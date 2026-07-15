Polonia a interceptat avioane rusești deasupra Mării Baltice pentru a doua zi consecutiv

Polonia a interceptat avioane militare rusești deasupra Mării Baltice pentru a doua zi consecutiv, a declarat ministrul Apărării. Władysław Kosiniak-Kamysz a declarat miercuri că două avioane de vânătoare rusești de tip Su-30SM2 au fost observate desfășurând „o supraveghere agresivă a exercițiilor de integrare a sistemului de apărare aeriană”, ceea ce a determinat Polonia să reacționeze, scrie TVPWorld.

„Din acest motiv, două dintre avioanele noastre de serviciu de la Malbork au fost mobilizate de urgență pentru a intercepta cele două avioane Su-30SM2 provenite din Kaliningrad”, a scris el pe X.

„Avioanele rusești nu s-au apropiat de spațiul aerian polonez. Deasupra Mării Baltice operau, de asemenea, două avioane de vânătoare suedeze, care au escortat avioanele rusești interceptate.”

Avioanele poloneze au fost, de asemenea, mobilizate pentru a intercepta un avion rusesc marți.

În timp ce Il-20-ul interceptat marți este un avion specializat de recunoaștere, Su-30SM2 este cea mai recentă și mai avansată versiune a seriei Su-30 de avioane de vânătoare multifuncționale.

Avertisment privind provocările

Incidentul de marți marchează o escaladare pe fondul amenințărilor repetate ale Moscovei la adresa aliaților NATO.

Autoritățile poloneze au declarat că sunt probabile „provocări” împotriva Poloniei, deși ministrul de Externe Radosław Sikorski i-a asigurat pe polonezi că Rusia nu dispune în prezent de capacitatea militară necesară pentru a ataca.

Kosiniak-Kamysz a declarat marți că incidentul în care a fost implicat avionul Il-20 a reprezentat prima ocazie de ceva vreme în care un avion militar rus s-a apropiat de granițele maritime ale Poloniei.

El a avertizat, totuși, că Kremlinul are o atitudine ostilă față de țările NATO și duce un „război hibrid” care include activități de supraveghere și are ca scop testarea gradului de pregătire al NATO.

Editor : M.C