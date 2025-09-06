Poliția franceză a arestat un adolescent de 17 ani, bănuit că plănuia atacuri asupra unor ambasade sau clădiri oficiale

Un minor în vârstă de 17 ani a fost pus sub acuzare și încarcerat vineri, 5 septembrie, fiind suspectat că a planificat atentate jihadiste împotriva ambasadelor, clădirilor oficiale sau clădirilor publice din Sarthe, unde locuia, relatează AFP, preluată de cotidianul Liberation. Solicitat de AFP, Parchetul Național Antiterorist (Pnat) a refuzat să comenteze informația.

„Este un tânăr care a căzut într-o spirală a violenței căreia, din fericire, arestarea i-a pus capăt. Va trebui să se studieze pe ce lacune și fragilități s-au putut instala aceste idei nefaste. Mai ales, va trebui să se caute care adult a profitat de slăbiciunea clientului meu”, a reacționat avocatul acuzatului, Dylan Slama, solicitat de AFP.

Potrivit uneia dintre sursele apropiate dosarului, Pnat a deschis o anchetă la jumătatea lunii august referitoare la acest tânăr suspectat că ar fi avut diferite tipuri de proiecte, descoperite prin conversații pe mesagerie criptată.

El este suspectat în special că ar fi avut în vedere, pe termen lung, un proiect de acțiune violentă care viza o secție de poliție din Le Mans, ambasadele Israelului, Regatului Unit și Statelor Unite la Paris, Palatul Elysée, Ministerul de Interne și al Apărării, Parlamentul European de la Strasbourg sau sediile mass-media pariziene. Pe termen mai scurt și într-un mod mai concret, potrivit aceleiași surse, el ar fi avut în vedere incendierea unor școli din Le Mans sau a unor păduri.

Suspectul a fost arestat luni în Le Mans, la domiciliul părinților săi, și s-a rănit ușor în timp ce încerca să fugă înainte de a fi plasat în arest preventiv. La domiciliul său au fost descoperite un jurământ de loialitate față de gruparea Statul Islamic, precum și o listă a instituțiilor școlare din Le Mans cu un număr de „litri” scris pentru fiecare, posibil o estimare a cantității de benzină necesare pentru a le incendia, sau formule chimice pentru explozibili.

Suspectul ar fi recunoscut în fața anchetatorilor majoritatea faptelor care i se impută. El s-ar fi declarat hotărât să acționeze, afirmând însă că planurile sale nu erau concrete, deoarece erau de foarte mare amploare.

Actori implicați în lupta împotriva terorismului trag în mod regulat semnalul de alarmă asupra recrudescenței, cel puțin din 2023, a implicării minorilor în acțiuni teroriste. „Cu câțiva ani în urmă, minorii anchetați pentru terorism se numărau pe degete, în timp ce în 2023 am avut 15, în 2024, 18, iar la 1 iulie deja 11”, a declarat Pnat la sfârșitul lunii iulie pentru AFP. Cu această nouă punere sub acuzare, numărul total al minorilor implicați în 2025 ajunge la cel puțin 14.

Editor : M.C