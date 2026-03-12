Live TV

Polonia blochează un atac cibernetic asupra centrului nuclear. Anchetatorii investighează legătura cu Iranul

Atac cibernetic. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Polonia a blocat în ultimele zile un atac cibernetic asupra Centrului Național de Cercetări Nucleare, a declarat joi guvernul, adăugând că tentativa ar putea proveni din Iran, relatează TVPWorld.

Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor digitale, Krzysztof Gawkowski, a declarat că hackerii au încercat să spargă sistemele de securitate ale centrului, dar nu au reușit.

„Atacul nu a fost unul de amploare, dar a existat o încercare de a sparge sistemele de securitate, care a fost oprită”, a declarat Gawkowski pentru postul de televiziune TVN24+.

El a spus că incidentul a implicat „un atac asupra serverelor în contextul unei încercări de a sparge măsurile de securitate și, probabil, de a pătrunde în interior”, dar a confirmat că încercarea nu a avut succes și că „nu s-au scurs date din centru”.

„Prima identificare a vectorilor de intrare, locurile de unde a fost efectuat atacul, sunt legate de Iran”, a spus Gawkowski, adăugând: „Poate fi o anumită camuflare”.

El a spus că autoritățile încă investighează și vor verifica concluziile odată ce analiza va fi finalizată.

Centrul Național pentru Cercetări Nucleare (NCBJ), unul dintre principalele institute de cercetare nucleară din Polonia, situat în apropierea Varșoviei, a declarat într-un comunicat că operațiunile sale nu au fost afectate.

Directorul Jakub Kupecki a declarat că sistemele de securitate ale centrului au funcționat conform planului și că singurul reactor nuclear funcțional din Polonia, MARIA, a continuat să funcționeze fără probleme.

„Niciun proces de producție, operațional sau de cercetare nu a fost perturbat, iar reactorul MARIA funcționează în siguranță și fără întreruperi, la putere maximă”, se arată în declarație.

Institutul a adăugat că cooperează cu agenția națională de securitate cibernetică a Poloniei, ministerul Afacerilor Digitale și alte autorități pe măsură ce ancheta continuă.

