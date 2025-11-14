Live TV

Polonia ar putea achiziţiona submarine suedeze produse de Saab. Programul este susținut și de premierul Keir Starmer

NATO's Dynamic Manta 2024 exercise
Exercițiu naval NATO antisubmarin în Mediterana, imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Premierul britanic Keir Starmer face lobby ca Polonia să atribuie Suediei un contract în valoare de miliarde de euro pentru achiziţia de submarine, afirmă vineri surse ale agenţiei Reuters.

Dacă grupul suedez Saab obţine contractul, ar putea fi implicat şi grupul Babcock din Regatul Unit, afirmă aceleaşi surse.

Babcock a refuzat să comenteze, iar guvernul de la Londra nu a răspuns imediat întrebărilor Reuters.

Mai mulţi oficiali polonezi au afirmat că decizia privind programul denumit Orka, important în cadrul eforturilor de modernizare a marinei militare a Poloniei şi de întărire a capacităţilor NATO în contextul tensiunilor tot mai ridicate cu Rusia, ar putea fi luată în următoarele săptămâni.

Saab produce o gamă largă de echipamente militare, inclusiv avioane de vânătoare, sisteme de supraveghere, rachete şi submarine; compania se află pe lista scurtă a competitorilor pentru contractul cu Polonia, alături de firme din Italia, Spania, Franţa, Germania şi Coreea de Sud.

Doi oficiali apropiaţi de tranzacţia preconizată au declarat agenţiei Reuters că Starmer a semnat o scrisoare de sprijin alături de omologul său suedez, Ulf Kristersson. Documentul a fost inclus în oferta finală a Saab, depusă la sfârşitul lui octombrie.

Starmer este dornic să stimuleze economia britanică, însă implicarea lui constituie un exemplu de manevră politică în Europa pentru o cotă din contractele de apărare valoroase, în contextul creşterii cheltuielilor militare ale multor ţări în faţa ameninţării ruseşti, comentează Reuters.

Babcock, „printre alţi parteneri britanici, va participa la oferta Suediei”, a afirmat una din sursele agenţiei, solicitând să nu îi fie dezvăluită identitatea deoarece nu are permisiunea de a discuta cu presa.

În scrisoarea trimisă la Varşovia, prim-miniştrii Starmer şi Kristersson afirmă că sunt încrezători în privinţa creşterii securităţii în Marea Baltică prin propunerea suedezilor, a declarat un oficial care a văzut documentul.

Presa poloneză preluată de Reuters a informat că ofertele din Germania, Italia şi Suedia au cele mai mari şanse în programul Orka. Toate cele trei ţări sunt partenere cu Polonia atât în NATO, cât şi în Uniunea Europeană.

 

