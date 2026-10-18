Poliția desfășoară operațiuni de căutare în estul Poloniei, în urma sesizărilor privind un obiect neidentificat care ar fi pătruns în spațiul aerian al țării, după atacul Rusiei asupra Ucrainei, relatează TVPWorld.

Autoritățile au primit două sesizări privind un obiect zburător care făcea zgomot puternic în jurul orei 02:00 dimineața, în zona lacului de acumulare Zemborzycki, lângă orașul Lublin, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, inspectorul-șef Anna Kamola, pentru agenția de știri de stat a Poloniei, PAP.

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„Investigăm zona. Până în acest moment, nu am găsit nimic”, a spus Kamola.

La operațiunile de căutare participă poliția, Jandarmeria și Forța de Apărare Teritorială a Poloniei.

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O sesizare similară a venit din județul Łęczna, la nord-est de Lublin, dar acolo nu a fost găsit niciun obiect, a adăugat Kamola.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate ale Poloniei a declarat, de asemenea, duminică dimineața, că în timpul nopții ar fi putut avea loc o posibilă încălcare a spațiului aerian al țării de către un obiect neidentificat și că au fost trimise autorități pentru a investiga.

„Activitățile în curs au ca scop verificarea semnalului radar înregistrat și a sesizărilor locuitorilor din zonă, precum și determinarea naturii potențialului obiect sau confirmarea faptului că semnalul înregistrat a fost rezultatul unor fenomene meteorologice sau anomalii”, au precizat forțele armate pe internet.

„În acest moment, nu s-a confirmat nicio încălcare a spațiului aerian polonez”, a adăugat acesta.

Incidentul survine pe fondul îngrijorărilor crescânde din Polonia cu privire la extinderea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Centrul de Securitate al Guvernului Poloniei a emis o alertă pentru regiunea Lublin duminică dimineața, în legătură cu un atac aerian de amploare în Ucraina.

Alerta a fost retrasă puțin înainte de ora 07:00 dimineața.

Editor : M.C