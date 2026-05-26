Polonia avertizează Rusia: orice atac asupra misiunilor diplomatice din Kiev va fi considerat intenționat și deliberat

Bombardament Ucraina
Bombardament Ucraina Foto: Profimedia
Polonia a declarat că va considera orice atac rusesc asupra misiunilor sale diplomatice din Ucraina ca fiind intenționat și deliberat, după ce Moscova a îndemnat diplomații străini și alți cetățeni străini să părăsească Kievul înaintea atacurilor planificate.

În urma unui atac de amploare asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare, care a avut loc duminică și în urma căruia patru civili au fost uciși și aproximativ 100 au fost răniți, Moscova a declarat că următoarele atacuri vor viza obiective militare și industriale din capitala ucraineană.

Ministerul de Externe al Poloniei a declarat că continuă să considere toate atacurile rusești asupra Ucrainei, inclusiv cele care vizează civilii și infrastructura civilă, drept „acte de agresiune nejustificată” care provoacă pierderi majore de vieți omenești și de infrastructură.

Ministerul a declarat că, întrucât Rusia își descrie invazia drept o „operațiune militară specială” limitată la ținte militare, „orice atac asupra altor infrastructuri, inclusiv asupra misiunilor diplomatice, ar trebui tratat ca un act ostil”.

„Orice atac asupra misiunilor diplomatice poloneze va fi, prin urmare, considerat de noi ca fiind intenționat și deliberat”, a precizat ministerul.

Acesta a adăugat că acțiunile Rusiei au consecințe grave în conformitate cu dreptul internațional și subminează și mai mult rolul Moscovei ca membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU.

Polonia a solicitat încă o dată Rusiei să înceteze agresiunea sa nejustificată și ilegală și să respecte tratatele internaționale.

Rusia a declarat că atacurile planificate erau o represalie pentru ceea ce a numit un atac cu drone ucrainene asupra unei clădiri de învățământ și a unui cămin din Starobilsk, localitate ocupată de Rusia, în estul Ucrainei.

Ucraina a negat acuzația și a afirmat că a vizat o unitate care coordona atacurile cu drone.

