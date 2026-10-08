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Poliţia britanică recunoaşte că percheziţiile în legătură cu arestarea fostului prinţ Andrew în cazul Epstein au fost ilegale

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Fostul prinț Andrew. Foto: Getty Images
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Poliţia britanică a recunoscut că percheziţiile efectuate în februarie în momentul arestării fostului prinţ Andrew în cazul Epstein au fost „ilegale”, a declarat joi un judecător al Înaltei Curţi din Londra, relatează AFP și Agerpres.

„Faptul că mandatele de percheziţie au fost anulate nu încheie ancheta şi nici nu înseamnă că întreaga anchetă a fost ilegală”, a declarat judecătorul Hilliard.

Aceste percheziţii au fost „anulate” de aceeaşi instanţă pe 22 iulie, a precizat într-un comunicat poliţia, care caută mijloacele legale pentru a păstra obiectele confiscate în timpul percheziţiilor şi a confirmat că ancheta este în desfăşurare.

„Acceptăm poziţia conform căreia decizia iniţială a instanţei de a emite mandate pe baza legislaţiei specifice utilizate a fost incorectă şi, prin urmare, acestea trebuie anulate din punct de vedere legal”, a recunoscut ea.

Percheziţiile au avut loc la reşedinţa fratelui regelui Charles al III-lea de la Sandringham (estul Angliei) şi la reşedinţa sa anterioară de la Windsor, la circa 30 de kilometri vest de Londra.

Prinţul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat pe 19 februarie şi ţinut în arest preventiv timp de câteva ore - un eveniment fără precedent în istoria modernă a familiei regale britanice - în urma unor noi dezvăluiri privind legăturile sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, care a murit în închisoare în 2019.

El face obiectul unei anchete a poliţiei pentru "abatere în funcţie publică", fiind suspectat că i-ar fi transmis documente confidenţiale lui Jeffrey Epstein în perioada în care a activat ca reprezentant comercial al Regatului Unit, între 2001 şi 2011.

Poliţia a anunţat în luna mai că investighează şi o acuzaţie de agresiune sexuală care îl vizează pe fostul prinţ Andrew.

Andrew Mountbatten-Windsor, în vârstă de 66 de ani, nu a fost încă pus sub acuzare. El a negat orice faptă ilegală în legătură cu cazul Epstein.

Editor : A.P.

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