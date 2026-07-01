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Polonia avertizează că Rusia încearcă să profite de tensiunile dintre Varșovia și Kiev prin operațiuni de sabotaj: „Să luăm în calcul”

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Volodimir Zelenski și Karol Nawrocki. Colaj foto/ surse: Profimedia Images
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Serviciile speciale poloneze se pregătesc pentru eventuale operațiuni de sabotaj rusești menite să agraveze tensiunile dintre polonezi și ucraineni, a declarat miercuri Tomasz Siemoniak, ministrul responsabil cu serviciile speciale, pentru postul de radio RMF FM, relatează Reuters.

Relațiile dintre Polonia și Ucraina s-au deteriorat în urma deciziei președintelui Karol Nawrocki de a-l priva pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski de cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei, ca urmare a unei dispute privind denumirea unei unități a armatei ucrainene după numele unor insurgenți acuzați de masacrarea polonezilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 

Siemoniak a afirmat că războiul informațional al Rusiei împotriva Poloniei s-a intensificat în ultimele săptămâni, trolii și boții încercând să amplifice disputele și să influențeze spațiul online al Poloniei.

„Visul Rusiei, visul serviciilor secrete ruse, a fost și rămâne crearea celei mai mari tensiuni posibile între Polonia și Ucraina”, a declarat Siemoniak.

Întrebat despre posibilitatea unei provocări din partea Rusiei, inclusiv a unui atac îndreptat împotriva ucrainienilor din Polonia, care ar putea încinge și mai mult spiritele, Siemoniak a afirmat că astfel de scenarii sunt pe deplin plauzibile.

„Observăm prezența unor persoane care acționează la comanda serviciilor ruse în diverse obiective importante din perspectiva polonezo-ucraineană”, a declarat Siemoniak.

El a adăugat că interesul nu se limita la instalațiile militare, infrastructura critică și locațiile implicate în sprijinul militar acordat Ucrainei, ci se extindea și la organizațiile umanitare și la alte locații legate de cooperarea polono-ucraineană.

Acesta a afirmat că autoritățile nu sugerează că ar fi iminent vreun complot concret, dar că trebuie să anticipeze încercările Rusiei de a exploata tensiunile actuale.

În termeni mai generali, Siemoniak a afirmat că agențiile de informații occidentale sunt îngrijorate de riscul unor atacuri hibride, sau chiar ⁠cinetice, din partea Rusiei împotriva Poloniei și a statelor baltice.

„Rusia dispune de un arsenal de astfel de acțiuni și... le pregătește”, a spus el. „Trebuie să luăm în calcul diverse posibilități”.

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Editor : A.M.G.

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