Parchetul Districtual din Plovdiv a pus sub acuzare 11 cetățeni bulgari, printre care patru minori cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani, pentru presupusa lor participare la o organizație rasistă de extremă dreapta care se autointitulează „Ku Klux Klan – Divizia Plovdiv”, a declarat Parchetul, citat de Novinite.

Grupul, ale cărui activități includeau promovarea discriminării, a urii și a violenței, inclusiv în mediul online, a fost desființat în cadrul unei operațiuni comune desfășurate de Direcția Regională Plovdiv a Ministerului de Interne și de unitatea locală a Agenției de Stat pentru Securitate Națională (SANS), sub supravegherea Parchetului. Operațiunea a vizat răspândirea ideologiei rasiste și a îndemnurilor la violență pe internet.

Ancheta a stabilit că organizația avea un lider în vârstă de 32 de ani și 10 membri. Acesta este acuzat că a condus grupul în Plovdiv din ianuarie 2025 până pe 16 noiembrie 2026. Procurorii susțin că scopul acesteia era de a promova și incita la discriminare, violență și ură pe motive precum rasa, culoarea pielii, originea, naționalitatea, etnia și orientarea sexuală, folosind discursuri, materiale tipărite, sisteme informatice și alte mijloace.

Existența și activitățile grupului au ieșit la iveală în timpul anchetei privind uciderea lui Georgi Kuzev, în vârstă de 37 de ani, la Dealul Tineretului din Plovdiv, pe 4 august. Ancheta a fost demarată de poliția din Plovdiv, iar Parchetul Districtual a deschis un dosar privind înființarea, conducerea și apartenența la o organizație care promovează sau incită la discriminare, ură și violență pe motive prevăzute de lege.

Anchetatorii au declarat că membrii se întâlneau în mod regulat în locuri publice din Plovdiv, inclusiv în restaurante și baruri.

În cadrul operațiunii, desfășurate în Plovdiv și Rakovski, forțele de ordine au percheziționat 14 imobile și două autovehicule. Au fost confiscate cărți, caiete, insigne, articole de îmbrăcăminte cu simboluri extremiste, telefoane mobile, măști, svastici și steagul filialei din Plovdiv a organizației. De asemenea, au fost găsite materiale care conțineau instrucțiuni pentru prepararea amestecurilor incendiare. Toate obiectele confiscate au fost incluse în dosarul cauzei ca probe.

Presupusul lider, în vârstă de 32 de ani, a fost reținut pentru o perioadă de până la 72 de ore, în baza unui mandat emis de procurorul de supraveghere. Celelalte 10 persoane au fost, de asemenea, reținute în timpul operațiunii.

Denumirea „Ku Klux Klan” este asociată cu o organizație rasistă înființată în Statele Unite în secolul al XIX-lea, care promova supremația albilor și recurgea la violență împotriva afro-americanilor și a altor comunități. Nu există informații disponibile public care să indice dacă grupul anchetat în Plovdiv avea vreo legătură organizațională efectivă cu entități americane care utilizează același nume.

Editor : M.C