Poliția militară poloneză investighează informația că sute de documente militare clasificate au fost găsite la o groapă de gunoi

Poliția militară din Polonia a deschis o anchetă după ce un canal de știri a afirmat că a primit documente militare sensibile, care ar fi fost descoperite într-o groapă de gunoi, relatează TVPWorld.

Sute de dosare militare poloneze clasificate – inclusiv hărți ale depozitelor de muniție, planuri de evacuare a explozibililor și date personale ale personalului armatei – ar fi fost găsite într-o groapă de gunoi, potrivit Onet.

Portalul Onet a relatat joi că a primit un dosar care conținea aceste date. Site-ul de știri a raportat că persoanele care au furnizat materialele au declarat că le-au găsit într-o groapă de gunoi și că este vorba despre un scandal cu efectul unei bombe nucleare.

Când Onet a contactat Baza Logistică Regională, jurnaliștilor li s-a spus că se află în „posesia unor copii realizate ilegal” și că originalele au fost „arhivate sau distruse în conformitate cu procedurile”.

„Acest răspuns nu corespunde cu realitatea”, a scris Onet. „Cel puțin o mare parte dintre documentele pe care le avem sunt originale. Acestea poartă ștampile oficiale, numere de serie și ștampilele și semnăturile ofițerilor”.

Date sensibile

Printre documentele înmânate Onet se aflau hărți detaliate ale depozitelor de explozivi, inclusiv specificațiile fiecărui depozit, cu suprafața utilă, materialele de construcție și diagrame cu dimensiuni. Onet a declarat că acest document nu conținea niciun marcaj de confidențialitate.

Un purtător de cuvânt al Poliției Militare Poloneze a declarat agenției de știri de stat, PAP, că serviciul a început o anchetă.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Armate Poloneze a declarat, de asemenea, pentru PAP că, imediat ce a aflat despre posesia presupusă a documentelor de către Onet, Baza Logistică Regională a lansat propria anchetă internă.

Acesta a adăugat că, a doua zi, pe 8 octombrie, Poliția Militară a fost informată cu privire la posibilitatea comiterii unei infracțiuni de către persoane care aveau acces la material.

Purtătorul de cuvânt a mai declarat că, în opinia Bazei Logistice, este posibil ca cineva să fi făcut copii.

„Acum se va clarifica dacă documentele respective au fost distruse în conformitate cu procedurile și cine a avut acces la ele”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru PAP.

Agenția de știri a citat, de asemenea, o sursă care și-a păstrat anonimatul, apropiată Ministerului Apărării Naționale, care a afirmat că incidentul poartă semnele unei „provocări”, fără a specifica cine ar putea fi în spatele acestuia.

