Politico: Friedrich Merz are o problemă de tip Friedrich Merz

În fața unei presiuni politice zdrobitoare, cancelarul Friedrich Merz încearcă să-i convingă pe germani că poate revigora economia și opri exodul alegătorilor către extremele politice. Dar problema cu Merz este că, atunci când lucrurile devin dificile, el le poate face și mai dificile, scrie Politico.

La o conferință de presă din această săptămână, cancelarul german abia începuse să comenteze încă o serie de rezultate electorale dezastruoase când s-a oprit pentru a-l mustra pe un bărbat care se mișca în fața camerelor de filmat. „Nu ți-ai găsit un loc? Pentru că blochezi vederea multor altor oameni.”

Tonul rece a fost de scurtă durată, dar elocvent. În fața unei presiuni politice zdrobitoare, Merz încearcă să-i convingă pe germani că poate revigora economia, reforma statul social și opri exodul alegătorilor către extremele politice, precum partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania și Partidul de Stânga, ambele obținând victorii în alegerile regionale de la sfârșitul săptămânii.

Cu toate acestea, atitudinea sa combativă în public stă în mod repetat în calea mesajului, scrie Politico.

Criticile aduse atitudinii lui Merz nu se mai referă doar la stil. Comportamentul său personal este invocat ca unul dintre motivele pentru care creștin-democrații au obținut rezultate atât de slabe în Mecklenburg-Pomerania Occidentală: pentru prima dată în istoria postbelică a partidului, aceștia nu au reușit să depășească pragul de 5% necesar pentru a intra în parlamentul regional.

Distant, conflictual și lipsit de empatie - acestea au fost acuzațiile frecvente aduse lui Merz pe măsură ce acesta a apărut la televiziune în perioada alegerilor regionale pentru a-și apăra poziția, uneori agravând și mai mult situația.

O întâlnire de la începutul acestei luni a fost deosebit de dăunătoare. Într-o masă rotundă televizată, pediatra și influencerul Bea Merscher i-a criticat bilanțul privind cheltuielile din domeniul sănătății, calificându-l drept „inuman”. Merz i-a spus furios că „merge prea departe”, i-a descris pe medici drept „beneficiari” ai sistemului de sănătate și a adăugat: „Sunteți medici. Nu v-ați putea descurca fără acest sistem de sănătate.”

Deși datele prezentate de Merz sunt reale, acesta a pierdut dezbaterea din cauza tonului. Publicul tinde să-i prefere pe medici în locul politicienilor într-o confruntare fără menajamente difuzată în prime-time, scrie Politico.

„Zidul de protecție al lui Merz împotriva extremei drepte va eșua”

Fost avocat specializat în drept corporativ și președinte al BlackRock Germania, Merz nu s-a străduit niciodată să-și ascundă roadele succesului într-o țară care tinde să prefere ca bogăția să fie afișată cu discreție.

De când a devenit cancelar, și-a temperat stilul de viață luxos. Paradoxal, acest lucru l-ar fi putut face să pară și mai impasibil: Merz care se distrează este adesea mai captivant decât Merz care se străduiește din greu să pară un cancelar.

Instinctul lui Merz sub presiune este să răspundă cu mai multe detalii și mai multe reforme. Un plan în 34 de puncte pentru revigorarea Germaniei a stârnit batjocură din cauza complexității sale, în timp ce AfD a făcut o campanie intensă împotriva propunerii sale de a crește vârsta de pensionare la 67 de ani și a fost răsplătită la urne.

Acum, Merz trebuie nu doar să acționeze mai repede, ci și să-și prezinte mai convingător argumentele: că reformele statului vor crea noi locuri de muncă și vor asigura sustenabilitatea pensiilor în viitor. În prezent, mulți germani consideră că reformele nu vor face decât să le ia ceva.

Andreas Rodder, un istoric politic german de renume și creștin-democrat care a candidat odată la funcția de cancelar, a avertizat de mult timp că „zidul de protecție” al lui Merz împotriva extremei drepte va eșua. El consideră că strategia cancelarului de a continua reformele în speranța că acestea vor da roade în cele din urmă este sortită eșecului.

El susține că lui Merz îi lipsește curajul de a rupe legăturile cu social-democrații și de a promova reformele care sunt încetinite de tensiunile din interiorul coaliției. La fel ca alții care au avut relații intermitente cu Merz, Rodder subliniază, de asemenea, o sensibilitate excesivă la critică și o tendință de a-i îndepărta pe cei cu care s-a certat, în loc să-i aducă de partea sa.

„A spune pur și simplu «rămân unde sunt» nu este un răspuns în acest caz. Întrebarea este de ce nu vede el asta. Anunță o serie de reforme, dar nu este clar cum le poate pune cu adevărat în aplicare în această coaliție, așa că oamenii nu mai cred ceea ce aud”, a declarat Rodder pentru Politico.

Este paradox, spune Rodder: Merz a avut curajul și tenacitatea de a candida de trei ori la conducerea CDU. Cu toate acestea, Merz, cel relaxat și conștient de sine, pe care îl vedem în viața privată, a rămas în mare parte ascuns de alegătorii pe care acum trebuie să-i convingă. Este un cancelar harnic și pragmatic, care știe că multe dintre reperele de care are nevoie această țară-gigant economic sunt brusc incerte.

Întrebarea este dacă are mijloacele și agilitatea necesare pentru a înțelege ce a mers prost - și pentru a învăța să comunice cu germanii, câștigându-le inimile și mințile - în momentul în care ambele l-au părăsit cu totul, concluzionează Politico.

Editor : C.L.B.