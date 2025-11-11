Live TV

Pokrovsk, noul Stalingrad. În timp ce Rusia sufocă orașul prin bombardamente și drone, Ucraina luptă pentru a câștiga timp

Data publicării:
dinti de dragon pe campurile din jurul pokrovsk profimedia-0938381103
Dinți de dragon pe câmpurile din jurul Pokrovsk Foto: Profimedia
Din articol
Luptă de uzură Încercuire și haos Mize Ce urmează Pokrovsk e pierdut

Luptele aprige continuă să cuprindă orașul Pokrovsk din estul țării, în timp ce forțele ruse continuă campania prelungită de cucerire a acestui centru industrial din regiunea Donețk a Ucrainei.

Odată locuit de aproximativ 60.000 de oameni, Pokrovsk a rezistat mai mult de un an și jumătate de bombardamente neîncetate. Acum, bătălia pentru oraș a intrat într-o fază critică, scrie The Moscow Times.

Luptă de uzură

Analiștii militari occidentali spun că trupele rusești au avansat constant în periferia sudică a orașului Pokrovsk, slăbind apărarea ucraineană și profitând de vremea tot mai rea de la sfârșitul toamnei pentru a apropia trupele și echipamentele de front. Ei observă că lupta s-a transformat într-o luptă de uzură care a epuizat unitățile ucrainene.
„Principala problemă este logistica”, a spus Artem, un operator ucrainean de drone care luptă în apropierea orașului Pokrovsk și care a cerut să fie identificat doar după prenume. „Drumurile sunt complet blocate de dronele rusești. Niciun vehicul nu poate intra sau ieși din oraș fără a fi detectat imediat.”

Chiar și în aceste condiții, formațiunile ucrainene, inclusiv cele din brigăzile 25, 7 și 68, continuă să controleze părți din Pokrovsk și din apropierea orașului Mirnohrad, un oraș mic situat la aproximativ șapte kilometri spre est.

Artem a spus că ciocnirile s-au intensificat în ultimele săptămâni, odată cu reluarea atacurilor mecanizate ale trupelor ruse.

„Trimit aproximativ zece vehicule blindate simultan către pozițiile noastre”, a declarat el pentru The Moscow Times. „În mod normal, le putem distruge rapid, dar din cauza ceții, ploii și norilor joși de iarnă, timpul nostru de reacție este mai lent. Le distrugem pe cele mai multe, dar unele reușesc totuși să treacă și să debarce trupe în interiorul orașului.”

Michael Kofman, analist militar și cercetător principal la Carnegie Endowment for International Peace, a declarat că Corpul 7 de Reacție Rapidă al Ucrainei – care a preluat responsabilitatea pentru acest sector în iulie – s-a confruntat cu condiții în deteriorare și rezerve limitate. Având puțin spațiu de manevră, a spus el, comandanții au fost nevoiți să transfere resursele limitate de la o poziție amenințată la alta.

Pe teren, unitățile rusești au avansat în districtul Shakhta, centrul industrial al orașului.

„Odată ce au intrat, este aproape imposibil să-i alungi”, a spus Artem. „Se ascund în subsoluri și tuneluri, așteaptă întăriri și se deplasează din casă în casă. Așa avansează.”

Pokrovsk
Foto Profimedia

Încercuire și haos

La fel ca Bakhmut înaintea sa, Pokrovsk a devenit un simbol al rezistenței ucrainene și unul dintre ultimele orașe importante din sudul Donetskului pe care rușii trebuie să le cucerească înainte de a putea încerca să avanseze spre orașele Druzhkivka, Kramatorsk și Sloviansk.

În timpul unei vizite la un spital militar din Moscova la sfârșitul lunii trecute, președintele Vladimir Putin a afirmat că Pokrovsk era deja încercuit. Această afirmație a fost rapid respinsă de Oleksandr Syrskîi, generalul suprem al Ucrainei, care a scris la începutul lunii noiembrie că forțele ucrainene „trebuie să reziste presiunii unui grup inamic de câteva mii de oameni, care continuă să încerce să se infiltreze în zonele rezidențiale și să ne taie rutele de aprovizionare”. Cu toate acestea, Syrskîi a spus că „nu există nici încercuire, nici blocadă” a orașului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a repetat acest avertisment, spunând că „obiectivul principal al armatei ruse este să ocupe Pokrovsk cât mai repede posibil”. Ritmul atacurilor recente, a spus el, a demonstrat acest lucru: 220 de atacuri în doar trei zile. În interiorul orașului, potrivit datelor militare pe care le-a citat, aproximativ 314 soldați ruși sunt deja în acțiune.

