Live TV

Polonia a interceptat avioane rusești deasupra Mării Baltice pentru a doua zi consecutiv

Data actualizării: Data publicării:
Russia Military
Avion rusesc Su-30SM2. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Avertisment privind provocările

Polonia a interceptat avioane militare rusești deasupra Mării Baltice pentru a doua zi consecutiv, a declarat ministrul Apărării. Władysław Kosiniak-Kamysz a declarat miercuri că două avioane de vânătoare rusești de tip Su-30SM2 au fost observate desfășurând „o supraveghere agresivă a exercițiilor de integrare a sistemului de apărare aeriană”, ceea ce a determinat Polonia să reacționeze, scrie TVPWorld.

„Din acest motiv, două dintre avioanele noastre de serviciu de la Malbork au fost mobilizate de urgență pentru a intercepta cele două avioane Su-30SM2 provenite din Kaliningrad”, a scris el pe X.

„Avioanele rusești nu s-au apropiat de spațiul aerian polonez. Deasupra Mării Baltice operau, de asemenea, două avioane de vânătoare suedeze, care au escortat avioanele rusești interceptate.”

Avioanele poloneze au fost, de asemenea, mobilizate pentru a intercepta un avion rusesc marți.

În timp ce Il-20-ul interceptat marți este un avion specializat de recunoaștere, Su-30SM2 este cea mai recentă și mai avansată versiune a seriei Su-30 de avioane de vânătoare multifuncționale.

Avertisment privind provocările

Incidentul de marți marchează o escaladare pe fondul amenințărilor repetate ale Moscovei la adresa aliaților NATO.

Autoritățile poloneze au declarat că sunt probabile „provocări” împotriva Poloniei, deși ministrul de Externe Radosław Sikorski i-a asigurat pe polonezi că Rusia nu dispune în prezent de capacitatea militară necesară pentru a ataca.

Kosiniak-Kamysz a declarat marți că incidentul în care a fost implicat avionul Il-20 a reprezentat prima ocazie de ceva vreme în care un avion militar rus s-a apropiat de granițele maritime ale Poloniei.

El a avertizat, totuși, că Kremlinul are o atitudine ostilă față de țările NATO și duce un „război hibrid” care include activități de supraveghere și are ca scop testarea gradului de pregătire al NATO.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
liviu dragnea
2
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
N14 PEIU ANTICIPATE SI TRADATORI-SINC_00967
5
Petrișor Peiu: Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecție simplă. Liderul AUR spune că...
Soția ”l-a umilit în fața tuturor” ÎN DIRECT și a stârnit un ”tsunami”: ”Ce comportament rușinos!”
Digi Sport
Soția ”l-a umilit în fața tuturor” ÎN DIRECT și a stârnit un ”tsunami”: ”Ce comportament rușinos!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicușor Dan: „Românii așteaptă să se termine criza politică, numai că...
nava ruseasca racheta profimedia
Rusia și-a pus forțele nucleare „în alertă maximă”. Anunț făcut de...
summit ucraina nicusor dan
Declarația summitului de la Kiev: Liderii europeni susțin aderarea...
Screenshot 2025-11-29 121217
Lodovic Orban: „Nicușor Dan se agață în continuare de o iluzie”. Ce...
Ultimele știri
CM 2026. Argentina - Anglia, AZI, de la ora 22:00: Luptă pentru un loc în finală
Ciprian Ciucu: Mi se reproşează că se lucrează prea mult în Bucureşti. Niciun oraş nu se poate repara fără şantiere
Cei patru ani la Casa Albă, retragerea în favoarea Kamalei Harris. Joe Biden anunță lansarea unei cărți de memorii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A intrat în comă în luna de miere și s-a trezit după trei luni: "M-am întors din morți". Medicii nu credeau...
Cancan
El este bărbatul care a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier. Gheorghe avea...
Fanatik.ro
Ce face zi de zi eroul de pe banca Spaniei, Luis de la Fuente. Declarația care valorează mai mult decât o...
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
UEFA, decizie şoc pentru Universitatea Craiova – Levski Sofia, după ce ultraşii bulgari au făcut ravagii în...
Adevărul
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant la 16 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Ești în rugăciunile mele în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO ”O mizerie”. FCSB și-a lansat noul echipament, iar reacțiile n-au întârziat să apară: ”Cele mai tari”
Pro FM
Ce face Anca Țurcașiu când nu este pe scenă. Imaginile inedite făcute publice i-au cucerit pe fani: „Ca la 20...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 14 ani de la divorțul de Tom Cruise, Katie Holmes pare că iubește din nou. Cine este bărbatul cu care a...
Adevarul
Tot mai mulți români cer băncilor înapoi comisioanele și dobânzile. Cum îți poți recupera banii fără proces
Newsweek
250 lei ajutor la pensie într-un județ. Lista bonusurilor oferite pensionarilor în 2026. Cine ia 500 lei?
Digi FM
Reactivarea lui Dragnea aruncă în aer conducerea PSD. Ultimele zile ale lui Sorin Grindeanu la șefia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...