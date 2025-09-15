Live TV

News Alert Polonia anunță „neutralizarea” unei drone deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. Mesajul premierului Donald Tusk

Data actualizării: Data publicării:
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, premierul Poloniei Sursa foto: Profimedia Images

Ofițerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk.

Nu au fost disponibile imediat mai multe detalii.

„Cu puțin timp în urmă, Serviciul de Protecție al Statului a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale (Parkowa) și Belweder. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți. Poliția investighează circumstanțele incidentului”, a scris pe X Premierul Tusk.

Incidentul survine în contextul în care Polonia se află în stare de alertă după ce o serie de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez în timpul unei incursiuni fără precedent de amploare, miercurea trecută, scrie TPWorld.

Strada Parkowa din capitala Poloniei, locul incidentului, se află într-un cartier care găzduiește clădiri guvernamentale, Palatul Belweder și ambasade străine. Ambasada Rusiei se află, de asemenea, în apropiere.

Zona este desemnată ca zonă interzisă pentru drone, cu excepția cazului în care operatorii obțin o autorizație, iar încălcările sunt pedepsite cu până la cinci ani de închisoare, potrivit site-ului oficial al Primăriei Varșovia.

„Ofițerii Serviciului de Protecție a Statului care patrulau zona au observat drona. Bărbații care controlau aeronava au fost prinși în flagrant și predați poliției”, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Protecție a Statului, Bogusław Piórkowski, pentru Polsat News .

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
bile de la loto
2
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
3
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Traian Băsescu
4
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
Radoslaw Sikorski face declaratii
5
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
FOTO Octavian Popescu s-a afișat cu ea, după Csikszereda - FCSB: a transmis două cuvinte
Digi Sport
FOTO Octavian Popescu s-a afișat cu ea, după Csikszereda - FCSB: a transmis două cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Scandalul dronei rusești pe teritoriul României: cum răspunde Nicușor...
Benjamin Netanyahu și Donald Trump
Washingtonul a știut înainte că Israelul urma să bombardeze Qatarul...
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
România ar putea colabora cu Ucraina pentru producția de drone. Ionuț...
Global Actor and Strategic Partner of Mexico Conference
Președintele Dan, despre rechemarea ambasadorului Lazurcă, nume...
Ultimele știri
Nicușor Dan, despre relația cu Ilie Bolojan: „Nu am voie să mă enervez”
De ce și-a dat Nicușor Dan nota 7-8 pentru primele 100 de zile din mandatul de președinte. „Important este finalul”
FBI a anunțat că ADN-ul găsit la locul asasinării lui Charlie Kirk este cel al suspectului Tyler Robinson
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian Buk-M3 missile system destroyed by Ukraine
Momentul în care forțele speciale ucrainene distrug un sistem rus Buk-M3 SAM de 40 de milioane de dolari. Surpriza operatorilor UAV
drona ucraina
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să doboare o dronă și cât costă o astfel de operațiune
Poland marks 86 years since WWII outbreak
Între despăgubiri pentru Cel De-al Doilea Război Mondial și ajutor împotriva Rusiei. Nawrocki merge într-o vizită sensibilă în Germania
Ambasada Rusiei la București
Rusia ironizează România în cazul dronei: „A descoperit un alt OZN". MApN a identificat obiectul ca fiind dronă rusească Geran
vrtulník Mil Mi-171š, voják, vojenské cvičení Ample Strike II/Odolné nebe 2022
NATO își întărește flancul estic: Cehia trimite elicoptere militare în Polonia după incidentele cu drone rusești
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mofturile regale” ale regele Charles. Fostul său majordom a dat tot din casă: „Pasta de dinți era stoarsă cu...
Cancan
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
Fanatik.ro
Doliu la Rapid. A murit fratele lui Costel Gâlcă
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Legătura neștiută dintre Charlie Kirk și România. Cine e Roxana, ”îngerul” din Constanța
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Hidroelectrica vs. alți furnizori de energie electrică: cât plătești la aceeași factură de 150 kWh/lună în...
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Pro FM
Divorț la Hollywood. Un rapper celebru a fost părăsit de soție cu doar patru zile înainte de a aniversa 29 de...
Film Now
Cei doi copii sunt totul pentru el. Colin Farrell, însoțit de băiatul lui adolescent, la gala Emmy. Actorul...
Adevarul
Vacanță de coșmar în România. Turiști polonezi, umiliți după ce au închiriat o mașină. „Mi-a scuipat tatăl”
Newsweek
La ce nivel vor ajunge pensiile militare în 2026? Când va crește vârsta de pensionare în sistem?
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
De ce Sofia Vergara a ratat Premiile Emmy 2025. Actrița a ajuns de urgență la spital aproape desfigurată: „O...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea