Polonia ar trebui să fie printre țările care să conducă negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, afirmă președintele Finlandei

Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat că Polonia ar trebui să se numere printre țările europene care să conducă eventualele negocieri la nivel înalt cu Rusia privind încetarea războiului din Ucraina, relatează TVPWorld.

Stubb a făcut aceste declarații joi seara, în cadrul unei mese rotunde organizate în orașul finlandez Turku, adăugând că Polonia merită un astfel de rol, având în vedere că este un stat situat în prima linie a UE, a relatat agenția de știri de stat poloneză PAP.

Stubb a mai spus că nu crede că ar fi persoana potrivită pentru a conduce negocierile UE cu președintele rus Vladimir Putin, în contextul unor relatări recente conform cărora el era luat în considerare pentru acest rol.

În ciuda rolului central al Varșoviei în sprijinirea Kievului de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, Polonia a lipsit de la discuțiile europene cheie privind Ucraina de săptămâna trecută, ceea ce a ridicat semne de întrebare la Varșovia cu privire la posibilitatea ca aceasta să fie marginalizată din procesul de pace.

În urma discuțiilor la nivel înalt – în cadrul cărora președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit duminică la Londra cu liderii Regatului Unit, Germaniei și Franței – premierul polonez Donald Tusk a declarat că Varșovia ar trebui să fie implicată în discuțiile menite să pună capăt războiului.

Tusk a declarat la începutul acestei săptămâni că „orice acorduri la care Polonia nu participă nu vor fi respectate” de Varșovia, adăugând că „Polonia este o verigă absolut esențială pentru discuții serioase despre viitorul Ucrainei și al regiunii”.

După întâlnirea de duminică, Marea Britanie, Franța și Germania au declarat că susțin propunerile de discuții între Zelenski și Putin pentru a încerca să asigure un armistițiu cu sprijinul Europei și al SUA.

Roma și-a exprimat, de asemenea, nemulțumirea față de excluderea sa, a raportat PAP. Stubb a afirmat că Italia ar trebui să facă parte din grupul țărilor europene care conduc negocierile de pace.

Editor : M.C