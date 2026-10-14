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Poliția turcă a preluat controlul asupra unui post TV al opoziției. Măsura vine după interzicerea unui site pentru „propagandă LGBT”

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Turkey-Media Halk TV
Postul de televiziune turc Halk TV. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Liderul opoziţiei acuză guvernul că limitează accesul la informaţii

Poliţia turcă a preluat controlul asupra sediului postului privat Halk TV, principalul canal de televiziune al opoziţiei, şi a întrerupt transmisiunea în direct, într-o nouă măsură care vizează presa independentă. Acţiunea are loc la două săptămâni după blocarea site-ului de ştiri T24, unul dintre cele mai importante din Turcia, pentru presupusă „propagandă LGBT”.

„Poliţia se află în clădirea Halk TV. A fost numit un administrator (pentru a prelua controlul asupra canalului). Transmisiunea în direct a fost întreruptă”, a anunţat canalul pe reţeaua X.

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Poliţia a intrat în sediul Halk TV şi a întrerupt emisia,relatează AFP preluată de Agerpres.

Într-un videoclip distribuit de Halk TV pe aceeaşi reţea socială, redactorul-şef Suat Toktas poate fi văzut vorbind cu administratorul numit de autorităţile turce, încercând să-l convingă să nu întrerupă transmisiunea în direct.

„Ceea ce se întâmplă este ilegal”, spune el.

Poliţia efectuează o percheziţie la sediul canalului şi împiedică angajaţii care sosesc să intre în clădire, a adăugat postul TV.

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Liderul opoziţiei acuză guvernul că limitează accesul la informaţii

„A lua cu asalt un post de televiziune dimineaţă devreme şi a numi un administrator este ceva ce doar dictatorii ar face. Din păcate, asta au făcut ţării noastre”, a reacţionat pe X liderul principalului partid de opoziţie, Ozgur Ozel.

Ozel a condamnat această măsură şi a declarat că este vorba despre o încercare a guvernului de a împiedica accesul populaţiei la informaţii.

„Cei care numesc administratori la conducerea municipalităţilor şi calcă în picioare voinţa poporului au numit acum un administrator şi la Halk TV, post urmărit de milioane de oameni. Pentru că sunt neputincioşi şi laşi”, a adăugat el, referindu-se la înlăturarea primarilor aleşi, în cadrul unei campanii de represiune împotriva opoziţiei.

Preluarea controlului de către autorităţile turce asupra Halk TV are loc la două săptămâni după blocarea accesului la site-ul de ştiri independent T24, unul dintre cele mai importante din ţară, din motive de „propagandă LGBT”.

Editor : Ana Petrescu

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