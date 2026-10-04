Poliția spaniolă a evacuat o tabără de migranți din Ceuta. Mii de persoane, transferate în spații de cazare temporară

Poliția spaniolă a evacuat, duminică, o tabără de migranți de pe plaja Trampolin din Ceuta, exclava spaniolă din nordul Africii. Aproximativ 3.000 de persoane au locuit timp de două luni în corturi și adăposturi improvizate, după ce au trecut granița din Maroc, potrivit Reuters.

Migranții au fost transferați către spații de cazare temporară, unde urmează să fie supuși procedurilor administrative sau să aibă posibilitatea de a se întoarce în Maroc, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului spaniol de Interne pentru Reuters.

Peste 72.000 de persoane au trecut granița din Maroc în Ceuta la sfârșitul lunii iulie. Majoritatea s-au întors ulterior, însă cel puțin 10.000 de migranți au rămas în exclava spaniolă, punând presiune pe resursele locale și alimentând tensiunile.

Situația migranților care dorm în aer liber continuă să provoace nemulțumiri în rândul localnicilor. Sâmbătă, aceștia au organizat o manifestație prin care au cerut plecarea migranților.

Regele Felipe al VI-lea și regina Letizia ai Spaniei vor vizita Ceuta și Melilla în zilele de 13 și 14 octombrie, pentru prima dată în cei 12 ani de domnie ai monarhului. Vizita are loc pe fondul unor fricțiuni de lungă durată cu Marocul, care revendică suveranitatea asupra Ceutei și Melillei, cele două teritorii spaniole din Africa de Nord.

Editor : A.R.