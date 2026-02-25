Live TV

Polonia alocă 4,8% din PIB pentru Apărare, dar modernizarea armatei întârzie. General: „Nu compensăm 30 de ani de subfinanțare”

Data publicării:
soldati polonia armata polonia
Soldați polonezi. Foto: Getty Images
Din articol
Trei decenii de subfinanțare, greu de recuperat Fonduri europene prin instrumentul SAFE

Șeful Statului Major al Forțelor Armate poloneze a avertizat, miercuri, asupra „amenințării existențiale” pe care o reprezintă Rusia pentru Polonia, subliniind întârzierile în modernizarea armatei, în pofida unor cheltuieli record pentru apărare.

Polonia, cea mai mare țară de pe flancul estic al NATO, învecinată cu Rusia, Belarus și Ucraina, este unul dintre membrii Alianței care alocă cele mai mari fonduri pentru apărare, alături de statele baltice,relatează Agence France-Presse preluată de Agerpres.

Varșovia urmează să aloce în acest an 4,8% din PIB pentru apărare, apropiindu-se de obiectivul de 5% stabilit de NATO pentru anul 2035.

Trei decenii de subfinanțare, greu de recuperat

Cu toate acestea, „în pofida cheltuielilor record pentru apărare din ultimii trei ani, aceste măsuri nu au putut compensa cele aproape trei decenii de subfinanțare cronică a forțelor armate”, a declarat generalul Wieslaw Kukula în cadrul unei reuniuni la Varșovia, la care au participat oficiali militari de rang înalt, ministrul apărării și președintele țării.

El a evidențiat un „ritm de modernizare tehnică” mai lent decât era estimat, în contextul creșterii efectivelor armatei poloneze, care ar urma să ajungă la 500.000 de militari până în 2039, față de aproximativ 210.000 în prezent.

Potrivit generalului, unele unități nou-înființate nu ating capacitatea de luptă necesară, nu din cauza lipsei de personal, ci din cauza deficitului de echipamente de bază.

În acest context, el a reiterat că Rusia „rămâne o amenințare existențială” pentru Polonia.

Fonduri europene prin instrumentul SAFE

Polonia urmează să primească 43,7 miliarde de euro prin instrumentul financiar european SAFE (Acțiunea de Securitate pentru Europa), parte a unui pachet total de 150 de miliarde de euro, destinat consolidării capacităților europene de apărare.

Autoritățile de la Varșovia intenționează să utilizeze aceste fonduri pentru stimularea producției interne de armament.

Guvernul susține că Polonia va accede la SAFE chiar dacă președintele Karol Nawrocki, susținut de opoziția naționalistă de dreapta, va respinge prin veto legea care reglementează aplicarea internă a mecanismului.

Principalul partid de opoziție, Lege si Justitie (PiS), afirmă că SAFE ar putea deveni un instrument de presiune din partea Bruxelles-ului asupra Varșoviei, invocând mecanismul de control al alocării fondurilor, care – în opinia formațiunii și a președintelui – ar putea afecta suveranitatea națională a Poloniei.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
3
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Dmitri Medvedev încruntat
4
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
5
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Digi Sport
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ursula von der leyen davos
UE, în fața unei noi etape de reînarmare: ce urmează după mecanismul de împrumut de 150 de miliarde de euro
miruta 2
Radu Miruţă: Şantierul Naval Mangalia poate fi salvat doar prin comenzi militare. „Armata Română trebuie să contribuie”
PTVmNWJjZWE1MjFiMmJkZDE2NGNhYTU4NjM5NTI1YWJh.thumb
Irineu Darău, despre programul SAFE: „Negociem la sânge ca echipamentele militare să fie produse în țară, de către români”
miruta pistorius
România și Germania semnează un acord în domeniul apărării. Ce prevede
Armata română
Ministrul Apărării reclamă o „nebunie” în industria de armament: Au sute de milioane de dolari și spuneau că nu pot face comenzi
Recomandările redacţiei
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_00_INQUAM_Photos_George_Calin
Tăierile din administrație și măsurile de relansare intră în vigoare...
cumparaturi scumpe
România rămâne campioana inflației în UE: prețurile au crescut cu...
Permis de conducere
Cosmin Andreica, despre măsura care leagă plata amenzilor de dreptul...
Trump SOTU TW 2026
Discursul-record al lui Trump despre Starea Națiunii, marcat de...
Ultimele știri
Comisia Europeană nu observă nicio criză energetică în Ungaria după închiderea conductei Drujba
Peste 2.500 de hectare de pădure din Covasna au revenit în proprietatea statului. Decizia instanței este definitivă
Marea Britanie suspendă acordul de restituire a insulelor Chagos către Mauritius
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de...
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul...
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos...
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
O actriță din „Anatomia lui Grey”, criticată dur după ce l-a numit „bătăuș” pe Eric Dane: „Este lipsit de...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...