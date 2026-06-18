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Polonia a reţinut un suspect în cazul asasinării caricaturistului rus care îl critica pe Putin. Tusk: „Are pașaport georgian”

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Robert Kuzovkov
Caricaturistul Robert Kuzovkov, cunoscut sub numele de artist Semion Skrapețki. Sursă foto: X
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Din articol
Cine a fost Semion Skrepeţki

Poliţia poloneză a reţinut un bărbat suspectat de implicare în asasinarea, luni, în nord-estul ţării, a unui caricaturist rus exilat, cunoscut pentru desenele sale în care îl ironiza pe Vladimir Putin, a anunţat joi prim-ministrul polonez Donald Tusk.

Suspectul a fost reţinut de poliţie în cooperare cu Agenţia de Securitate Internă a Poloniei, a scris Tusk pe X, adăugând că bărbatul folosea un paşaport georgian.

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Poliţia locală din Lublin a precizat că documentul aparţine unui bărbat în vârstă de 36 de ani.

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Doi belaruşi au fost, de asemenea, reţinuţi în legătură cu asasinatul din oraşul Biala Podlaska, dar nu au fost puşi sub acuzare.

Procurorii au declarat că victima, identificată ca fiind Robert Kuzovkov, cunoscut şi sub numele de Semion Skrepeţki, a fost lovită de cinci gloanţe, dintre care unul în cap. Kuzovkov era cunoscut pentru activitatea sa de criticare a autorităţilor ruse şi organizase recent o manifestaţie de protest la Berlin.

Autorităţile lucrează la identificarea persoanei care a ordonat asasinatul, a spus Tusk, fără a oferi detalii suplimentare.

Joi dimineaţă, viceministrul afacerilor externe, Wladyslaw Bartoszewski, a declarat pentru Radio Zet că „cecenii, pe care acest bărbat i-a atacat vehement, sunt, de asemenea, potenţiali suspecţi”.

Cine a fost Semion Skrepeţki

Caricaturistul rus în vârstă de 44 de ani a fost ucis luni dimineaţă pe stradă de un bărbat care a tras trei focuri de armă cu un pistol. Când artistul a căzut, agresorul s-a apropiat de el şi a tras de două ori de la distanţă foarte mică. Miercuri, Donald Tusk a spus că totul indică faptul că este vorba de „un asasinat politic”.

„Dacă a fost comandat de Rusia, atunci este, de asemenea, un subiect foarte grav, cu o dimensiune internaţională”, a adăugat Tusk.

Semion Skrepeţki s-a făcut cunoscut prin caricaturile sale, uneori provocatoare, care vizau personalităţi politice ruse de prim-plan. Desenele sale îl puteau viza pe preşedintele Vladimir Putin, pe liderul sovietic Iosif Stalin, pe opozantul Aleksei Navalnîi sau chiar pe liderul cecen Ramzan Kadîrov.

Semion Skrepeţki s-a stabilit în Polonia în 2021, afirmând că se teme de persecuţii politice în Rusia. În exil, şi-a menţinut atitudinea critică, participând la evenimente ale opoziţiei ruse, criticând în acelaşi timp deschis şi opoziţia.

Caricaturistul a criticat, de asemenea, vehement guvernul ucrainean în repetate rânduri pe reţelele sociale.

În urma acestor critici, Mîrotvoreţ, un site ucrainean controversat, i-a publicat adresa personală.

Mai mulţi oponenţi ai regimului rus au fost victime, în străinătate, ale unor atacuri fizice sau cu otravă, cum ar fi în Regatul Unit, unde fostul agent al FSB, Aleksandr Litvinenko, a decedat în urma unei otrăviri cu poloniu în 2006, în timp ce fostul agent dublu rus Serghei Skripal şi fiica sa, Iulia, au supravieţuit unei otrăviri cu Noviciok în 2018, care a dus, de altfel, la moartea unei cetăţene britanice. Moscova a negat întotdeauna orice implicare în aceste atacuri.

Editor : B.P.

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