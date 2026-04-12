Poliția din Viena a reținut o bandă de escroci formată aproape în totalitate din români

Poliția din Viena a reținut o bandă de escroci austriaco-română, suspectată de fraudarea a peste 300 de companii austriece cu o valoare totală de 160.000 de euro, începând cu noiembrie 2023, scrie Kleine Zeitung.

Grupul, format aproape în totalitate din români, a închiriat apartamente de vacanță și a comandat bunuri pe care în cele din urmă nu le-a plătit. Aceste bunuri au fost apoi vândute pe o piață neagră en-gros din București, a anunțat poliția vineri. Se crede că banda este responsabilă pentru 1.300 de acte de fraudă.

Gruparea era formată din 10 bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 19 și 50 de ani.

Cu excepția unei persoane care avea cetățenia austriacă, restul sunt români.

Conform presei austriece, aceștia închiriau apartamente de vacanță, iar la adresele respective comandau diverse produse pe care nu le mai plăteau.

Potrivit RRA, bunurile erau apoi vândute în București.

Răufăcătorii foloseau cartele preplătite de telefonie, cu ajutorul cărora creau adrese de e-mail fictiv, produsele fiind comandate prin acele adrese.

Cele mai multe bunuri achiziționate constau în băuturi alcoolice, alimente, cosmetice, îmbrăcăminte și produse energizante.

Gruparea ar fi responsabilă de 1.300 de asemenea fraude, iar prejudiciul s-ar ridica la 160.000 de euro.

Editor : M.C