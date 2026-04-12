Live TV

Poliția din Viena a reținut o bandă de escroci formată aproape în totalitate din români

Data actualizării: Data publicării:
The police uniform with the eagle patch represents the modern uniform of the Austrian police. Austria, Vienna, October 26, 2025
Poliția austriacă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Poliția din Viena a reținut o bandă de escroci austriaco-română, suspectată de fraudarea a peste 300 de companii austriece cu o valoare totală de 160.000 de euro, începând cu noiembrie 2023, scrie Kleine Zeitung.

Grupul, format aproape în totalitate din români, a închiriat apartamente de vacanță și a comandat bunuri pe care în cele din urmă nu le-a plătit. Aceste bunuri au fost apoi vândute pe o piață neagră en-gros din București, a anunțat poliția vineri. Se crede că banda este responsabilă pentru 1.300 de acte de fraudă.

Gruparea era formată din 10 bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 19 și 50 de ani.

Cu excepția unei persoane care avea cetățenia austriacă, restul sunt români.

Conform presei austriece, aceștia închiriau apartamente de vacanță, iar la adresele respective comandau diverse produse pe care nu le mai plăteau.

Potrivit RRA, bunurile erau apoi vândute în București.

Răufăcătorii foloseau cartele preplătite de telefonie, cu ajutorul cărora creau adrese de e-mail fictiv, produsele fiind comandate prin acele adrese.

Cele mai multe bunuri achiziționate constau în băuturi alcoolice, alimente, cosmetice, îmbrăcăminte și produse energizante.

Gruparea ar fi responsabilă de 1.300 de asemenea fraude, iar prejudiciul s-ar ridica la 160.000 de euro.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Recomandările redacţiei
viktor orban peter magyar
Alegeri Ungaria 2026. Prezență masivă la urne. Cozi în țară și...
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Este Ormuz pentru SUA ceea ce a fost criza Suez pentru Marea Britanie...
popi studenti
Sărbătoare fără granițe: Paște în stil românesc pentru studenții...
Francisc Doboș Vasile Bănescu
Inteligența artificială, între bine și rău. Vasile Bănescu: „Este un...
Ultimele știri
„Avem nevoie de o pace adevărată”: Armistițiul de Paște nu reușește să risipească atmosfera sumbră din Ucraina devastată de război
Anchetă în Mureș după vandalizarea Cimitirului Evreiesc din Reghin. 14 monumente funerare, răsturnate
Invitație istorică pentru Papa Leon al XIV-lea. Vietnamul îl cheamă într-o vizită fără precedent
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Lăsată singură de familia lui". Drama trăită de Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner...
Cancan
Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
Fanatik.ro
Gigi Becali a rămas fără permis chiar în ziua de Paște! Cu ce viteză a fost prins patronul de la FCSB
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
El este românul a cărui avere putea să năucească Europa. Țiriac, frații Pavăl de la Dedeman și Dineș nici nu...
Adevărul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Playtech
Regulă nouă la bloc. Ce trebuie să declari în 10 zile şi cine stabileşte câte persoane locuiesc într-un...
Digi FM
Ce este anafura de Paște și cum se ia corect. Câte zile se consumă și ce faci cu cea rămasă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
MM Stoica, după gratii, chiar de ziua lui, în Duminica Paștelui. Mirel Rădoi și Costel Gâlcă l-au vizitat în...
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Film Now
Dakota Johnson iubește din nou. Cine este bărbatul care a ajutat-o să treacă peste despărțirea de Chris Martin
Adevarul
Misterul avioanelor sovietice în care petreceau românii. Cum au ajuns „avio-baruri” în două orașe din Timiș
Newsweek
Vechimea din străinătate contează la pensie. Cum să-ți crești pensia chiar dacă nu mai lucrezi în țară
Digi FM
Gabriela Cristea, transformare spectaculoasă după ce a slăbit 30 kg: "Nu m-am operat". S-a pozat și în costum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Pamela din Dallas, mai senină ca oricând. Victoria Principal are 76 de ani, o viață liniștită departe de...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...