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Polonia accelerează planul de construire a unui „mic oraș” pentru trupele americane

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soldati americani
Soldați americani. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
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Din articol
Proceduri accelerate

Guvernul polonez lucrează la o legislație specială, adoptată pe cale accelerată, pentru a facilita construirea unui „mic oraș” destinat găzduirii a aproximativ 5.000 de soldați americani și a familiilor acestora. Varșovia dorește să asigure o prezență militară americană permanentă pentru a descuraja Rusia, relatează TVPWorld.

Legislația face parte din eforturile de a asigura o bază permanentă a SUA în țară — un obiectiv pe care Varșovia îl urmărește de aproape un deceniu, în încercarea de a-și consolida securitatea în fața amenințării ruse.

Un oficial polonez a declarat vineri că o decizie privind baza a fost deja luată la Washington și că detaliile sunt acum în curs de negociere.

Însă Pentagonul nu a confirmat anunțul făcut de viceministrul Apărării Paweł Zalewski, limitându-se la a spune: „Nu avem nimic de anunțat în acest moment.”

Cu toate acestea, în Polonia se lucrează la planuri, fiind luate în considerare două amplasamente pentru bază în vestul țării, a declarat sâmbătă viceministrul Apărării, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Proceduri accelerate

Este necesară o legislație specială pentru a accelera dezvoltarea bazei, întrucât aceasta va fi, în esență, un „mic oraș”, a declarat Sobkowiak-Czarnecka pentru postul privat de televiziune TVN24.

„Trebuie să elaborăm o lege cu scop special... pentru a accelera construcția și a defini clar competențele anumitor ministere”, a spus ea.

Ea a avertizat însă că o decizie finală și oficială, care urmează să fie semnată de președintele Donald Trump, nu este așteptată până când Pentagonul nu va finaliza o revizuire strategică a prezenței militare americane în Europa.

Încercând să concentreze mai multe resurse în regiunea Indo-Pacifică pe fondul concurenței cu China, Washingtonul dorește să transfere o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea europeană către aliații săi din NATO.

„Ceea ce avem în ceea ce privește baza este un program de acțiuni schițat”, a spus Sobkowiak-Czarnecka. „În starea actuală a lucrurilor, totul indică faptul că americanii nu vor lua o decizie până la finalizarea așa-numitei revizuiri strategice ordonate de secretarul Apărării Pete Hegseth.

„În prezent se elaborează un raport privind prezența militară a SUA în Europa”, a continuat ea. „Acesta urmează să ajungă pe biroul secretarului Hegseth pe 1 noiembrie și pe biroul președintelui Trump pe 1 decembrie, așa că probabil ne putem aștepta la decizia finală abia după această dată.”

 

Editor : M.C

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