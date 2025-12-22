Polonia avertizează că mașinile inteligente chinezești reprezintă o amenințare de spionaj la adresa securității UE

Vehiculele electrice inteligente fabricate în China, din ce în ce mai populare în Europa, ar putea reprezenta o amenințare la adresa securității Uniunii Europene și a Poloniei, a avertizat un grup de experți polonez, invocând riscuri de supraveghere și sabotaj, relatează Radio Polonia.

Conform unui raport al Centrului pentru Studii Orientale (OSW), finanțat de stat, mașinile chinezești moderne, dotate cu senzori și camere, ar putea fi folosite pentru a colecta date sensibile și a le transmite în străinătate - potențial la Beijing și indirect la Moscova.

Capacitatea vehiculelor de a cartografia împrejurimile, inclusiv bazele militare și mișcările trupelor, le-ar putea transforma în instrumente de spionaj.

„Europa este inundată de vehicule electrice, «inteligente», capabile să colecteze cantități uriașe de date”, a relatat joi cotidianul polonez Rzeczpospolita, rezumând concluziile OSW. „Nu este vorba doar de transport - este o platformă multisenzorială cu implicații pentru securitatea națională.”

Tomasz Siemoniak, coordonatorul serviciilor speciale din Polonia, a confirmat că guvernul ia amenințarea în serios, iar ministerele de Externe și Afaceri Digitale pregătesc răspunsul.

Ministrul Afacerilor Digitale, Krzysztof Gawkowski, a subliniat urgența actualizării legii Sistemului Național de Securitate Cibernetică al Poloniei pentru a consolida reziliența cibernetică națională.

Raportul a evidențiat, de asemenea, potențialul controlului de la distanță al vehiculelor, ridicând îngrijorări cu privire la scenariile de sabotaj, inclusiv blocarea drumurilor strategice.

