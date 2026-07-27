Polonia a cerut SUA să-l extrădeze pe fostul ministru al justiţiei, acuzat de deturnare de fonduri

Polonia a cerut luni Statelor Unite să îl extrădeze pe fostul ministru al justiţiei, Zbigniew Ziobro, care a fugit din ţară şi se confruntă cu 26 de acuzaţii, în principal legate de o presupusă deturnare de fonduri în scopuri politice dintr-un fond destinat victimelor criminalităţii, potrivit procurorilor polonezi.

„Astăzi, o cerere pentru arestarea preventivă şi extrădarea lui Zbigniew Ziobro a fost transmisă prin canale diplomatice către autorităţile competente ale Statelor Unite ale Americii”, a declarat parchetul într-un comunicat citat de Reuters, potrivit Agerpres.

Polonia urmăreşte să îl condamne pe Zbigniew Ziobro, arhitectul schimbărilor din sistemul judiciar polonez despre care Uniunea Europeană a spus că au subminat statul de drept în perioada 2015-2023, când la guvernare s-a aflat Partidului Conservator Lege şi Justiţie (PiS).

Zbigniew Ziobro a negat că ar fi comis ilegalităţi şi a spus că este victima unei campanii motivată politic, organizată de coaliţia guvernamentală pro-UE din Polonia.

Zbigniew Ziobro şi adjunctul său, Marcin Romanowski, au primit azil în Ungaria din partea guvernului naţionalist anterior.

Ziobro a reuşit să fugă în SUA pe 9 mai, în ziua în care noul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, care promisese să le retragă celor doi statutul de refugiat, a depus jurământul.

Reuters a raportat că adjunctul secretarului de stat al SUA, Christopher Landau, ceruse unor oficiali de rang înalt din cadrul Departamentului de Stat să faciliteze şi să aprobe o viză pentru Zbigniew Ziobro.

Locul în care se află Romanowski nu este cunoscut.

Editor : B.P.