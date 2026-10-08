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Polonia a mobilizat avioane militare, în timp ce Rusia a lansat noi atacuri asupra vestului Ucrainei. Stare de alertă joi seara

Data publicării:
avioane f-16 polonia
Avioane F-16 ale Poloniei Foto: gov.pl
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Din articol
Alerta a fost ridicată

Polonia a mobilizat avioane militare și și-a pus apărarea aeriană în stare de alertă joi seara, în timp ce Rusia a lansat atacuri aeriene împotriva vestului Ucrainei, ceea ce a determinat emiterea de avertismente în regiunile de graniță cu Ucraina, relatează TVPWorld.

Centrul de Securitate al Guvernului Poloniei (RCB) a emis alerte către locuitorii provinciilor Podkarpackie din sud-est și Lublin din est, ambele situate la granița cu Ucraina.

„Atenție! Atac aerian rus asupra teritoriului ucrainean. Situația este monitorizată”, se menționa în avertisment.

„Aeronavele poloneze operează în spațiul aerian polonez. Așteptați anunțuri ulterioare”, se adăuga.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate din Polonia a confirmat mobilizarea avioanelor militare ca răspuns la atacurile rusești care vizează vestul Ucrainei.

Sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost, de asemenea, puse în stare de alertă.

„Aceste acțiuni au caracter preventiv și vizează securizarea și protejarea spațiului aerian polonez, în special în zonele adiacente regiunilor amenințate”, a declarat comandamentul pe X.

Alerta a fost ridicată

După aproximativ 30 de minute, RCB a emis un anunț de încetare a alertei, precizând că atacul aerian al Rusiei asupra Ucrainei s-a încheiat și că nu mai există nicio amenințare la adresa teritoriului polonez.

„Atenție! Atacul aerian asupra Ucrainei s-a încheiat. Nu există nicio amenințare asupra teritoriului polonez”, a precizat agenția într-o alertă actualizată.

Polonia a mobilizat în repetate rânduri avioane militare și și-a pus sistemele de apărare aeriană în stare de alertă sporită în timpul atacurilor majore ale Rusiei asupra Ucrainei, în special atunci când loviturile vizează zone din apropierea frontierei sale de est, pe fondul îngrijorărilor privind potențiale încălcări ale spațiului aerian care implică rachete și drone rusești.

Editor : M.C

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