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Poliția britanică a arestat un bărbat care a amenințat că îl va împușca pe Nigel Farage, potrivit ziarului The Telegraph

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nigel farage se bucura cu un stegulet britanic
Nigel Farage. Foto: GettyImages
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Poliția britanică a arestat un bărbat care a amenințat, într-o postare pe X, că îl va împușca pe Nigel Farage, liderul partidului Reform UK, a relatat miercuri ziarul The Telegraph.

Un bărbat care a amenințat în luna mai, pe rețelele sociale, că îl va împușca pe liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a fost arestat pe fondul îngrijorărilor crescânde privind securitatea politicienilor, în urma uciderii lui Ann Widdecombe, fost membru al Parlamentului, a declarat miercuri poliția din Londra.

Bărbatul a fost arestat marți sub suspiciunea de a fi trimis mesaje amenințătoare unui membru al Parlamentului, a precizat Poliția Metropolitană.

„O să te împușc în cap dacă câștigi”, i-ar fi spus el lui Farage pe X, potrivit ziarului The Telegraph.

Asasinarea din 8 iulie a lui Widdecombe, care era membră a partidului anti-imigrație Reform UK, a determinat partidul să solicite o protecție mai bună pentru membrii săi.

Suspectul a fost reținut peste noapte și eliberat pe cauțiune, a declarat poliția.

Farage și-a dat recent demisia din funcția de deputat în Parlament, în urma unei anchete privind o donație nedeclarată de 5 milioane de lire sterline (6,7 milioane de dolari) pe care a primit-o de la un miliardar din domeniul criptomonedelor. Farage a afirmat că banii erau destinați asigurării securității sale personale. El a demisionat, dar intenționează să candideze din nou luna viitoare pentru același mandat, pentru a demonstra că se bucură în continuare de sprijinul populației. Oponenții săi au criticat această mișcare, considerând-o o manevră menită să evite o anchetă parlamentară.

Moartea lui Widdecombe la reședința sa rurală din sud-vestul Angliei a zguduit establishmentul politic britanic, unde aceasta era cunoscută de mult timp pentru opiniile sale conservatoare din punct de vedere social, exprimate fără menajamente, prin care se opunea avortului și extinderii drepturilor comunității LGBTQ+.

Ancheta privind moartea acesteia este condusă de poliția antiteroristă, care a preluat cazul după descoperirea unor noi probe.

Poliția din Devon și Cornwall a fost criticată pentru că a afirmat inițial că nu se considera că uciderea ar fi o infracțiune legată de terorism și că nimic nu sugera o motivație politică.

Editor : M.C

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