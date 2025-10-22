Live TV

„Politica SUA riscă să se transforme într-o glumă”: Rusia profită de ezitările Washingtonului. Ce a blocat summitul Trump-Putin

Screenshot 2025-10-22 150726
Donald Trump. Foto. Reuters
„Budapesta este o alegere greșită și lipsită de valoare” „Politica SUA riscă să se transforme într-o glumă” „Europa nu trebuie să aștepte Statele Unite”

Negocierile pentru un nou summit Trump–Putin au fost suspendate pe termen nelimitat, după ce Moscova a impus condiții considerate inacceptabile, iar Washingtonul a ezitat să clarifice poziția privind sprijinul militar pentru Ucraina, scrie Kyiv Post. Fostul diplomat american Daniel Fried, care a lucrat peste 40 de ani în serviciul extern al SUA, avertizează că ezitările Casei Albe riscă să submineze credibilitatea Statelor Unite și să încurajeze Kremlinul să testeze limitele Occidentului. El critică totodată alegerea Budapestei ca posibil loc de desfășurare a summitului, pe care o consideră o greșeală strategică și un semn de slăbiciune din partea Washingtonului.

După săptămâni de turbulențe diplomatice, inclusiv vizita președintelui Volodimir Zelenski la Washington și intenția declarată a președintelui american Donald Trump de a se întâlni cu liderul rus Vladimir Putin, un posibil summit de nivel înalt a fost amânat, cel puțin pentru moment.

Potrivit presei americane, întâlnirea, care ar fi urmat să aibă loc în Ungaria, a fost pusă „pe pauză” din cauza cererilor inflexibile ale Moscovei. Rusia insistă ca Ucraina să cedeze noi teritorii înainte de un eventual armistițiu, teritorii pe care armata rusă nu a reușit să le cucerească prin forță.

Un oficial de la Casa Albă a confirmat pentru Kyiv Post suspendarea discuțiilor diplomatice.

„Secretarul de stat Rubio și ministrul rus de externe Lavrov au avut o convorbire productivă. Prin urmare, o întâlnire în persoană între cei doi nu este necesară, iar pentru moment nu există planuri ca președintele Trump să se întâlnească cu președintele Putin”, a declarat oficialul.

Oficialul a precizat că o nouă convorbire telefonică între cei doi diplomați este așteptată în cursul acestei săptămâni.

Amânarea a provocat imediat reacția Kievului. Președintele Zelenski a legat răcirea contactelor dintre Washington și Moscova de amânarea deciziei privind livrarea rachetelor de croazieră Tomahawk. În mesajul său, acesta a avertizat că Rusia „aproape automat și-a pierdut interesul pentru diplomație” în momentul în care s-a confirmat că livrarea acestor arme a fost amânată.

„Budapesta este o alegere greșită și lipsită de valoare”

Daniel Fried, diplomat cu o carieră de peste 40 de ani în serviciul extern al SUA, care a participat la semnarea Memorandumului de la Budapesta din 1994, a criticat aspru alegerea capitalei ungare ca loc de desfășurare a summitului.

În interviu, Fried a spus că Budapesta este „o alegere foarte ciudată” și „o greșeală”, argumentând că locația în sine transmite „slăbiciune și inutilitate”.

„A fost locul unui efort eșuat, care a oferit Ucrainei asigurări goale. S-au dovedit a fi fără valoare”, a spus el.

Diplomatul a subliniat că nu se pot purta discuții într-o țară al cărei lider este deschis ostil Ucrainei.

„Premierul Viktor Orbán nu este neutru. El îl favorizează pe Putin. Este ostil Ucrainei”, a afirmat Fried.

De asemenea, fostul emisar american a criticat ideea unui summit prezidențial apropiat.

„Este o greșeală să forțezi o nouă întâlnire, dacă nu crezi că se va obține ceva util”, a adăugat el.

Fried a avertizat că Moscova „nu are dispoziția de a face concesii”, sugerând că administrația americană s-a retras din discuții pentru că „rușii pregăteau un nou eșec, ca la Anchorage”. Ultima întâlnire directă dintre Trump și Putin a avut loc la Anchorage, Alaska, în luna august.

El a adăugat că o eventuală călătorie la Budapesta ar fi doar o ocazie „de a asculta încă o lecție de istorie rusă de la Putin”, riscând ca Statele Unite „să fie din nou manipulate de Kremlin”.

„Politica SUA riscă să se transforme într-o glumă”

Dincolo de criticile la adresa summitului, Fried a condamnat incoerența Washingtonului în privința sprijinului militar pentru Ucraina.

„Inconsistența poziției SUA este o greșeală tactică sau, mai rău, ceva mai grav”, a spus el.

„America pare ezitantă atunci când se apropie de linia de presiune maximă asupra Rusiei, apoi dă înapoi. Este un model care subminează credibilitatea și riscă să transforme politica SUA într-o glumă”, a adăugat Fried.

Diplomatul i-a îndemnat pe liderii americani să nu cedeze presiunii ruse.

„Aveți o mână puternică. Jucați-o. Nu lăsați Rusia să dicteze termenii”, a spus el.

Referindu-se la dezbaterea privind livrarea rachetelor Tomahawk, Fried a recomandat discreție totală.

„Dacă m-ar întreba pe mine, le-aș spune: nu vorbiți public despre asta. Livrați câteva și lăsați-i pe ruși să afle singuri când sunt folosite. Și apoi negați, mențineți-i în incertitudine”, a mai menționat diplomatul.

„Europa nu trebuie să aștepte Statele Unite”

În final, Daniel Fried a transmis un mesaj dur aliaților europeni și Ucrainei: să acționeze fără să depindă de ritmul Washingtonului.

„Europa nu trebuie să aștepte Statele Unite. Ar trebui să meargă înainte cu planul ingenios al împrumuturilor garantate de activele rusești înghețate. Să dea dovadă de leadership și să continue să o facă. Nu renunțați la America, dar nici nu stați pe loc așteptând ca SUA să acționeze”, a concluzionat diplomatul american.

