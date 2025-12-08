Live TV

Poliţia poloneză a arestat trei ucraineni asupra cărora a fost găsit echipament de hacking

Trei bărbaţi ucraineni care au fost opriţi la Varşovia aveau echipament de hacking în maşină şi au fost acuzaţi de infracţiuni legate de apărarea naţională, a anunţat luni poliţia poloneză, relatează Reuters.

Agenţii de poliţie din centrul Varşoviei i-au oprit pe cei trei bărbaţi, iar în maşina în care călătoreau au fost găsite echipamente specializate de hacking, un detector de dispozitive de spionaj, cartele SIM, hard disk-uri şi antene care puteau fi folosite pentru a interfera cu sistemele IT, a precizat poliţia într-un comunicat.

Bărbaţii, în vârstă de 39, 42 şi 43 de ani, au declarat că ei călătoresc prin Europa şi că intenţionau să meargă în Lituania, notează Reuters, citată de News.ro.

„Cetăţenii ucraineni nu au putut explica scopul obiectelor confiscate de poliţişti”, a declarat poliţia. „Au pretins că sunt specialişti IT, dar când li s-au pus întrebări mai specifice, au uitat limba engleză şi s-au prefăcut că nu înţeleg ce li se spune”, menţionează declaraţia poliţiei.

Comunicatul nu a oferit mai multe detalii cu privire la presupusa lor motivaţie, dar a precizat că forţele de ordine „iau în considerare diverse scenarii”.

Cei trei au fost acuzaţi că deţineau dispozitive şi programe adaptate pentru „comiterea de infracţiuni, inclusiv deteriorarea datelor informatice de importanţă deosebită pentru apărarea naţională”, a adăugat poliţia. De asemenea, au fost acuzaţi de fraudă şi fraudă informatică, a declarat poliţia, care nu au precizat când a avut loc arestarea.

Un tribunal a decis că cei trei bărbaţi arestaţi la Varşovia trebuie să rămână în arest preventiv timp de trei luni.

Autorităţile din Polonia sunt în stare de alertă maximă pentru ceea ce ele numesc o campanie de sabotaj şi atacuri cibernetice susţinută de Moscova, inclusiv o explozie pe o cale ferată, în noiembrie, pe care autorităţile au atribuit-o ucrainienilor care colaborează cu serviciile secrete ruse.

Rusia respinge astfel de acuzaţii ca fiind „rusofobie”.

Editor : Liviu Cojan

