Pokrovsk, noul Stalingrad. În timp ce Rusia sufocă orașul prin bombardamente și drone, Ucraina luptă pentru a câștiga timp

Luptele aprige continuă să cuprindă orașul Pokrovsk din estul țării, în timp ce forțele ruse continuă campania prelungită de cucerire a acestui centru industrial din regiunea Donețk a Ucrainei.

Odată locuit de aproximativ 60.000 de oameni, Pokrovsk a rezistat mai mult de un an și jumătate de bombardamente neîncetate. Acum, bătălia pentru oraș a intrat într-o fază critică, scrie The Moscow Times.

Luptă de uzură

Analiștii militari occidentali spun că trupele rusești au avansat constant în periferia sudică a orașului Pokrovsk, slăbind apărarea ucraineană și profitând de vremea tot mai rea de la sfârșitul toamnei pentru a apropia trupele și echipamentele de front. Ei observă că lupta s-a transformat într-o luptă de uzură care a epuizat unitățile ucrainene.

„Principala problemă este logistica”, a spus Artem, un operator ucrainean de drone care luptă în apropierea orașului Pokrovsk și care a cerut să fie identificat doar după prenume. „Drumurile sunt complet blocate de dronele rusești. Niciun vehicul nu poate intra sau ieși din oraș fără a fi detectat imediat.”

Chiar și în aceste condiții, formațiunile ucrainene, inclusiv cele din brigăzile 25, 7 și 68, continuă să controleze părți din Pokrovsk și din apropierea orașului Mirnohrad, un oraș mic situat la aproximativ șapte kilometri spre est.

Artem a spus că ciocnirile s-au intensificat în ultimele săptămâni, odată cu reluarea atacurilor mecanizate ale trupelor ruse.

„Trimit aproximativ zece vehicule blindate simultan către pozițiile noastre”, a declarat el pentru The Moscow Times. „În mod normal, le putem distruge rapid, dar din cauza ceții, ploii și norilor joși de iarnă, timpul nostru de reacție este mai lent. Le distrugem pe cele mai multe, dar unele reușesc totuși să treacă și să debarce trupe în interiorul orașului.”

Michael Kofman, analist militar și cercetător principal la Carnegie Endowment for International Peace, a declarat că Corpul 7 de Reacție Rapidă al Ucrainei – care a preluat responsabilitatea pentru acest sector în iulie – s-a confruntat cu condiții în deteriorare și rezerve limitate. Având puțin spațiu de manevră, a spus el, comandanții au fost nevoiți să transfere resursele limitate de la o poziție amenințată la alta.

Pe teren, unitățile rusești au avansat în districtul Shakhta, centrul industrial al orașului.

„Odată ce au intrat, este aproape imposibil să-i alungi”, a spus Artem. „Se ascund în subsoluri și tuneluri, așteaptă întăriri și se deplasează din casă în casă. Așa avansează.”

Foto Profimedia

Încercuire și haos

La fel ca Bakhmut înaintea sa, Pokrovsk a devenit un simbol al rezistenței ucrainene și unul dintre ultimele orașe importante din sudul Donetskului pe care rușii trebuie să le cucerească înainte de a putea încerca să avanseze spre orașele Druzhkivka, Kramatorsk și Sloviansk.

În timpul unei vizite la un spital militar din Moscova la sfârșitul lunii trecute, președintele Vladimir Putin a afirmat că Pokrovsk era deja încercuit. Această afirmație a fost rapid respinsă de Oleksandr Syrskîi, generalul suprem al Ucrainei, care a scris la începutul lunii noiembrie că forțele ucrainene „trebuie să reziste presiunii unui grup inamic de câteva mii de oameni, care continuă să încerce să se infiltreze în zonele rezidențiale și să ne taie rutele de aprovizionare”. Cu toate acestea, Syrskîi a spus că „nu există nici încercuire, nici blocadă” a orașului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a repetat acest avertisment, spunând că „obiectivul principal al armatei ruse este să ocupe Pokrovsk cât mai repede posibil”. Ritmul atacurilor recente, a spus el, a demonstrat acest lucru: 220 de atacuri în doar trei zile. În interiorul orașului, potrivit datelor militare pe care le-a citat, aproximativ 314 soldați ruși sunt deja în acțiune.

Mize

Datorită importanței sale simbolice, lupta pentru Pokrovsk are mize politice semnificative atât pentru Kiev, cât și pentru Moscova. La fel ca în cazul orașelor Bakhmut și Avdiivka, aceasta a ridicat întrebări cu privire la cât timp vor încerca comandanții ucraineni să păstreze controlul asupra orașului, precum și dacă vor ordona în cele din urmă o retragere coordonată către liniile defensive de la periferia acestuia.

