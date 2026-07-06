Poliția din New York caută un bărbat mascat care a deschis focul la grătar de familie. Opt persoane, dintre care patru copii, împușcate

Un bărbat mascat este căutat după ce a deschis focul asupra participanților la un grătar de familie din Coney Island, Brooklyn, transmite ABC News. Opt persoane, dintre care patru copii, au fost împușcate, iar o tânără de 21 de ani este în stare critică.

Detectivii Departamentului de Poliție din New York (NYPD) lucrează pentru a identifica suspectul, care a fugit de la fața locului pe jos și este încă în libertate, a declarat duminică, în cadrul unei conferințe de presă, comisarul NYPD, Jessica Tisch.

„Nu este loc pentru acest gen de violență în orașul nostru. Nu o vom tolera. O vom combate cu toate mijloacele de care dispunem”, a declarat primarul orașului New York, Zohran Mamdani, în cadrul conferinței de presă.

„Pe măsură ce ne alăturăm celor ale căror persoane dragi au fost rănite în durerea lor, să ne reangajăm, de asemenea, în efortul de a construi un oraș în care fiecare sărbătoare să fie sigură și fiecare zi liberă să fie plină de bucurie”, a adăugat Mamdani.

O tânără de 21 de ani este în stare critică

Tisch a precizat că printre victime se numără un bărbat de 37 de ani, un bărbat de 33 de ani, o femeie de 21 de ani, o femeie de 25 de ani și cei patru copii, cu vârste de 6, 7, 12 și 14 ani.

Comisarul a declarat că șapte dintre victime au suferit răni prin împușcare care nu le pun viața în pericol, însă victima în vârstă de 21 de ani a fost împușcată în piept și se află internată în spital în stare critică.

Cum s-a produs atacul

Incidentul armat a avut loc sâmbătă, în jurul orei 22:37, în curtea unei locuințe situate la intersecția dintre West 30th și Surf Avenue, la mai puțin de două blocuri de celebra promenadă Riegelmann din Coney Island, a precizat poliția.

„Ancheta preliminară indică faptul că în curte avea loc un grătar în familie când un bărbat necunoscut, îmbrăcat complet în negru și purtând o mască de schi neagră, s-a apropiat de gardul de-a lungul străzii Surf Avenue și a tras mai multe focuri de armă în curte”, a spus Tisch.

Detectivii nu au găsit până acum niciun indiciu că la grătar ar fi avut loc o ceartă sau o altercație în care să fie implicat suspectul înainte de împușcături, a adăugat comisarul.

La fața locului a fost recuperată o armă de tip TEC-9 echipată cu un încărcător extins, împreună cu 10 cartușe goale, a spus Tisch.

Anchetatorii verifică o posibilă legătură cu un conflict între bande

Comisarul a declarat că detectivii investighează dacă împușcăturile au legătură cu o crimă legată de bande care a avut loc la începutul acestei săptămâni în același cartier în care s-au produs împușcăturile de sâmbătă seara.

„Cercetăm dacă există o legătură între cele două incidente”, a declarat Tisch.

Violența armată este în scădere în New York

Împușcăturile de la Coney Island au loc pe fondul unei scăderi de 25,6% a numărului de omucideri și a unei scăderi de 3,3% a incidentelor cu arme de foc în întreg orașul New York, comparativ cu primele șase luni ale anului 2025, conform statisticilor privind criminalitatea ale NYPD.

„Datele din acest an privind violența cu arme de foc din New York City sunt istorice. Este un record”, a spus Tisch. „Dar, în mod evident, departamentul de poliție are mai mult de lucru, cu toții avem mai mult de lucru, când vedem patru copii împușcați într-un singur incident, în timp ce sărbătoreau Ziua Independenței.”

Editor : Ana Petrescu