Mize

Datorită importanței sale simbolice, lupta pentru Pokrovsk are mize politice semnificative atât pentru Kiev, cât și pentru Moscova. La fel ca în cazul orașelor Bakhmut și Avdiivka, aceasta a ridicat întrebări cu privire la cât timp vor încerca comandanții ucraineni să păstreze controlul asupra orașului, precum și dacă vor ordona în cele din urmă o retragere coordonată către liniile defensive de la periferia acestuia.

Însă Artem, operatorul ucrainean de drone, a declarat pentru The Moscow Times că situația din apropierea orașului Myrnohrad se deteriorează, de asemenea. El a avertizat că menținerea controlului asupra orașului devine din ce în ce mai dificilă. El consideră că înaltul comandament ar trebui să ordone evacuarea, deși se teme că „ar putea fi deja prea târziu”.

Preocupările sale par să fie susținute de munca unor investigatori open-source, care au folosit imagini filmate cu drona pentru a confirma prezența trupelor ruse de recunoaștere dincolo de o autostradă importantă care leagă Mirnohrad și Pokrovsk, la est de satul Rivne. Videoclipul arată soldați ruși capturând un militar ucrainean.

Capturarea acelui punct de intersecție sugerează că trupele ucrainene care luptă în zona Pokrovsk și la sud de Mirnohrad ar putea fi acum parțial încercuite.

Totuși, având în vedere că situația se schimbă rapid, rămâne dificil de determinat dacă liniile frontului s-au stabilizat.

„Este un haos atât de mare încât este greu să știm unde se află trupele noastre”, a spus Artem.

„Frontul a devenit atât de permeabil încât soldații ruși pot fi în spatele liniilor noastre și viceversa. Acum este o luptă din casă în casă.”

Această instabilitate, a adăugat el, ar putea, în mod paradoxal, să ajute trupele ucrainene blocate să se strecoare pe jos în cazul în care s-ar ordona retragerea. „Este o marș de peste zece kilometri sub atacul constant al dronelor”, a spus Artem, „dar este totuși posibil.”

Harta N-E Ucrainei
Foto profimedia

Ce urmează

Artem a spus că el crede că Ucraina și-a atins deja obiectivul principal în Pokrovsk: forțarea Rusiei să investească oameni și resurse în luptă timp de mai bine de un an, slăbind semnificativ forțele sale.

Dar el nu găsește motive de sărbătoare. „Pentru ruși, oamenii pe care îi trimit la moarte nu înseamnă nimic. Ei vor avea întotdeauna mai mulți”, a declarat Artem pentru The Moscow Times. În opinia sa, adevărata măsură a succesului constă în distrugerea cât mai multor echipamente rusești, întărirea liniilor defensive din spate și câștigarea de timp.

Potrivit analistului Kofman, situația actuală rămâne mai favorabilă pentru Ucraina decât bătălia din jurul Avdiivka din 2024.

Trupele ruse, observă Kofman, nu mai au avânt după o ofensivă care le-a epuizat o mare parte din puterea de luptă. Ele avansează doar încet și nu pot susține o presiune puternică de-a lungul liniei. Tactica lor depinde acum în mare măsură de mici grupuri de infanterie care se deplasează pe jos, strecurându-se în clădiri și poziții defensive în așteptarea întăririlor.

Fără capacitatea de a aduce vehicule blindate sau tancuri pentru a profita de aceste câștiguri, atacurile lor rămân limitate și nu au reușit să producă o breșă decisivă, potrivit lui Kofman.

Dacă Pokrovsk cade, trupele ruse ar putea opera drone direct din interiorul orașului, transformându-l într-o bază avansată de la care să împingă unitățile ucrainene mai departe spre vest.

Pokrovsk e pierdut

Sébastien Gobert, jurnalist francez și autor al unei cărți despre oligarhii ucraineni, consideră că Pokrovsk este probabil pierdut iremediabil și că întrebarea centrală acum este cum să ne pregătim pentru următorul asalt major.

