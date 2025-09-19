„Poarta spre Donețk” este la un pas să cedeze. Cum folosesc rușii tactica „zona morții” ca să îi alunge pe apărătorii orașului Pokrovsk

Apărătorii orașului ucrainean Pokrovsk din regiunea Donețk au rezistat timp de mai bine de un an, însă ar putea fi aproape să cedeze în fața asalturilor neîncetate ale armatei ruse, care amenință acum să încercuiască trupele Kievului și controlează toate rutele de aprovizionare ale orașului.

Situația în Pokrovsk s-a înrăutățit pentru trupele ucrainene. Trupele ruse au creat o așa-numită „zonă a morții” (sau zonă letală) cu ajutorul dronelor care pot lovi oricare din rutele de aprovizionare folosite de ucraineni pentru a susține trupele ce apără orașul Pokrovsk, a explicat Marina Miron, expertă în cadrul departamentului pentru studii de apărare de la King's College London, pentru Sky News.

Pokrovsk este văzut de Rusia drept „poarta spre Donețk”. Înainte de război, orașul avea o populație de 60.000 de oameni și era un centru logistic important pentru transportul rutier și feroviar.

Dacă rușii vor reuși să cucerească orașul, liniile de aprovizionare ale trupelor ucrainene din regiune vor fi grav afectate, ceea ce ar pune în pericol „fortărețele” Kramatorsk și Sloviansk, cele mai mari orașe din Donețk rămase sub controlul ucrainenilor.

Pierderea orașului Pokrovsk ar pune în pericol „fortărețele” Kramatorsk și Sloviansk, cele mai mari orașe din regiunea Donețk rămase sub controlul ucrainenilor. Foto: Profimedia Images

Întreaga operațiune a rușilor ar putea dura mai mult timp pentru că aceștia încearcă să îi alunge pe soldații ucraineni încetul cu încetul, în loc să lanseze un asalt masiv în urma căruia ar risca să înregistreze pierderi mari.

Este o schimbare de tactică pentru armata rusă față de ceea ce s-a întâmplat în timpul asaltului asupra orașului Bahmut, acolo unde soldații ruși erau trimiși la înaintare în valuri succesive din care puțini mai scăpau cu viață, potrivit lui Miron.

Armata ucraineană au inundat conductele din Kupiansk prin care soldații ruși încearcă să infiltreze în spatele liniilor de apărare

În același timp, forțele ruse au avansat și în nord-estul Ucrainei, în apropiere de Kupiansk, un oraș aflat nu foarte departe de Harkov, după cum a raportat Institutul pentru Studiul Războiului.

„Se pare că sunt destul de aproape”, a spus Miron despre pozițiile trupelor ruse din jurul orașului Kupiansk.

Armata ucraineană a transmis în urmă cu câteva zile că armata rusă a încercat din nou să trimită soldați prin conducte pentru a se infiltra în spatele apărătorilor ucraineni, așa cum au mai făcut și în Kursk și în Avdiivka.

Orașul Kupiansk a fost eliberat de trupele ucrainene în timpul contraofensivei din toamna anului 2022, însă a fost în mare parte distrus în cei peste trei ani de război. Foto: Profimedia Images

Kievul a spus că armata ucraineană desfășoară operațiuni de contra-sabotaj și de atac în interiorul și în jurul orașului Kupiansk. Soldații ucraineni au inundat unele conducte subterane pentru a nu le permite trupelor ruse să folosească din nou această tactică, potrivit Business Insider.

Orașul Kupiansk a fost eliberat de trupele ucrainene în timpul contraofensivei din toamna anului 2022, însă a fost în mare parte distrus în cei peste trei ani de război.

Asaltul asupra orașului Kupiansk face parte din eforturile Moscovei de a recâștiga unele teritorii pierdute în timpul contraofensivei ucrainene, care ar putea fi folosite mai târziu ca monedă de schimb în orice viitoare negocieri de pace.

Editor : Raul Nețoiu