Poliția ucraineană a reținut un suspect susținut de Rusia pentru planificarea unui asasinat cu ajutorul unei drone

Poliția ucraineană a declarat că a dejucat un complot de asasinare a unui ofițer din serviciile de informații militare, reținând un suspect care avea legături în Rusia care ar fi pregătit un atac cu drona, ceea ce ar fi reprezentat a doua tentativă asupra aceleiași ținte, scrie TVPWorld.

Ofițerii de poliție și unitățile specializate au reținut un rezident din Kiev, în vârstă de 38 de ani, căruia, potrivit acestora, serviciile secrete ruse i-au promis 100.000 de dolari pentru asasinatul la comandă și care primise deja un avans de 10.000 de dolari.

Ținta era Andrii Iusov, purtător de cuvânt al serviciilor de informații militare și șef adjunct al Centrului de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război.

Se crede că suspectul, un fost militar ucrainean cu experiență în recunoaștere, a strâns informații operaționale despre victima sa și a planificat un atac folosind o dronă (FPV).

Anchetatorii spun că acesta a strâns informații despre rutele de călătorie și programul zilnic al lui Iusov, a început să recruteze complici și a comunicat folosind un limbaj codat.

Comunicare codificată

Potrivit Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (HUR), conspiratorii au folosit terminologie din domeniul construcțiilor pentru a evita detectarea, referindu-se la client ca la „maistru”, la asasin ca la „muncitor” și la arma crimei ca la „unealtă”.

Ofițerii au confiscat mașina suspectului și alte probe, inclusiv mai multe telefoane mobile și un dispozitiv de urmărire GPS.

Deși poliția afirmă că respectivul complot a fost dejucat, ancheta este în curs, autoritățile încercând să identifice alte persoane implicate.

Aceasta nu este prima tentativă de asasinat a lui Iusov raportată de serviciile de informații ruse. În februarie, el se afla printre mai multe personalități din domeniul informațiilor, al armatei și al politicii identificate ca ținte ale unei operațiuni ruse cunoscute sub numele de Enigma 2.0, care a fost dejucată de HUR.

„Această ultimă tentativă poate fi văzută și ca o evaluare a muncii mele în cadrul serviciului de informații militare al Ucrainei și al Cartierului General de Coordonare pentru Prizonierii de Război”, a scris Iusov într-o postare pe Facebook luni. „Înseamnă că facem totul cum trebuie, iar asta îi irită pe ocupanții ruși.”

„Rusia este brutală și perfidă”, a adăugat el.

Suspectul a fost notificat oficial cu privire la suspiciunea de organizare a pregătirilor pentru o crimă la comandă premeditată din motive mercenare, prin conspirație prealabilă, și riscă închisoarea pe viață dacă va fi condamnat.

Editor : M.C