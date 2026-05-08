Polonia a semnat un împrumut de apărare de la UE în valoare de 43,7 miliarde de euro, cel mai mare dintre toate statele membre

Poland first member to sign EU's SAFE Defence Agreement
Semnarea acordului de împrumut în cadrul programului SAFE. Foto: Profimedia
Polonia devine prima țară care semnează un împrumut UE pentru achiziții de armament. Varșovia a semnat un acord pentru 43,7 miliarde de euro sub formă de împrumuturi de apărare cu dobândă redusă din partea Uniunii Europene, asigurându-și astfel finanțare pentru consolidarea capacităților sale militare, relatează TVPWorld.

SAFE este un program de finanțare a apărării al Uniunii Europene în valoare de 150 de miliarde de euro, care oferă împrumuturi cu dobândă redusă, în principal pentru achiziții militare, cu un accent puternic pe echipamentele fabricate în Europa.

Inițiativa a fost lansată pe fondul eforturilor Europei de a-și consolida apărarea, în contextul temerilor crescânde privind securitatea, declanșate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Acordul a fost semnat vineri de viceprim-ministrul și ministrul Apărării Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul Finanțelor Andrzej Domański, doi reprezentanți ai Băncii Naționale de Dezvoltare a Poloniei (BGK) și reprezentanți ai Comisiei Europene.

Polonia a fost prima dintre cele 19 țări participante care a semnat acordul, urmând ca Lituania să îi urmeze exemplul.

Semnarea acordului deschide calea pentru ca o plată în avans de aproximativ 6,5 miliarde de euro să ajungă în Polonia încă din luna mai.

Alocarea de 43,7 miliarde de euro pentru Polonia este cea mai mare acordată vreunei țări participante, precizează TVPWorld.

Semnarea acordului SAFE de către Polonia a fost îngreunată de situația politică internă. Președintele de dreapta Karol Nawrocki a exercitat dreptul de veto asupra legislației aferente, susținând că UE ar putea „suspenda în mod arbitrar” finanțarea în cadrul împrumutului pe 45 de ani din motive politice.

Ca răspuns, guvernul de centru al prim-ministrului Donald Tusk a găsit o cale de a ocoli veto-ul. Acesta a adoptat o rezoluție care permite băncii de dezvoltare de stat a Poloniei, BGK, să contracteze împrumutul SAFE și să transfere banii prin Fondul de sprijin al forțelor armate.

Această cale le conferă miniștrilor Apărării și Finanțelor autoritatea de a semna acordul cu Comisia Europeană.

Fondul de sprijin pentru forțele armate, creat în 2022, este deja utilizat pentru finanțarea achizițiilor militare. Utilizarea acestuia pentru fondurile SAFE ar trebui să permită continuarea majorității programelor importante de înarmare, în mare parte conform planului. Cu toate acestea, este probabil ca unele proiecte incluse în planul inițial de investiții SAFE să rămână acum fără finanțare.

Se preconizează că fondurile SAFE vor sprijini prioritățile cheie ale Poloniei în domeniul apărării, inclusiv programul de fortificare a frontierei  de est, sistemele anti-drone, apărarea aeriană, artileria, vehiculele blindate și producția de muniție.

Se preconizează că mai multe firme poloneze din domeniul apărării vor primi comenzi finanțate prin SAFE, printre care MESKO, Dezamet și Fabryka Broni „Łucznik” din Radom, Polonia.

MESKO produce muniție și sisteme de rachete, inclusiv sistemul de apărare aeriană Piorun. Dezamet este specializată în muniție pentru artilerie, mortiere și lansatoare de grenade, în timp ce Fabryka Broni „Łucznik” produce arme de calibru mic, precum puștile Grot, puștile Beryl și pistoalele VIS 100.

Alți beneficiari așteptați includ Huta Stalowa Wola, care produce obuzierul Krab, mortierele Rak și vehiculul de luptă al infanteriei Borsuk; Wojskowe Zakłady Elektroniczne din Zielonka, care lucrează la componente de radar, război electronic și apărare aeriană; precum și WZL nr. 1 din Łódź, Polonia, care asigură întreținerea avioanelor militare și a elicopterelor.

Zakłady Mechaniczne „Tarnów”, cu sediul în Tarnów, Polonia, care produce mitraliere, puști cu lunetă, lansatoare de grenade, mortiere și sisteme antiaeriene, și CENZIN, care se ocupă de comerțul cu arme, furnizarea de echipamente și servicii de modernizare, urmează, de asemenea, să primească sprijin din partea SAFE.

 

