotbalului, părăsit de iubita cu 35 de ani mai tânără! Motivul total neașteptat
Pro FM
Pepe, tată pentru a patra oară. Soția lui a născut în a doua zi de Paște: "Dumnezeu ne-a binecuvântat cu...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
„Caut o țară liniștită”. O comediantă americană „cere azil” la Ambasada României
Newsweek
Instanța a decis dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv. Veste proastă la pensie
Digi FM
Cine e politicianul care a dansat de bucurie după înfrângerea lui Viktor Orban. Imaginile au devenit virale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să faci dacă ai mâncat prea mult de Paște. Soluții simple pentru a-ți reveni rapid
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Are șapte copii și sunt totul pentru el. Robert De Niro, cu partenera sa și fiica lor de 3 ani. Imagini rare...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...