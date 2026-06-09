Live TV

Poliția ucraineană a reținut un suspect susținut de Rusia pentru planificarea unui asasinat cu ajutorul unei drone

Data publicării:
A Forum ''Ukraine. Year 2024'' In Kyiv, Amid Russia's Invasion Of Ukraine.
Andrii Iusov. Foto: Profimedia
Din articol
Comunicare codificată

Poliția ucraineană a declarat că a dejucat un complot de asasinare a unui ofițer din serviciile de informații militare, reținând un suspect care avea legături în Rusia care ar fi pregătit un atac cu drona, ceea ce ar fi reprezentat a doua tentativă asupra aceleiași ținte, scrie TVPWorld.

Ofițerii de poliție și unitățile specializate au reținut un rezident din Kiev, în vârstă de 38 de ani, căruia, potrivit acestora, serviciile secrete ruse i-au promis 100.000 de dolari pentru asasinatul la comandă și care primise deja un avans de 10.000 de dolari.

Ținta era Andrii Iusov, purtător de cuvânt al serviciilor de informații militare și șef adjunct al Centrului de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război.

Se crede că suspectul, un fost militar ucrainean cu experiență în recunoaștere, a strâns informații operaționale despre victima sa și a planificat un atac folosind o dronă (FPV).

Anchetatorii spun că acesta a strâns informații despre rutele de călătorie și programul zilnic al lui Iusov, a început să recruteze complici și a comunicat folosind un limbaj codat.

Comunicare codificată

Potrivit Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (HUR), conspiratorii au folosit terminologie din domeniul construcțiilor pentru a evita detectarea, referindu-se la client ca la „maistru”, la asasin ca la „muncitor” și la arma crimei ca la „unealtă”.

Ofițerii au confiscat mașina suspectului și alte probe, inclusiv mai multe telefoane mobile și un dispozitiv de urmărire GPS.

Deși poliția afirmă că respectivul complot a fost dejucat, ancheta este în curs, autoritățile încercând să identifice alte persoane implicate.

Aceasta nu este prima tentativă de asasinat a lui Iusov raportată de serviciile de informații ruse. În februarie, el se afla printre mai multe personalități din domeniul informațiilor, al armatei și al politicii identificate ca ținte ale unei operațiuni ruse cunoscute sub numele de Enigma 2.0, care a fost dejucată de HUR.

„Această ultimă tentativă poate fi văzută și ca o evaluare a muncii mele în cadrul serviciului de informații militare al Ucrainei și al Cartierului General de Coordonare pentru Prizonierii de Război”, a scris Iusov într-o postare pe Facebook luni. „Înseamnă că facem totul cum trebuie, iar asta îi irită pe ocupanții ruși.”

„Rusia este brutală și perfidă”, a adăugat el.

Suspectul a fost notificat oficial cu privire la suspiciunea de organizare a pregătirilor pentru o crimă la comandă premeditată din motive mercenare, prin conspirație prealabilă, și riscă închisoarea pe viață dacă va fi condamnat.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
1
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru...
President Putin On State Visit To Kazakhstan
2
Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt...
catalina poiana
3
Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor, după ce numele său a fost vehiculat...
Ramzan Kadîrov la Moscova
4
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin...
Senat 3
5
Proiect depus în Parlament pentru ca foștii colaboratori ai securității și cei condamnați...
Singurul gest al lui Donald Trump, după ce 20.000 de oameni au făcut același lucru când l-au văzut
Digi Sport
Singurul gest al lui Donald Trump, după ce 20.000 de oameni au făcut același lucru când l-au văzut
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
New York Knicks v San Antonio Spurs - NBA Finals
Trump a fost huiduit puternic la Madison Square Garden, în timpul unui meci din finala NBA
Kinburn Spit in Mykolaiv region of Ukraine
Se retrag rușii din Istmul Kinburn? Ucrainenii le-au blocat complet liniile logistice, lăsându-i fără muniție, combustibil și mâncare
Volodimir Zelenski vizitând un spital din prima linie.
„Cea mai rapidă cale”. Cum vede Zelenski sfârșitul războiului cu Rusia
Preot militar rus
Biserica Ortodoxă Rusă încurajează oamenii să se ofere voluntari în Ucraina ocupată. Ce s-ar putea ascunde în spatele acestei campanii
Palestinians living in tents and among the rubble of destroyed homes in the area between the yellow line and the orange line
Ordinea mondială se dezintegrează, iar guvernele acționează ca niște „lorzi ai războiului”, avertizează cercetătorii germani
Recomandările redacţiei
INSTANT_TOMAC_PNL_09_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac are programate noi consultări pentru susţinerea în...
accident tir-constanta-politie locala colaj
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu...
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Cine sunt propunerile de miniștri care au acceptat să facă parte...
ciprian ciucu eugen tomac
Ciucu, mesaj pentru Tomac: „Nu ne luați de proști”. Cele 3 întrebări...
Ultimele știri
Șeful Poliției Locale Constanța justifică intervenția brutală asupra șoferului TIR-ului care a scăpat de sub control la Constanța
Pericol pe drumul care leagă Buzăul de Brașov. O porțiune din DN10 s-a surpat, iar autoritățile au declarat zona calamitată
Titi Aur, despre TIR-ul scăpat de sub control din Constanța: A fost aproape intenționat. Este pericol public maxim
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e blonda de 75 de ani care apare prin L.A. în mașini roz și rochii mulate. Angelyne, prima femeie...
Cancan
Descoperirea care schimbă totul în cazul medicului găsit mort la Floreasca. Ce au găsit lângă el
Fanatik.ro
Romina Gingașu, gest superb pentru familia din Galați a cărui apartament a fost lovit de dronă. Ce a decis să...
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
Alex Pop, OUT de la Dinamo? De ce depinde soarta atacantului și ce se întâmplă cu Gnahore
Adevărul
Povestea tulburătoare a sașilor din Transilvania. „În 1990, toți au spus: acum să plecăm, până nu închid din...
Playtech
Câți bani trebuie să ai puși deoparte pentru situații de urgență. Calculul în funcţie de salariu care dă de...
Digi FM
Criza kerosenului: la ce să ne așteptăm pe aeroporturi în această vară
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură uriașă: Real Madrid, acord cu ”jucătorul de 150 de milioane de euro”! Cel mai scump transfer din...
Pro FM
Ce au descoperit fanii în „Thriller” după 40 de ani. Detaliul subtil care a trecut neobservat ani la rând: „E...
Film Now
Demi Moore, acuzată că și-a amenințat fostul ginere. Noi detalii ies la iveală în lupta pentru custodia...
Adevarul
De ce un apartament din 1975 poate fi mai valoros decât unul nou
Newsweek
În ce zi din săptămâna aceasta intră pensia pe card? O mică schimbare. Anunț important de la Casa de Pensii
Digi FM
Vești bune pentru elevi! Cât durează vacanța de vară în 2026 și când începe noul an școlar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
O furnică minusculă provoacă îngrijorare în 22 de state. Pentru unii oameni, înțepătura sa poate fi mortală
Film Now
Ewan McGregor, marcat de filmul care i-a schimbat viața: „Sunt uimit de cât de bun e și acum, la 30 de ani de...
UTV
Mihai Petre și Elwira au publicat imagini rare de la nuntă. Cum arătau cei doi în urmă cu 18 ani