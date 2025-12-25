Poliția israeliană a arestat un palestinian îmbrăcat în Moș Crăciun în timpul unei descinderi la o petrecere de Crăciun în Haifa, a declarat un observator al drepturilor civile, scrie The Guardian.

Ofițerii israelieni au închis duminică un eveniment de sărbătorire a Crăciunului, confiscând echipamentele și arestând Moș Crăciunul palestinian, precum și un DJ și un vânzător ambulant. Într-un videoclip, se poate vedea cum poliția îi împinge pe bărbați la pământ și îi încătușează, în timp ce trecătorii privesc.

Poliția israeliană a declarat într-un comunicat că bărbatul îmbrăcat în costum de Moș Crăciun s-a opus arestării și a agresat un ofițer.

Centrul Mossawa, un grup pentru drepturile omului care apără cetățenii palestinieni din Israel, a declarat că poliția a folosit forță excesivă împotriva bărbaților și că raidul asupra sălii de muzică a fost efectuat fără autorizație legală.

Arestările au avut loc în timp ce palestinienii sărbătoreau Crăciunul în Cisiordania ocupată și Gaza, în condițiile restricțiilor continue asupra vieții cotidiene impuse de forțele israeliene.

Sărbătorile au avut loc pentru prima dată în Betleem de la începutul războiului din Gaza, cu fanfare care cântau la cimpoi pe străzile orașului natal al lui Iisus. Credincioșii au participat la slujba de Crăciun la Biserica Nașterii Domnului, iar copiii au cântat colinde în timp ce orașul s-a luminat de sărbători.

În Gaza, devastată de război, unde peste 70.000 de oameni au fost uciși și o mare parte din infrastructură a fost distrusă de bombele israeliene, o mică comunitate creștină a sărbătorit primul Crăciun de la începerea unui armistițiu fragil. Brazii de Crăciun și sclipiciul au adus o notă de culoare în ruinele împrăștiate pe toată fâșia Gaza.

Atacurile israeliene au continuat în ciuda sărbătorii. Coloniștii israelieni au defrișat livezile de măslini din orașul Turmus Ayya, în afara Ramallah, în timp ce soldații israelieni au luat cu asalt case și au confiscat vehicule în apropiere de Hebron, potrivit WAFA, agenția de știri palestiniană.

Atacurile israelienilor împotriva creștinilor au crescut, un raport din martie documentând 32 de atacuri asupra proprietăților bisericești și 45 de atacuri fizice împotriva creștinilor.

Editor : Sebastian Eduard