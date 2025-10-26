Live TV

Poliția britanică a reușit să aresteze un deținut pe care l-au eliberat din greșeală. Cât au durat căutările

Data publicării:
fugar
Agresorul sexual a fost căutat de poliția britanică. Foto: Captură video

Poliția britanică a reușit să îl aresteze pe Hadush Kebatu, un migrant condamnat pentru infracțiuni sexuale care a fost eliberat din greșeală din închisoare, în nordul Londrei, după o căutare de aproximativ trei zile, potrivit Reuters.

Bărbatul a fost condamnat în luna septembrie la 12 luni de închisoare pentru agresiune sexuală asupra unei adolescente și a unei femei și urma să fie trimis într-un centru de detenție pentru imigranți pentru a fi deportat, în momentul în care a fost eliberat din greșeală.

„Informațiile furnizate de public au condus polițiștii la Finsbury Park și, în urma unei percheziții, l-au localizat pe domnul Kebatu. Acesta a fost reținut de poliție, dar va fi returnat în custodia Serviciului Penitenciar.A fost o anchetă diligentă și rapidă, condusă de ofițeri specializați ai Poliției Metropolitane, cu sprijinul Poliției Essex și al Poliției Britanice de Transport”, a declarat duminică într-un comunicat comandantul James Conway, care a supravegheat operațiunea.

Infracțiunile comise de bărbatul din Etiopia au stârnit un val de proteste pe tot parcursul verii în fața hotelului în care acesta locuia. Prostelee au dus la declanșarea altor demonstrații pe fondul tensiunilor crescânde din Marea Britanie cu privire la problema imigrației.

Poliția britanică a fost informată pentru prima dată că bărbatul a fost eliberat din greșeală la ora 12:57 vineri, dar Kebatu se urcase deja într-un tren spre estul Londrei cu 16 minute mai devreme. Acesta a fost filmat în centrul orașului Chelmsford vorbind cu mai mulți oameni la scurt timp după eliberare. De asemenea, Poliția a confirmat că acesta a abordat mai multe persoane pentru a le cere ajutorul.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
multime
1
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
2025-01-10 instant-4635
2
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
jurilovca
3
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
cosuri carrefour
4
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
5
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi: Sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere...
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Imagine aeriană cu Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională).
Ziua în care a fost inaugurată Catedrala Națională. Slujba de...
polițiști în față la muzeul luvru
Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul jafului uriaș de bijuterii de...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
SONDAJ. Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, în topul bucureștenilor...
Lansare a rachetei cu propulsie nucleară Burevestnik.
Putin a testat o nouă rachetă de croazieră „invincibilă”, cu...
Ultimele știri
Şefa diplomaţiei nord-coreene merge în Rusia şi Belarus, anunță Phenianul
Salvamontiştii sibieni încearcă din nou să recupereze trupurile turiştilor morţi în Munții Făgăraş
Victor Ponta, alături de Makaveli și foști parlamentari ai POT, SOS sau AUR. Planurile fostului lider PSD
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
fugar
Alertă în Marea Britanie, după o eroare uriașă a Poliției: Este căutat un deținut care a fost eliberat din greșeală
barbat arestat
Bărbat căutat în Germania pentru mai multe furturi, reținut de polițiști la Târgu Jiu
FILE PHOTO: A member of staff works on the production line at Jaguar Land Rover’s factory in Solihull
Cel mai costisitor atac cibernetic din istoria Marii Britanii. Costul incidentului: 1,9 miliarde de lire sterline
FILE PHOTO: Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost amenințat cu moartea în închisoare
Poliție Marea Britanie
Trei persoane bănuite că au dat o mână de ajutor serviciilor ruse de spionaj au fost arestate în Marea Britanie
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Gestul făcut de Gigi Becali în fața jurnaliștilor aflați la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Fanatik.ro
Ce super mașină și-a cumpărat Erling Haaland. Atacantul de la Manchester City a plătit o adevărată avere...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce face astăzi fostul fotbalist român care a jucat pentru Dinamo și în Liga Campionilor. Are un loc de muncă...
Adevărul
Cursa contracronometru a Ucrainei de a atinge paritatea strategică cu Rusia. Budanov: 99% din atacuri sunt...
Playtech
Cât te costă încălzirea unui apartament cu 3 camere la 23°C, dacă folosești centrala pe gaz în această iarnă
Digi FM
Anthony Hopkins, dezvăluiri teribile despre momentul în care și-a dat seama că are o problemă cu alcoolul...
Digi Sport
Cristi Chivu, așa cum rar a fost văzut: a început să strige în conferință și a urmat ceva complet neașteptat...
Pro FM
Loredana Groza, fabuloasă într-o rochie ultra mulată, la 55 de ani. Fanii au reacționat imediat: „Ești...
Film Now
George Clooney și Adam Sandler, protagoniști în „Jay Kelly”. Ce relație au în viața reală și cum apreciază...
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de...
Newsweek
Pensionarii vor lua maxim 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Câte dosare s-au soluționat
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Colegul lui J.Lo din "Kiss of the Spider Woman", pur și simplu fascinat de divă: "E ca și cum ai privi un...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...