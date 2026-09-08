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Poliţişti trimişi în judecată pentru că nu au împiedicat uciderea unei tinere în faţa unei secţii din Atena

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Sursă foto: Profimedia
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Patru poliţişti greci au fost trimişi în faţa justiţiei, fiind acuzaţi că nu au făcut nimic pentru a împiedica uciderea unei femei în faţa unei secţii de poliţie dintr-o suburbie a Atenei în anul 2024, a relatat marţi agenţia greacă ANA, potrivit AFP și Agerpres.

În ziua de 1 aprilie 2024, o tânără de 28 de ani a fost înjunghiată mortal de fostul ei partener lângă intrarea în secţia de poliţie din Agii Anargyri, unde femeia tocmai ceruse ajutor.

Această crimă a provocat o vie emoţie în Grecia, mai ales pentru că victima tocmai se prezentase la secţia de poliţie pentru că se simţea ameninţată de fostul ei partener violent.

Cei patru poliţişti, printre care şi o femeie, vor fi judecaţi pentru infracţiunea de „expunere mortală prin omisiune”, pasibilă de cel puţin 10 ani de închisoare, potrivit televiziunii publice ERTnews.

Printre ei se află şi operatorul centrului de urgenţă care, la rugămintea victimei să fie însoţită până la domiciliu, îi răspunsese că o patrulă de poliţie „nu este taxi”, o frază care a şocat la vremea respectivă opinia publică din Grecia.

La propunerea procurorului de caz, consiliul judiciar a stabilit că cei patru poliţişti aveau „obligaţia legală specială de a acţiona pentru a împiedica” moartea tinerei.

„Acţiunile lor au dus la moartea victimei”, se arată în actul de inculpare citat de ANA.

Fostul partener al victimei a fost condamnat anul trecut la închisoare pe viaţă după ce a fost găsit vinovat de omor cu premeditare. Procesul său în apel este programat pentru data de 24 septembrie.

Editor : A.P.

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