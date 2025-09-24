Live TV

„Poate doborî NATO avioanele rusești care încalcă spațiul Alianței?” Trump, Rutte, Rubio: o întrebare, trei răspunsuri diferite

„Poate doborî NATO avioanele rusești care încalcă spațiul Alianței?” Este întrebarea-cheie la care va trebui să răspundă, cât mai curând, NATO – deși importante figuri politice sau din Alianță au dat deja răspunsuri diferite.

În urmă cu câteva zile, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei fără permisiune și au rămas acolo timp de 12 minute. În aceeași zi, două avioane rusești au trecut prin zona de siguranță a unei platfotme petroliere a Poloniei, fără a-i încălca spațiul aerian. Aceste incidente au avut loc după încălcări repetate ale spațiului aerian de către drone rusești, în Polonia și România.

Donald Trump

Donald Trump și Volodimir Zelenski s-au întâlnit marți la New York, după Adunarea Generală a ONU. Adoptând un ton deosebit de prietenos, președintele american l-a numit pe omologul său ucrainean „un mare om” și a spus că „duce o luptă de-a dreptul extraordinară”, relatează Sky News.

În timpul discuțiilor, Trump a spus că ţările NATO ar trebui să doboare aeronavele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, după trei incursiuni ale unor drone sau avioane de luptă ruseşti pe teritoriul Alianţei în mai puţin de două săptămâni.

Întrebat de reporteri dacă crede că NATO ar ar trebui să doboare aeronavele rusești care intră în spațiul aerian al NATO, președintele american a răspuns afirmativ. „Da, da”, a răspuns Donald Trump, care a precizat apoi că un eventual sprijin american într-o astfel de intervenție ar depinde de circumstanțe. „Depinde de circumstanţe”, a spus el. „Dar ştiţi, suntem foarte puternic implicaţi faţă de NATO”.

Mark Rutte

NATO va decide dacă va folosi forța împotriva aeronavelor rusești care îi încalcă spațiul aerian pe baza informațiilor în timp real privind nivelul de amenințare pe care acestea îl pot reprezenta, scrie European Pravda.

„Deciziile privind intervenția împotriva aeronavelor intrușilor, cum ar fi deschiderea focului asupra acestora, sunt, desigur, luate în timp real și se bazează întotdeauna pe informațiile disponibile cu privire la amenințarea reprezentată de aeronave, inclusiv întrebări la care trebuie să răspundem, cum ar fi intenția, armamentul și riscul potențial pentru forțele aliate, civilii sau infrastructura”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianței din Bruxelles.

Rutte a adăugat că Forțele Comune ale NATO în Europa, conduse de comandantul suprem aliat în Europa, Alexus Grynkewich, „au prerogativa și responsabilitatea generală, precum și toate posibilitățile” de luare a deciziilor.

„În cazul ultimei încălcări a spațiului aerian pe care am discutat-o astăzi în Estonia, forțele NATO au interceptat și escortat prompt aeronava fără escaladare, deoarece nu s-a evaluat nicio amenințare imediată”, a adăugat Rutte.

Marco Rubio

Secretarul de stat american Marco Rubio a exclus posibilitatea doborârii avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian al NATO, decât dacă este vorba de un atac direct.

Potrivit serviciului de presă al Departamentului de Stat al SUA, întrebat într-un interviu acordat CBS News dacă SUA sunt pregătite să participe la doborârea avioanelor rusești în cazul în care acestea încalcă spațiul aerian al altor țări, Rubio a răspuns: „Nu cred că cineva a spus ceva despre doborârea avioanelor rusești, cu excepția cazului în care acestea atacă”.

„Cred că ceea ce ați văzut este răspunsul NATO la aceste încălcări, așa cum răspundem noi întotdeauna, și anume că atunci când intră în spațiul vostru aerian sau în zona voastră de apărare, voi vă ridicați și le interceptați. Asta a făcut NATO și asta va continua să facă NATO”, a spus Rubio.

Totuși, Rubio a reiterat cuvintele lui Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU, care a spus că SUA va colabora cu aliații săi „pentru a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”.

„Acest angajament rămâne ferm”, a subliniat Rubio.

