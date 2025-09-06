Live TV

Poliția franceză a arestat un adolescent de 17 ani, bănuit că plănuia atacuri asupra unor ambasade sau clădiri oficiale

Data actualizării: Data publicării:
Illustration - Municipal Police Forces, Sartrouville, France - 02 Sep 2025
Poliția franceză. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Un minor în vârstă de 17 ani a fost pus sub acuzare și încarcerat vineri, 5 septembrie, fiind suspectat că a planificat atentate jihadiste împotriva ambasadelor, clădirilor oficiale sau clădirilor publice din Sarthe, unde locuia, relatează AFP, preluată de cotidianul Liberation. Solicitat de AFP, Parchetul Național Antiterorist (Pnat) a refuzat să comenteze informația.

„Este un tânăr care a căzut într-o spirală a violenței căreia, din fericire, arestarea i-a pus capăt. Va trebui să se studieze pe ce lacune și fragilități s-au putut instala aceste idei nefaste. Mai ales, va trebui să se caute care adult a profitat de slăbiciunea clientului meu”, a reacționat avocatul acuzatului, Dylan Slama, solicitat de AFP.

Potrivit uneia dintre sursele apropiate dosarului, Pnat a deschis o anchetă la jumătatea lunii august referitoare la acest tânăr suspectat că ar fi avut diferite tipuri de proiecte, descoperite prin conversații pe mesagerie criptată.

El este suspectat în special că ar fi avut în vedere, pe termen lung, un proiect de acțiune violentă care viza o secție de poliție din Le Mans, ambasadele Israelului, Regatului Unit și Statelor Unite la Paris, Palatul Elysée, Ministerul de Interne și al Apărării, Parlamentul European de la Strasbourg sau sediile mass-media pariziene. Pe termen mai scurt și într-un mod mai concret, potrivit aceleiași surse, el ar fi avut în vedere incendierea unor școli din Le Mans sau a unor păduri.

Suspectul a fost arestat luni în Le Mans, la domiciliul părinților săi, și s-a rănit ușor în timp ce încerca să fugă înainte de a fi plasat în arest preventiv. La domiciliul său au fost descoperite un jurământ de loialitate față de gruparea Statul Islamic, precum și o listă a instituțiilor școlare din Le Mans cu un număr de „litri” scris pentru fiecare, posibil o estimare a cantității de benzină necesare pentru a le incendia, sau formule chimice pentru explozibili.

Suspectul ar fi recunoscut în fața anchetatorilor majoritatea faptelor care i se impută. El s-ar fi declarat hotărât să acționeze, afirmând însă că planurile sale nu erau concrete, deoarece erau de foarte mare amploare.

Actori implicați în lupta împotriva terorismului trag în mod regulat semnalul de alarmă asupra recrudescenței, cel puțin din 2023, a implicării minorilor în acțiuni teroriste. „Cu câțiva ani în urmă, minorii anchetați pentru terorism se numărau pe degete, în timp ce în 2023 am avut 15, în 2024, 18, iar la 1 iulie deja 11”, a declarat Pnat la sfârșitul lunii iulie pentru AFP. Cu această nouă punere sub acuzare, numărul total al minorilor implicați în 2025 ajunge la cel puțin 14.

 

 

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
1
Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei” anunțase în 2022 că...
masina politie
2
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
Le constructeur automobile coréen Hyundai a développé une flotte de robots de stationnement
4
Sute de sud-coreeni au fost reținuți într-un raid masiv al autorităților americane de...
an vg
5
Vlad Gheorghe îi răspunde lui Adrian Năstase, care l-a numit „păcălici”: „E supi că-i tai...
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
Digi Sport
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
o pizza Domino's
Legătura dintre pizza, Pentagon și geopolitică. Ce detaliu a remarcat...
o rachetă lansată în timpul unui exercițiu militar al armatei SUA
Lacune majore în capacitățile de apărare ale UE. Limitările militare...
alexandru rogobete face declaratii
Ministrul Sănătății cere sancțiuni împotriva medicilor care au...
parinti si copii langa scoala
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din...
Ultimele știri
Taxele lui Trump au determinat 88 de operatori poștali, inclusiv Deutsche Post și Royal Mail, să suspende serviciile către SUA
Preşedintele FSLI, apel către profesori: „Avem datoria să continuăm protestele”
Belgia se gândește să trimită soldații pe străzile Bruxelles-ului, pentru a combate violențele provocate de traficul de droguri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
elevi examen
Record în Franța: o elevă a luat bacalaureatul la vârsta de 9 ani
profimedia-1034170120
Sistemul „Nostradamus”, readus la viață. Franța investește masiv în singurul radar din Europa care poate „vedea” până la Moscova
emmanuel macron
Francezii nu-l mai vor pe Macron. Un sondaj arată că două treimi doresc demisia președintelui Franței
meduze
O nouă invazie de meduze dă peste cap producția unei centrale nucleare din Franța
Emmanuel Macron
„Nu a mai fost atâta incertitudine din 1968”. De ce nici măcar demisia lui Macron nu ar mai putea salva Franța din criză
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Aniston, adevărul despre operațiile estetice. Ce proceduri are la 56 de ani și cum privește acum...
Cancan
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?
Fanatik.ro
Celebrul milionar nu s-a uitat la bani și a făcut-o cea mai fericită. Super-mașina pe care a oferit-o cadou...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști. Messi și Cristiano Ronaldo au două super modele, unice...
Adevărul
Cum a fost păstrat trupul lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, care va fi canonizat duminică de...
Playtech
Elevii primesc absențe dacă lipsesc luni, în prima zi de școală? Ce trebuie să știe părinții înainte de...
Digi FM
Hermione, la Veneția. Emma Watson, imaginea eleganței într-o rochie mini, în Italia. Fanii, cuceriți de...
Digi Sport
Salariu nemaivăzut în România! Cine e impresara care a rezolvat transferul anului în SuperLigă
Pro FM
Sabrina Carpenter reacționează după controversa legată de coperta albumului „Man’s Best Friend”: „Trebuie să...
Film Now
"E un miracol că încă sunt în viață!" Charlie Sheen, la 60 de ani, după o viață de excese și probleme
Adevarul
Actrița Lia Bugnar, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „E mândru că jupoaie oamenii cinstiți.” Ce spune...
Newsweek
Care pensii mai cresc anul acesta? Deficitul la plățile sociale a crescut cu 10.000.000.000 lei
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Un cățel obez, care cântărea 22 de kilograme, a primit o a doua șansă la viață. Ce a făcut o îngrijitoare...
Film Now
Catherine Zeta-Jones strălucește la orice vârstă. Actrița de 55 de ani și-a fermecat fanii veniți să o vadă...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică