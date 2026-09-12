Poliția ia în calcul ipoteza unui sabotaj în cazul deraierii unui tren în Franţa. 44 de oameni au fost răniți

Ipoteza unui act rău intenţionat este cea favorizată în acest moment de poliţia judiciară din Rouen, care a preluat ancheta în cazul deraierii unui tren, vineri seara, în nordul Franţei, incident care s-a soldat cu rănirea a 44 de persoane, între care una grav.

Vineri seara, 44 de persoane au fost rănite, printre care o tânără a fost evacuată „în urgenţă absolută”, în urma deraierii unui tren TER care transporta 186 de pasageri între Rouen şi Caen, potrivit prefecturii din Seine-Maritime şi parchetului, relatează AFP, citată de News.ro.

Deraierea a avut loc între Tourville şi Elbeuf-Saint-Aubin, în zona localităţii Cléon (departamentul Seine-Maritime din regiunea Normandia), în jurul orei locale 19:45.

Au fost mobilizate resurse importante de intervenţie, cu 130 de pompieri, cinci echipe medicale şi 80 de vehicule.

„Ancheta va fi de durată”, a avertizat procurorul adjunct, Marie-Valérie Albert, într-o conferinţă de presă.

Editor : M.B.