Politico: De ce urăște Donald Trump Ucraina? „Zelenski știe că nu se luptă pentru supraviețuire doar cu Rusia”

Donald Trump nu iartă cu ușurință și nici nu uită repede. În timp ce aliații republicani ai lui Trump din Congresul american blochează ajutorul militar de care președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că Kievul are nevoie disperată pentru a evita înfrângerea în fața trupelor invadatoare ale Rusiei, este clar că ura pe care fostul (și, poate, și viitorul) președinte al Statelor Unite o are pentru Ucraina are rădăcini adânci, scrie Politico.

O conversație la telefon cu Zelenski a fost până la urmă evenimentul care a dus la prima punere sub acuzare a lui Trump în 2019, după ce a fost acuzat că a încercat să influențeze rezultatul alegerilor din 2020, cerându-i liderului ucrainean să îi investigheze pe actualul președinte al Americii, Joe Biden, și pe fiul acestuia, Hunter.

Din postura de candidat la alegerile prezidențiale din partea Partidului Republican, Trump a stârnit îngrijorări mari la Kiev după ce s-a lăudat că ar putea pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore și declarând într-un interviu că speră ca luptele să se încheie înainte să fie forțat să decidă dacă să lase sau nu Ucraina în mâinile Moscovei.

De la primele acuzații că Rusia influențează alegerile prezidențiale din America în timpul campaniei electorale din 2016 și până la investigația unui procuror special și punerea sub acuzare a lui Trump din 2019, toate drumurile pot părea uneori că duc la Kiev.

„Trump urăște Ucraina”, a spus Lev Parnas, un om de afaceri ucraineano-american care a lucrat cândva pentru avocatul lui Trump, Rudy Giuliani, și s-a întors mai apoi împotriva fostului președinte. „El și oamenii din jurul lui cred că Ucraina este cauza tuturor problemelor lui Trump.”

Totul a pornit de la „registrul negru”

Totul a pornit de la „registrul negru” - o carte ce conținea o listă scrisă de mână cu plăți secrete făcute de partidul fostului lider ucrainean prorus Viktor Ianukovici către oficiali, personalități, deputați și jurnaliști ucraineni. Numele lui Paul Manafort, fostul manager de campanie electorală a lui Trump, apărea pe acea listă de 22 de ori, acesta primind 12,7 milioane de dolari, potrivit documentului, cu toate că nu se cunoaște dacă Manafort a primit până la urmă această sumă de bani.

Știrea, care a fost raportată prima dată de New York Times, în august 2016, a fost una dintre primele relatări care îl legau pe Trump de Ucraina și, posibil, de Rusia și aliații săi – o problemă care avea să îl urmărească pentru tot restul mandatului său de președinte.

Aliații lui Trump au spus că documentul era fals și că întreg scandalul nu era decât o conspirație a Partidului Democrat îndreptată împotriva adversarilor lor politici.

Zelenski nu a mai deschis nicio investigație împotriva lui Hunter Biden

Antipatia lui Trump pentru Ucraina se trage și de la faptul că fostul președinte american crede că Ucraina este cea care a influențat alegerile din 2016, și nu Rusia, potrivit lui Parnas.

„A început când a pornit Russiagate”, a spus Parnas. „Oamenii din echipa de campanie a lui Trump i-au spus că ucrainenii, nu rușii, se amestecă în alegeri.”

După ce serviciile secrete americane au confirmat faptul că Rusia a spart e-mailurile membrilor unui departament din cadrul Partidului Democrat, Trump a promovat în repetate rânduri teoria conspirației potrivit căreia Ucraina se face vinovată de acest atac cibernetic pe care l-a executat cu scopul de a arunca vina pe Rusia.

Trump ar fi abordat subiectul chiar și cu Zelenski într-o conversație telefonică din 2019 pe care fostul președinte american a descris-o ca fiind „perfectă” - aceeași conversație care a dus la punerea sub acuzare a lui Trump.

Investigarea lui Hunter Biden și promisiunea lui Zelenski

Trump și-a motivat parțial decizia de a îngheța ajutorul militar pentru Ucraina, spunând că „o companie ucraineană” se află în posesia unui server cu informațiile furate din e-mailurile democraților.

În timpul conversației telefonice cu Trump, Zelenski a promis că va verifica ce se poate face în privința lui Hunter Biden și a cererii lui Joe Biden ca un procuror ucrainean care îl investiga pe Hunter să fie demis, cu toate că s-a dovedit mai târziu că acel procuror nu avea nicio legătură cu cazul în care era implicat fiul lui Biden în momentul în care a fost demis.

„Trump îl urăște din tot sufletul pe Zelenski, și Zelenski știe asta", potrivit unui fost asociat al avocatului lui Trump.

Ucraina nu a mai deschis nicio anchetă împotriva lui Hunter Biden, „așa că acum Trump îl urăște din tot sufletul pe Zelenski, și Zelenski știe asta”, a spus Parnas.

Pe măsură ce alegerile prezidențiale din SUA se apropie, guvernul ucrainean face tot posibilul pentru a se ține cât mai departe de politicile din America.

Zelenski l-a rugat pe Trump să vină în Ucraina să vadă cu ochii lui ce a făcut Rusia acolo. În același timp, administrația de la Kiev încearcă să îi convingă pe republicani să aprobe ajutorul de 60 de miliarde de dolari blocat în Congres.

„Nu cred că un reprezentant al partidului lui Ronald Reagan va abandona Ucraina”, a spus Andrii Iermak, șeful de cabinet al lui Zelenski.

Cu toate că Iermak se arată optimist în legătură cu viitorul cooperării dintre SUA și Ucraina indiferent de cine câștigă alegerile, Parnas nu vede lucrurile la fel. „Zelenski și Iermak știu că nu se luptă pentru supraviețuire doar cu Rusia, ci și cu republicanii.”

„Dacă Trump pierde, Ucraina o să primească toți banii și armele de care are nevoie. Rusia va fi terminată. Dacă Trump câștigă, lucrurile vor sta foarte rău.”

