Poliţia turcă a împuşcat mortal un bărbat suspectat de legături cu Statul Islamic. Partenera bărbatului a fost arestată

Poliţia turcă a ucis marţi la sud de Ankara, în urma unui schimb de focuri, un bărbat suspectat de legături cu gruparea jihadistă Statul Islamic (SI), transmite AFP, citată de Agerpres.

Conform agenţiilor privat DHA şi IHA, care citează surse din domeniul securităţii, incidentul a avut loc în localitatea Sazagasi, la 80 de km de capitală.

Partenera suspectului, rănită în cursul operaţiunii forţelor speciale ale poliţiei, a fost arestată, existând bănuieli că şi ea are legături cu SI.

Nuri Demir, şeful comunităţii locale din Sazagasi, a confirmat telefonic pentru AFP că a avut loc o operaţiune a poliţiei, dar a afirmat că nu ştie cu cine aveau legături suspecţii. "Am văzut ambulanţe care transportau răniţi", a adăugat el.

Guvernoratul provinciei Ankara şi procuratura nu au răspuns imediat solicitărilor agenţiei.

În provincia respectivă au fost arestaţi marţi peste 200 de suspecţi de legături cu SI şi cu grupuri de extremă stânga.

La Ankara va avea loc în 7-8 iulie un summit al NATO la care va participa şi preşedintele american Donald Trump.

Editor : A.P.