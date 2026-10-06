Poliţia suedeză a împușcat un bărbat înarmat în apropierea palatului regal din Stockholm

Poliţia suedeză a anunţat marţi că a împuşcat un bărbat înarmat în faţa palatului regal din capitala țării, Stockholm.

Poliţia a precizat într-un comunicat că a fost chemată la palatul regal, în centrul oraşului Stockholm, după raportări privind „un bărbat turbulent care are o armă", relatează AFP, citată de Agerpres.

Agenţii de la faţa locului au deschis focul, a precizat poliţia.

„Bărbatul a fost lovit de gloanţe şi transportat la spital", a declarat pentru AFP purtătoarea de cuvânt a poliţiei din Stockholm, Susanna Rinaldo.

Ea a adăugat că rănile bărbatului sunt considerate „grave", dar nu „îi pun viaţa în pericol".

Purtătoarea de cuvânt a refuzat să precizeze despre ce tip de armă era vorba, adăugând că operaţiunea este încă în desfăşurare, dar că nu există niciun pericol pentru populaţie.

Tabloidul Expressen a relatat că bărbatul s-a apropiat de garda palatului înarmat cu un cuţit, acţionând ameninţător.

Televiziunea naţională svt.se a informat că niciun membru al familiei regale nu se afla la palat în momentul incidentului.

Editor : M.B.