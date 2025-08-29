Live TV

Poliţia italiană anunţă că a arestat un bărbat pentru un complot de asasinare a fostului Papă Francisc

Un bărbat turc aparţinând filialei din Turcia a organizaţiei teroriste Statul Islamic (ISIS) a fost arestat sub suspiciunea de participare la un plan de asasinare a fostului Papă Francisc în 2024, a anunţat vineri poliţia italiană.

Bărbatul, Hasan Uzun, în vârstă de 46 de ani, a fost arestat în cadrul unei anchete privind un complot de asasinare a Papei Francisc în timpul vizitei acestuia la Trieste în iulie 2024, potrivit Agerpres.

El este ţinut în izolare în acest oraş portuar din nord-estul Italiei, la graniţa cu Slovenia.

Conform anchetelor, atacul a fost planificat de o organizaţie turcă legată de ISIS Khorasan.

După extrădarea sa din Olanda, Uzun a petrecut câteva zile în închisoare la Milano.

