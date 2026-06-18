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Polonia ar vrea să cedeze Ucrainei avioane MiG-29, dar Kievul nu pare interesat „suficient”. Cum s-a ajuns aici

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Mig 29 Polonia
Foto: Profimedia
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Din articol
Sentimente anti-ucrainene

Situația de la începutul conflictului, când Ucraina accepta toate donațiile în avioane s-a schimbat. European Pravda menționează că Polonia ar dori să cedeze mai multe aparate de vânătoare MiG-29, însă Kiev-ul strâmbă din nas.

Paweł Zalewski, viceministrul polonez al Apărării, a declarat că Ucraina nu manifestă un interes suficient pentru primirea avioanelor de vânătoare MiG-29 poloneze

Zalewski a explicat într-un interviu acordat postului RMF24 că întârzierea transferului avioanelor de vânătoare poloneze către Ucraina, anunțată inițial la sfârșitul anului trecut, se datorează două factori. În primul rând, potrivit lui Zalewski, ucrainenii doresc avioane adaptate condițiilor moderne de luptă, în timp ce Polonia nu este pregătită să acopere aceste costuri.

„Al doilea motiv este că transferul trebuia să fie reciproc, iar astăzi discutăm despre cooperarea în domeniul tehnologiilor de drone. Aceste discuții nu s-au încheiat încă. Este mai degrabă o chestiune care ține de industrie decât de Ministerul Apărării. Nu aș vedea aici vreo problemă serioasă”, a adăugat Zalewski.

Sentimente anti-ucrainene

Zalewski a afirmat că, în prezent, Ucraina nu caută în mod activ Polonia ca aliat, în special din cauza controversei legate de denumirea unității Forțelor de Operațiuni Speciale din Ucraina după eroii Armatei Insurgente a Ucrainei.

„Președintele [polonez] Nawrocki consideră că alimentarea sentimentelor anti-ucrainene este o modalitate bună de a câștiga voturi. Acest lucru este foarte dăunător pentru Polonia”, a spus Zalewski.

În același timp, el a negat că întârzierea livrărilor de avioane MiG ar fi o formă de presiune asupra Ucrainei pentru a schimba denumirea unității.

Armata Insurgentă Ucraineană (UPA) a fost o organizație paramilitară naționalistă care a luptat pentru independența Ucrainei în timpul și după cel de-al Doilea Război Mondial, în principal împotriva Germaniei naziste și a Uniunii Sovietice. Polonia consideră că UPA a fost responsabilă de ceea ce ea numește genocidul polonezilor în timpul tragediei din Volyn (Volhynia), o serie de evenimente care au dus la curățarea etnică a populațiilor poloneze și ucrainene în 1943. Tragedia a făcut parte dintr-o rivalitate de lungă durată între ucraineni și polonezi în ceea ce este astăzi vestul Ucrainei.

Pe 15 iunie, viceministrul polonez al Apărării, Cezary Tomczyk, a declarat că negocierile dintre Polonia și Ucraina privind transferul planificat al avioanelor de vânătoare MiG-29 sunt în curs de desfășurare. El a explicat că livrările nu au avut încă loc deoarece Polonia așteaptă o rezoluție privind transferul tehnologiilor ucrainene în domeniul dronelor.

Ministrul apărării al Ucrainei, Mykhailo Fedorov, a declarat în ianuarie că Ucraina și Polonia își aprofundează cooperarea în sectorul apărării, inclusiv prin consolidarea Forțelor Aeriene, și vor colabora la modernizarea avioanelor de vânătoare MiG-29 pe care Polonia intenționează să le transfere.

Editor : Sebastian Eduard

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