Polonia a interceptat două avioane de luptă rusești deasupra Mării Baltice. „Răspuns imediat din partea NATO”

F-16 al forțelor aeriane poloneze. Foto: Profimedia
„Testarea sistemelor noastre de apărare aeriană”

Avioanele de luptă poloneze F-16 au interceptat două avioane rusești Su-30 deasupra Mării Baltice, a declarat viceministrul Apărării, Cezary Tomczyk, adăugând că orice încălcare a securității Poloniei ar declanșa un „răspuns imediat din partea NATO”, relatează TVPWorld.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate din Polonia a declarat că două avioane F-16 aflate în serviciu au interceptat, identificat vizual și monitorizat vineri avioanele rusești multifuncționale.

Avioanele zburau în spațiul aerian internațional deasupra Mării Baltice fără un plan de zbor înregistrat și cu transpondere oprite, a declarat comandamentul, adăugând că nu a existat nicio încălcare a spațiului aerian polonez.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor regionale accentuate legate de războiul pe scară largă al Rusiei în Ucraina, aflat acum în al cincilea an.

„Orice încălcare a securității Poloniei și a regiunii va fi întâmpinată cu o reacție imediată din partea NATO”, a scris Tomczyk pe platforma X.

Su-30 este un avion de vânătoare multifuncțional dezvoltat de Rusia pentru a îndeplini o serie de misiuni, inclusiv luptă aer-aer, lovituri aer-sol, precum și patrule pe distanțe lungi și misiuni de escortă.

Pe 9 aprilie, avioanele de vânătoare poloneze F-16 au interceptat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice, marcând al doilea incident de acest fel din prima parte a lunii.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat la momentul respectiv că „acțiunile provocatoare” ale Rusiei „testează sistemele noastre de apărare aeriană”.

Rusia a efectuat frecvent zboruri de recunoaștere în apropierea spațiului aerian al NATO, stârnind îngrijorări privind siguranța în rândul membrilor alianței, printre care se numără și Polonia.

Astfel de incidente sunt monitorizate în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană în zona Mării Baltice, în cadrul căreia avioanele de vânătoare poloneze și ale aliaților patrulează în mod regulat spațiul aerian deasupra regiunii baltice.

Polonia se află în stare de alertă încă din septembrie anul trecut, când o incursiune masivă a dronelor rusești pe teritoriul său a marcat primul caz în care forțele NATO au doborât obiecte aeriene rusești de când Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