„Orașul nu a căzut încă, dar trebuie să începem deja să tragem învățăminte din această bătălie”, a declarat el. „Trebuie să reflectăm asupra capacității Ucrainei de a rezista în bătăliile viitoare, în special în ceea ce privește resursele umane.”

Gobert a subliniat problemele de lungă durată în ceea ce privește mobilizarea, recrutarea și instruirea în Ucraina, probleme care au apărut în 2022 și 2023 și rămân nerezolvate. Între timp, Rusia continuă să recruteze în fiecare lună cu câteva mii de soldați mai mult decât Ucraina.

„Pokrovsk este încă un test pentru Ucraina”, a spus Gobert. „Acesta va arăta dacă înaltul comandament va alege să-și păstreze trupele sau să se agațe de oraș, așa cum a făcut în Bakhmut până în ultimul moment, pentru a provoca pierderi maxime inamicului. Comandamentul este deja puternic criticat pentru că a rămas atât de mult timp.”

Bătălia, a adăugat el, a devenit la fel de mult un test politic cât și unul militar – o măsură a încrederii dintre guvernul Ucrainei, forțele sale armate și societatea sa. Testul militar, a spus el, a fost deja pierdut, Pokrovsk fiind pe punctul de a cădea.

Rămâne însă problema încrederii: dacă publicul și trupele vor păstra încrederea în conducerea țării după pierderea orașului.

„Când Pokrovsk va cădea”, a adăugat el, „frontul nu se va prăbuși de la sine, dar acest nou test va determina capacitatea Ucrainei de rezistență și perseverență în bătăliile care vor urma”.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident
1
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
2
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Serghei Lavrov și Marco Rubio
5
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în...
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Comuna-Grindu-Tulcea
O dronă militară a căzut în zona localității tulcene Grindu. Armata...
admin-ajax
Cum au ajuns primării mici din țară să aibă datorii de milioane la...
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Președintele Nicușor Dan se vede cu liderii Coaliției, de la ora...
alegeri locale stampila vot
Începe depunerea candidaturilor pentru funcţia de primar în...
Ultimele știri
Nicușor Dan: Declarația Oanei Gheorghiu e nefericită, reacția CSM e exagerată. Dacă vine cerere de urmărire penală, nu voi semna
Promisiunea pe care Donald Trump i-a făcut-o liderului sirian Ahmed al-Sharaa, după o întâlnire istorică la Casa Albă
Warren Buffett a donat acțiuni de 1,3 miliarde de dolari către fundaţiile copiilor săi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
colaj cu hackeri căutați de FBI, inclusiv Viaceslav Penciukov
Noaptea era DJ, ziua jefuia bănci și spitale. Un hacker care a furat milioane de dolari a dezvăluit cum a scăpat de FBI timp de 10 ani
Pașaport rusesc
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
drona poseidon
Breșele din apărarea antiaeriană a Rusiei: Cum reușește Ucraina să provoace haos cu drone și ce diferență ar face Tomahawk și Taurus
The parade of Russian soldiers on the Palace Square in St. Petersburg for a holiday on May 9
În armata lui Putin, sute de soldați ruși mor înainte să ajungă pe front. Ce arată raportul serviciilor de informații ucrainene
tigru siberian în zăpadă
„Fantomele pădurii” au început să vâneze oameni: Locuitorii unor sate siberiene, îngroziți de atacurile celor mai mari feline din lume
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot...
Fanatik.ro
Decizie incredibilă acceptată de Mircea Lucescu înainte de Bosnia – România! Ce s-a întâmplat în...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Cum și-a mărit România cheltuielile pentru Apărare și Servicii. Cifre surprinzătoare din ultimii zece ani...
Adevărul
Explozie puternică într-un port rusesc la Marea Neagră. Autoritățile locale dau vina pe un atac al forțelor...
Playtech
Cum să faci economie 300 de lei pe lună iarna la utilități dacă stai la apartament și nu ai izolație...
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, declarații despre starea de sănătate a compozitorului: „Este internat tot...
Digi Sport
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție hipnotizantă pe o plajă din Italia, într-o rochie udă, lipită de piele. Mister și...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Trump amenință BBC cu un proces de un miliard de dolari pentru un documentar difuzat înainte de alegerile din...
Newsweek
Care bănci virează pensia pe card miercuri dimineața și care după masa? Care bănci iau comision la retragere
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Singurul film pe care Arnold Schwarzenegger și-ar fi dorit să-l refacă: „A fost incredibil”
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...