Însă Artem, operatorul ucrainean de drone, a declarat pentru The Moscow Times că situația din apropierea orașului Myrnohrad se deteriorează, de asemenea. El a avertizat că menținerea controlului asupra orașului devine din ce în ce mai dificilă. El consideră că înaltul comandament ar trebui să ordone evacuarea, deși se teme că „ar putea fi deja prea târziu”.

Preocupările sale par să fie susținute de munca unor investigatori open-source, care au folosit imagini filmate cu drona pentru a confirma prezența trupelor ruse de recunoaștere dincolo de o autostradă importantă care leagă Mirnohrad și Pokrovsk, la est de satul Rivne. Videoclipul arată soldați ruși capturând un militar ucrainean.

Capturarea acelui punct de intersecție sugerează că trupele ucrainene care luptă în zona Pokrovsk și la sud de Mirnohrad ar putea fi acum parțial încercuite.

Totuși, având în vedere că situația se schimbă rapid, rămâne dificil de determinat dacă liniile frontului s-au stabilizat.

„Este un haos atât de mare încât este greu să știm unde se află trupele noastre”, a spus Artem.

„Frontul a devenit atât de permeabil încât soldații ruși pot fi în spatele liniilor noastre și viceversa. Acum este o luptă din casă în casă.”

Această instabilitate, a adăugat el, ar putea, în mod paradoxal, să ajute trupele ucrainene blocate să se strecoare pe jos în cazul în care s-ar ordona retragerea. „Este o marș de peste zece kilometri sub atacul constant al dronelor”, a spus Artem, „dar este totuși posibil.”

Foto profimedia

Ce urmează

Artem a spus că el crede că Ucraina și-a atins deja obiectivul principal în Pokrovsk: forțarea Rusiei să investească oameni și resurse în luptă timp de mai bine de un an, slăbind semnificativ forțele sale.

Dar el nu găsește motive de sărbătoare. „Pentru ruși, oamenii pe care îi trimit la moarte nu înseamnă nimic. Ei vor avea întotdeauna mai mulți”, a declarat Artem pentru The Moscow Times. În opinia sa, adevărata măsură a succesului constă în distrugerea cât mai multor echipamente rusești, întărirea liniilor defensive din spate și câștigarea de timp.

Potrivit analistului Kofman, situația actuală rămâne mai favorabilă pentru Ucraina decât bătălia din jurul Avdiivka din 2024.

Trupele ruse, observă Kofman, nu mai au avânt după o ofensivă care le-a epuizat o mare parte din puterea de luptă. Ele avansează doar încet și nu pot susține o presiune puternică de-a lungul liniei. Tactica lor depinde acum în mare măsură de mici grupuri de infanterie care se deplasează pe jos, strecurându-se în clădiri și poziții defensive în așteptarea întăririlor.

Fără capacitatea de a aduce vehicule blindate sau tancuri pentru a profita de aceste câștiguri, atacurile lor rămân limitate și nu au reușit să producă o breșă decisivă, potrivit lui Kofman.

Dacă Pokrovsk cade, trupele ruse ar putea opera drone direct din interiorul orașului, transformându-l într-o bază avansată de la care să împingă unitățile ucrainene mai departe spre vest.

Pokrovsk e pierdut

Sébastien Gobert, jurnalist francez și autor al unei cărți despre oligarhii ucraineni, consideră că Pokrovsk este probabil pierdut iremediabil și că întrebarea centrală acum este cum să ne pregătim pentru următorul asalt major.

„Orașul nu a căzut încă, dar trebuie să începem deja să tragem învățăminte din această bătălie”, a declarat el. „Trebuie să reflectăm asupra capacității Ucrainei de a rezista în bătăliile viitoare, în special în ceea ce privește resursele umane.”

Gobert a subliniat problemele de lungă durată în ceea ce privește mobilizarea, recrutarea și instruirea în Ucraina, probleme care au apărut în 2022 și 2023 și rămân nerezolvate. Între timp, Rusia continuă să recruteze în fiecare lună cu câteva mii de soldați mai mult decât Ucraina.

„Pokrovsk este încă un test pentru Ucraina”, a spus Gobert. „Acesta va arăta dacă înaltul comandament va alege să-și păstreze trupele sau să se agațe de oraș, așa cum a făcut în Bakhmut până în ultimul moment, pentru a provoca pierderi maxime inamicului. Comandamentul este deja puternic criticat pentru că a rămas atât de mult timp.”

Bătălia, a adăugat el, a devenit la fel de mult un test politic cât și unul militar – o măsură a încrederii dintre guvernul Ucrainei, forțele sale armate și societatea sa. Testul militar, a spus el, a fost deja pierdut, Pokrovsk fiind pe punctul de a cădea.

Rămâne însă problema încrederii: dacă publicul și trupele vor păstra încrederea în conducerea țării după pierderea orașului.

„Când Pokrovsk va cădea”, a adăugat el, „frontul nu se va prăbuși de la sine, dar acest nou test va determina capacitatea Ucrainei de rezistență și perseverență în bătăliile care vor urma”.

