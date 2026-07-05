Poliţia din Turcia a arestat zeci de activişti şi politicieni critici la adresa NATO, cu câteva zile înaintea summitului de la Ankara

Poliţia turcă a arestat duminică zeci de activişti ai partidelor de opoziţie şi ai organizaţiilor de stânga critice la adresa NATO, în contextul măsurilor stricte de securitate adoptate de autorităţi înainte de summitul Alianţei Nord-Atlantice care va începe marţi la Ankara.

Acţiunile poliţiei au avut loc în zorii zilei de duminică în mai multe provincii, potrivit ziarului Cumhuriyet, preluat de EFE și Agerpres.

Persoanele arestate aparţin mai multor formaţiuni integrate într-o platformă care, sub sloganul „Nu coordonării cu NATO”, se opune aderării Turciei la pactul militar şi a făcut apel la proteste împotriva summitului programat pentru 7 şi 8 iulie.

Trei persoane, printre care un lider local al Partidului Laburist şi un membru al organizaţiei sale de tineret, au fost arestate după ce forţele de securitate au intrat cu forţa în locuinţele lor din provincia Kocaeli, situată în nord-vestul Turciei.

Raidurile de la răsăritul soarelui s-au extins în provincia Antalya din sudul ţării, unde au fost arestaţi membri ai Partidului Muncitorilor din Turcia şi ai Tineretului Muncitor, precum şi doi lideri sindicali, potrivit publicaţiei menţionate.

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La rândul său, „Iniţiativa de Luptă Socialistă” a denunţat duminică arestarea a cinci dintre membrii săi în locuinţele lor din provincia Izmir, în vestul Turciei, sub acuzaţia de „desfăşurare de activităţi împotriva NATO”.

Asociaţia „Avocaţi Contemporani” a calificat drept „politice” aceste arestări în masă, care au loc de mai multe zile în ajunul summitului NATO, şi a cerut încetarea acestor practici.

„Preşedinta filialei noastre din Istanbul a fost reţinută într-o operaţiune poliţienească desfăşurată la domiciliul său înainte de răsărit. De asemenea, am aflat că mulţi dintre clienţii ei au fost arestaţi simultan”, a denunţat asociaţia într-un comunicat publicat duminică pe reţelele sale sociale.

„Cerem încetarea acestor operaţiuni politice menite să ofere NATO o imagine idilică”, a adăugat organizaţia de jurişti.

„Sunt arestări preventive”

În ultimele zile, tribunalele turceşti au trimis în arest preventiv 178 din cei peste 220 de arestaţi ca parte a măsurilor preventive pentru a asigura securitatea întâlnirii şefilor de stat şi de guvern ai celor 32 de ţări membre ale Alianţei.

Principalul lider al opoziţiei, social-democratul Özgür Özel, a calificat aceste arestări drept „ruşinoase” şi a asigurat că „autorităţile fac viaţa grea propriului popor doar pentru că vin lideri străini la summit”.

„Sunt arestări preventive, este închisoare preventivă. Toată lumea ştie că aceste persoane nu au comis nicio infracţiune. Toată lumea ştie că ele vor fi eliberate de îndată ce Donald Trump va plec”, a declarat Özel.

Din 28 iunie, în întreaga capitală turcă este în vigoare o interdicţie strictă pentru orice fel de manifestaţie, marş sau protest, precum şi pentru afişarea de pancarte sau împărţirea de fluturaşi.

Editor : B.P.