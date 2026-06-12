Live TV

Polonia ar trebui să fie printre țările care să conducă negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, afirmă președintele Finlandei

Data publicării:
Alexander Stubb
Alexander Stubb, președintele Finlandei. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat că Polonia ar trebui să se numere printre țările europene care să conducă eventualele negocieri la nivel înalt cu Rusia privind încetarea războiului din Ucraina, relatează TVPWorld.

Stubb a făcut aceste declarații joi seara, în cadrul unei mese rotunde organizate în orașul finlandez Turku, adăugând că Polonia merită un astfel de rol, având în vedere că este un stat situat în prima linie a UE, a relatat agenția de știri de stat poloneză PAP.

Stubb a mai spus că nu crede că ar fi persoana potrivită pentru a conduce negocierile UE cu președintele rus Vladimir Putin, în contextul unor relatări recente conform cărora el era luat în considerare pentru acest rol.

În ciuda rolului central al Varșoviei în sprijinirea Kievului de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, Polonia a lipsit de la discuțiile europene cheie privind Ucraina de săptămâna trecută, ceea ce a ridicat semne de întrebare la Varșovia cu privire la posibilitatea ca aceasta să fie marginalizată din procesul de pace.

În urma discuțiilor la nivel înalt – în cadrul cărora președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit duminică la Londra cu liderii Regatului Unit, Germaniei și Franței – premierul polonez Donald Tusk a declarat că Varșovia ar trebui să fie implicată în discuțiile menite să pună capăt războiului.

Tusk a declarat la începutul acestei săptămâni că „orice acorduri la care Polonia nu participă nu vor fi respectate” de Varșovia, adăugând că „Polonia este o verigă absolut esențială pentru discuții serioase despre viitorul Ucrainei și al regiunii”.

După întâlnirea de duminică, Marea Britanie, Franța și Germania au declarat că susțin propunerile de discuții între Zelenski și Putin pentru a încerca să asigure un armistițiu cu sprijinul Europei și al SUA.

Roma și-a exprimat, de asemenea, nemulțumirea față de excluderea sa, a raportat PAP. Stubb a afirmat că Italia ar trebui să facă parte din grupul țărilor europene care conduc negocierile de pace.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
1
Maria Zaharova: „Dacă R. Moldova va fi inclusă în România, va înceta să mai existe”. Ce...
photo-collage.png (80)
2
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri...
Heorhii Tikhîi
3
Prima reacție a Ucrainei după ce Bulgaria a anunțat sistarea asistenței militare către...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
4
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_TOMAC_PNL_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Eugen Tomac a definitivat lista viitorilor miniștri. Ce nume vor face parte din Guvern...
Toni Iuruc "rupe" tăcerea, după ce au apărut imaginile cu Simona Halep și noul său partener în Mykonos
Digi Sport
Toni Iuruc "rupe" tăcerea, după ce au apărut imaginile cu Simona Halep și noul său partener în Mykonos
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1109667989
Ceremonie la Kremlin. Putin cere unitate și patriotism de Ziua Rusiei, în timp ce Ucraina a lansat un atac masiv cu drone
un soldat rus se pregătește să lanseze o dronă quadcopter în Ucraina
„O nouă paradigmă”: Inteligența artificială ar putea schimba radical desfășurarea războaielor, spune un oficial ucrainean
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
După ce a amenințat Iranul cu atacuri, Trump s-a răzgândit și anunță: „Am pus capăt războiului astăzi”. Reacția Teheranului
Kultaranta Talks 2026
India a cumpărat petrol rusesc aflat sub sancțiuni, la solicitarea SUA, pentru „stabilizarea pieței mondiale”, dezvăluie un ministru
London, UK. 28th Apr, 2026. Dan Jarvis MP, Security Minister, Arrives at cabinet office 70 Whitehall London UK Credit: Richard Lincoln/Alamy Live News
Marea Britanie are un nou ministru al Apărării, după demisii în serie la minister
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - EURGEN TOMAC - CONSULTARI PARTIDE- 9 IUN
Lista cu numele pe care Eugen Tomac le propune pentru a forma...
WhatsApp Image 2025-08-07 at 17.11.29
Vilele de protocol ale demnitarilor. RA-APPS: contracte de pe vremea...
panou guvernul romaniei
Guvernul a aprobat majorări salariale în 36 de societăți de stat...
prefect tm
Percheziții ale Parchetului European acasă la prefectul de Timiș...
Ultimele știri
DOCUMENT Guvernul a aprobat bugetul ANL pentru 2026. Câți bani sunt prevăzuți pentru construcția de locuințe
Bolojan: PNL poate să meargă în opoziție fără probleme. Nu înseamnă să facă o opoziție distructivă
Bolojan, întrebat dacă, în cazul unor noi discuţii pentru Guvern, PNL l-ar propune premier: „Vom veni cu o soluţie”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Micul dejun pe care prințul William îl mănâncă aproape zilnic. Nutriționiștii spun că îl ajută să se simtă...
Cancan
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Fanatik.ro
Ștefan Bănică le dă peste nas contestatarilor, după apariția în platoul Antena la startul CM 2026: „Nu vreau...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Cum a reacționat Toni Iuruc după ce a văzut imaginile cu Simona Halep și noul iubit pe „Insula Miliardarilor”
Adevărul
Generația care nu mai crede în economisire. Cum a apărut fenomenul „doomspending”
Playtech
Ce avere are Dorin Mateiu. Cum a ajuns „Regele mezelurilor” în topul celor mai bogați oameni de afaceri din...
Digi FM
Toni Iuruc rupe tăcerea după imaginile cu Simona Halep și milionarul Dorin Mateiu în Mykonos: „Să fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Salma Hayek a luat microfonul, la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale. Tot stadionul a izbucnit în urale
Pro FM
Andra, spectaculoasă după ce a slăbit considerabil. Val de reacții după ce artista a apărut într-o rochie...
Film Now
Cine este logodnicul lui Kate Hudson. Actrița i-a dedicat o postare dulce de ziua lui de naștere: „Cel mai...
Adevarul
Cât costă să ajungi pe podium. Antrenoare: „5.000 de euro pe lună să participi doar la 2-3 competiții”
Newsweek
Parlamentarii au votat pentru creșterea unor pensii cu 200 lei. Care perioade vor deveni contributive?
Digi FM
„Se stingea, nu mai era el”. Răzvan Lucescu, dezvăluiri despre ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Cel mai mare cimitir de balene descoperit vreodată. Unele schelete au peste 5 milioane de ani
Film Now
Jane Seymour dezvăluie că rolul din Dr. Quinn i-a salvat viața într-un moment cumplit: "Eram lefteră și pe...
UTV
Andreea Marin este mândră de fiica ei, Violeta. Tânăra a obținut un stagiu la Parlamentul European