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Poliția ia în calcul ipoteza unui sabotaj în cazul deraierii unui tren în Franţa. 44 de oameni au fost răniți

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tren deraiat franta
Foto: Profimedia
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Ipoteza unui act rău intenţionat este cea favorizată în acest moment de poliţia judiciară din Rouen, care a preluat ancheta în cazul deraierii unui tren, vineri seara, în nordul Franţei, incident care s-a soldat cu rănirea a 44 de persoane, între care una grav.

Vineri seara, 44 de persoane au fost rănite, printre care o tânără a fost evacuată „în urgenţă absolută”, în urma deraierii unui tren TER care transporta 186 de pasageri între Rouen şi Caen, potrivit prefecturii din Seine-Maritime şi parchetului, relatează AFP, citată de News.ro.

Deraierea a avut loc între Tourville şi Elbeuf-Saint-Aubin, în zona localităţii Cléon (departamentul Seine-Maritime din regiunea Normandia), în jurul orei locale 19:45.

Au fost mobilizate resurse importante de intervenţie, cu 130 de pompieri, cinci echipe medicale şi 80 de vehicule.

„Ancheta va fi de durată”, a avertizat procurorul adjunct, Marie-Valérie Albert, într-o conferinţă de presă.

Editor : M.B.

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