Live TV

Poliţia din Turcia a arestat zeci de activişti şi politicieni critici la adresa NATO, cu câteva zile înaintea summitului de la Ankara

Data actualizării: Data publicării:
A poster announcing the NATO Summit is seen in Ankara, Turkiye, on July
Ankara găzduiește summitul NATO între 7 și 9 iulie. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Luați de acasă „Sunt arestări preventive”

Poliţia turcă a arestat duminică zeci de activişti ai partidelor de opoziţie şi ai organizaţiilor de stânga critice la adresa NATO, în contextul măsurilor stricte de securitate adoptate de autorităţi înainte de summitul Alianţei Nord-Atlantice care va începe marţi la Ankara.

Acţiunile poliţiei au avut loc în zorii zilei de duminică în mai multe provincii, potrivit ziarului Cumhuriyet, preluat de EFE și Agerpres.

Persoanele arestate aparţin mai multor formaţiuni integrate într-o platformă care, sub sloganul „Nu coordonării cu NATO”, se opune aderării Turciei la pactul militar şi a făcut apel la proteste împotriva summitului programat pentru 7 şi 8 iulie.

Trei persoane, printre care un lider local al Partidului Laburist şi un membru al organizaţiei sale de tineret, au fost arestate după ce forţele de securitate au intrat cu forţa în locuinţele lor din provincia Kocaeli, situată în nord-vestul Turciei.

Raidurile de la răsăritul soarelui s-au extins în provincia Antalya din sudul ţării, unde au fost arestaţi membri ai Partidului Muncitorilor din Turcia şi ai Tineretului Muncitor, precum şi doi lideri sindicali, potrivit publicaţiei menţionate.

Luați de acasă

La rândul său, „Iniţiativa de Luptă Socialistă” a denunţat duminică arestarea a cinci dintre membrii săi în locuinţele lor din provincia Izmir, în vestul Turciei, sub acuzaţia de „desfăşurare de activităţi împotriva NATO”.

Asociaţia „Avocaţi Contemporani” a calificat drept „politice” aceste arestări în masă, care au loc de mai multe zile în ajunul summitului NATO, şi a cerut încetarea acestor practici.

„Preşedinta filialei noastre din Istanbul a fost reţinută într-o operaţiune poliţienească desfăşurată la domiciliul său înainte de răsărit. De asemenea, am aflat că mulţi dintre clienţii ei au fost arestaţi simultan”, a denunţat asociaţia într-un comunicat publicat duminică pe reţelele sale sociale.

„Cerem încetarea acestor operaţiuni politice menite să ofere NATO o imagine idilică”, a adăugat organizaţia de jurişti.

„Sunt arestări preventive”

În ultimele zile, tribunalele turceşti au trimis în arest preventiv 178 din cei peste 220 de arestaţi ca parte a măsurilor preventive pentru a asigura securitatea întâlnirii şefilor de stat şi de guvern ai celor 32 de ţări membre ale Alianţei.

Principalul lider al opoziţiei, social-democratul Özgür Özel, a calificat aceste arestări drept „ruşinoase” şi a asigurat că „autorităţile fac viaţa grea propriului popor doar pentru că vin lideri străini la summit”.

„Sunt arestări preventive, este închisoare preventivă. Toată lumea ştie că aceste persoane nu au comis nicio infracţiune. Toată lumea ştie că ele vor fi eliberate de îndată ce Donald Trump va plec”, a declarat Özel.

Din 28 iunie, în întreaga capitală turcă este în vigoare o interdicţie strictă pentru orice fel de manifestaţie, marş sau protest, precum şi pentru afişarea de pancarte sau împărţirea de fluturaşi.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian caciu sustine o conferinta de presa
2
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și...
daniel sava
3
Un elev în vârstă de 9 ani din Focșani a devenit campion mondial la aritmetică mentală...
O tânără femeie care un troller/bagaj de mână într-un aeroport
4
O companie angajează o persoană care să se plimbe prin Europa. Oferă 3.000 de dolari pe...
Donald Trump (stânga) și Gianni Infantino (dreapta) în timpul decernării premiului FIFA pentru pace
5
50 de europarlamentari cer o anchetă privind Premiul FIFA pentru Pace acordat de Gianni...
La două luni după nunta anului din România, Victor Cornea a răspuns acuzațiilor legate de Andreea Bălan
Digi Sport
La două luni după nunta anului din România, Victor Cornea a răspuns acuzațiilor legate de Andreea Bălan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Szczecin,poland,January,2024:lockheed,Martin,F-35,Lightning,Ii,-,Us,Single-seat,
Israelul și Grecia, în alertă: Turcia ar putea reveni la programul F-35. Trump vrea să-l facă „fericit” pe Erdogan
Turkish President Recep Tayyip Erdogan
Erdogan avertizează Israelul să nu „dinamiteze” acordul SUA-Iran
Nicușor Dan.
Agenda Președintelui României, Nicușor Dan, cu ocazia Summitul NATO de la Ankara
President of Lithuania Gitanas Nauseda arrives to attend the European Political Community summit at Blenheim Palace in Woodstock, Oxfordshire. Picture date: Thursday July 18, 2024.
Președintele Lituaniei avertizează că NATO s-ar putea diviza din cauza cheltuielilor pentru apărare: „Nu este deloc benefic”
profimedia-1113901174
Tranziția spre NATO 3.0: SUA vor prezenta la Ankara mai multe măsuri care să atenueze impactul reducerii forțelor din Europa
Recomandările redacţiei
atac armat sua
Atac armat în SUA, de Ziua Independenței: 8 oameni, dintre care 4...
Peste 850.000 de artificii au fost lansate în Washington de Ziua Independenței FOTO Profimedia
Spectacol impresionant de artificii la finalul evenimentelor de ziua...
centrala nucleara de la cernavoda
Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic...
platforma extractie gaze
Șeful AEI, Dumitru Chisăliță: Exploatarea gazelor din Marea Neagră...
Ultimele știri
Coreea de Nord a lansat o rachetă de croazieră de pe o navă de război. Kim Jong Un, prezent la eveniment
Procurorul general și Ministerul Justiției, mesaje de Ziua Justiţiei: „Încredere nu mai poate fi considerată un dat, trebuie câştigată”
Accident grav produs de o șoferiță care a intrat pe contrasens într-o curbă. Momentul impactului a fost surprins de camere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii intră într-o perioadă de forță până pe 11 august. Astrologii spun că nimic nu le mai poate opri din...
Cancan
Câți lei primește un profesor supraveghetor la Bacalaureat 2026, pe zi
Fanatik.ro
Isabella, iubita lui Gabriel Martinelli, eroul Braziliei în meciul cu Japonia de la Cupa Mondială, spectacol...
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Cum l-a salvat Giovanni Becali pe un campion mondial din „ghearele” Poliției. Povești fabuloase din cazinou...
Adevărul
„Arma secretă” de sub apă care ar opri orice inamic la Marea Neagră. De ce polonezii o au, iar România doar...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Imagini rare cu Richard Gere, filmat de soția sa, Alejandra Silva, într-o drumeție romantică: „Persoana pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gestul lui Mbappe de după Paraguay - Franța a provocat scandalul la CM 2026! Deschamps: ”Urmau să-l facă...
Pro FM
Jennifer Lopez, ironie la adresa fostului soț Marc Anthony. Ce a spus despre creșterea gemenilor lor
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sean Penn va regiza un film despre asaltul asupra Capitoliului și vrea în rolul principal un actor...
Adevarul
Povestea româncei care a devenit „doulă de moarte”, o meserie tot mai căutată: „Vin în calitate de...
Newsweek
Ce pensie ridicolă a luat un pensionar cu 35 ani munciți pe salariul minim? „Nu mi-au pus și grupele de muncă”
Digi FM
Planuri anulate în ultimul moment: de ce Meghan și copiii nu-l vor însoți pe prințul Harry la Londra
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământul ar putea supravieţui morţii arzătoare a Soarelui. Mercur și Venus vor fi distruse de flăcările...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Cine ar trebui să fie noul James Bond? George Clooney a dezvăluit favoritul său: „Este înalt, atrăgător...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...