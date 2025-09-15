Ofițerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk.

Nu au fost disponibile imediat mai multe detalii.

„Cu puțin timp în urmă, Serviciul de Protecție al Statului a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale (Parkowa) și Belweder. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți. Poliția investighează circumstanțele incidentului”, a scris pe X Premierul Tusk.

Incidentul survine în contextul în care Polonia se află în stare de alertă după ce o serie de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez în timpul unei incursiuni fără precedent de amploare, miercurea trecută, scrie TPWorld.

Strada Parkowa din capitala Poloniei, locul incidentului, se află într-un cartier care găzduiește clădiri guvernamentale, Palatul Belweder și ambasade străine. Ambasada Rusiei se află, de asemenea, în apropiere.

Zona este desemnată ca zonă interzisă pentru drone, cu excepția cazului în care operatorii obțin o autorizație, iar încălcările sunt pedepsite cu până la cinci ani de închisoare, potrivit site-ului oficial al Primăriei Varșovia.

„Ofițerii Serviciului de Protecție a Statului care patrulau zona au observat drona. Bărbații care controlau aeronava au fost prinși în flagrant și predați poliției”, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Protecție a Statului, Bogusław Piórkowski, pentru Polsat News .





