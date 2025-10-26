Poliția britanică a reușit să aresteze un deținut pe care l-au eliberat din greșeală. Cât au durat căutările

Poliția britanică a reușit să îl aresteze pe Hadush Kebatu, un migrant condamnat pentru infracțiuni sexuale care a fost eliberat din greșeală din închisoare, în nordul Londrei, după o căutare de aproximativ trei zile, potrivit Reuters.

Bărbatul a fost condamnat în luna septembrie la 12 luni de închisoare pentru agresiune sexuală asupra unei adolescente și a unei femei și urma să fie trimis într-un centru de detenție pentru imigranți pentru a fi deportat, în momentul în care a fost eliberat din greșeală.

„Informațiile furnizate de public au condus polițiștii la Finsbury Park și, în urma unei percheziții, l-au localizat pe domnul Kebatu. Acesta a fost reținut de poliție, dar va fi returnat în custodia Serviciului Penitenciar.A fost o anchetă diligentă și rapidă, condusă de ofițeri specializați ai Poliției Metropolitane, cu sprijinul Poliției Essex și al Poliției Britanice de Transport”, a declarat duminică într-un comunicat comandantul James Conway, care a supravegheat operațiunea.

Infracțiunile comise de bărbatul din Etiopia au stârnit un val de proteste pe tot parcursul verii în fața hotelului în care acesta locuia. Prostelee au dus la declanșarea altor demonstrații pe fondul tensiunilor crescânde din Marea Britanie cu privire la problema imigrației.

Poliția britanică a fost informată pentru prima dată că bărbatul a fost eliberat din greșeală la ora 12:57 vineri, dar Kebatu se urcase deja într-un tren spre estul Londrei cu 16 minute mai devreme. Acesta a fost filmat în centrul orașului Chelmsford vorbind cu mai mulți oameni la scurt timp după eliberare. De asemenea, Poliția a confirmat că acesta a abordat mai multe persoane pentru a le cere ajutorul.

Editor : A.R.