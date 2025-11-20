Live TV

Poliţia italiană a confiscat zeci de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals drept „Made in Italy”

Data publicării:
pasta de tomate cu paste
Nu este clar dacă bulionul provine din Bulgaria sau din altă ţară. Foto: Profimedia

Poliţia de frontieră italiană a anunţat joi că a confiscat peste 42 de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals ca fiind produsă în Italia dar care a intrat în ţară via Bulgaria, transmite Reuters.

Italia, unul dintre principalii producători mondiali de sos de tomate, a fost implicată în trecut într-o controversă privind etichetarea greşită a pastei de tomate importate din China.

Ofiţerii italieni au confiscat sosul de roşii în două operaţiuni separate, după ce au oprit două camioane care veneau din Bulgaria în timpul controalelor efectuate în portul Brindisi din sud-est, a informat Guardia di Finanza într-un comunicat.

Nu este clar dacă bulionul provine din Bulgaria sau din altă ţară, au adăugat poliţiştii, notează Reuters, citată de Agerpres.

Transporturile confiscate aveau ca destinaţie două companii italiene cunoscute pentru produsele din roşii „Made in Italy”, a precizat Guardia di Finanza, care nu a dezvăluit însă numele companiilor.

Presupusa fraudă ar fi generat profituri ilicite de sute de mii de euro şi ar fi reprezentat un risc potenţial pentru sănătatea populaţiei, „deoarece prezenţa contaminanţilor interzişi de legislaţia UE nu poate fi exclusă”, se mai arată în comunicatul poliţiei.

„Consumatorii ar fi crezut că achiziţionează un produs din Italia, dar cine ştie ce ar fi mâncat”, a declarat pentru Reuters colonelul Emilio Fiora, comandantul unităţii Guardia di Finanza din Brindisi.

Editor : Liviu Cojan

