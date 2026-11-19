Podul din Crimeea peste strâmtoarea Kerci a fost atacat de Ucraina pentru a treia oară în această săptămână, a declarat un oficial rus, citat de BBC. Serghei Aksionov, liderul Crimeii instalat de Moscova, a confirmat că traficul a fost suspendat temporar în urma unui nou atac asupra podului care leagă Rusia de Crimeea ocupată.

Podul strategic fusese lovit deja de două ori la începutul săptămânii, suferind avarii grave, o parte a structurii prăbuşindu-se în apă.

Această infrastructură importantă a fost mult timp o ţintă pentru Ucraina, având în vedere rolul său esenţial – atât logistic, cât şi simbolic – în efortul de război al Moscovei.

Acest eveniment are loc în contextul în care preşedintele rus Vladimir Putin se întâlneşte joi, în China, cu preşedintele american Donald Trump şi cu preşedintele chinez Xi Jinping, pentru discuţii de o importanţă majoră.

Aksionov a confirmat atacul asupra podului în primele ore ale zilei de joi, prin intermediul platformei Telegram, adăugând că se lucrează la evaluarea pagubelor, notează News.ro.

Alerte aeriene în Ucraina: cel puțin trei morți după un atac al rușilor la Odesa

Între timp, pe parcursul nopţii, Ucraina a continuat să emită alerte de raid aerian pentru districtele din imediata vecinătate a capitalei Kiev.

Cel puţin trei persoane au fost ucise într-un atac cu drone ruseşti asupra oraşului Odesa, miercuri, potrivit administraţiei regionale de stat. Oficialii au descris atacul drept „brutal şi deliberat... vizând direct oamenii şi vieţile acestora”.

Preşedintele Volodimir Zelenski a calificat loviturile iniţiale asupra Podului Crimeii drept o „operaţiune fără precedent”, pregătită timp de mai multe săptămâni.

La 17 noiembrie, Ucraina a folosit drone şi rachete împotriva acestuia, reuşind să dărâme o secţiune cheie a căii rutiere.

Acea secţiune a podului cu două arcuri, lung de aproximativ 19 kilometri, se află acum pe fundul mării, fiind doborâtă de un arsenal de armament ucrainean cu rază lungă de acţiune, în cadrul unei operaţiuni în şapte etape care a culminat cu o prăbuşire spectaculoasă.

Ca răspuns, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că podul „va fi reconstruit şi va fi chiar mai bun decât înainte”.

Deşi forţele ucrainene au întâmpinat dificultăţi în a scoate definitiv podul din uz, încercările recente le-au adus mai aproape de distrugerea unei rute rutiere şi feroviare esenţiale, folosită de soldaţii ruşi care se îndreaptă spre linia frontului.

În ultimele zile, forţele ruse au vizat, de asemenea, puncte cheie de traversare a râului Nipru, în Kiev.

Loviturile ruseşti au vizat podurile Pivnichnyi (Nordic) şi Pivdennyi (Sudic), provocând întreruperea traficului, avarii parţiale la reţeaua de metrou, precum şi întreruperi în alimentarea cu energie electrică şi apă.

Editor : B.E.