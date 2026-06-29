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Polonia cumpără 3 submarine cu 4,5 miliarde de euro. Premierul Donald Tusk: Vom avea una dintre cele mai puternice flote din NATO

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Submarin Saab. Foto: saab.com
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Din articol
Sute de companii poloneze vor deveni noi subcontractanţi pentru Saab

Premierul Poloniei, Donald Tusk, şi omologul său suedez, Ulf Kristersson, au semnat luni un contract privind achiziţionarea de către Varşovia a trei submarine de ultimă generaţie de la compania suedeză Saab, în valoare de aproximativ 4,5 miliarde de euro, ceea ce va contribui la consolidarea cooperării militare între cele două ţări în regiunea Mării Baltice, relatează EFE.

În declaraţii făcute presei la bordul fregatei „Tadeusz Kosciuszko” a marinei poloneze, Tusk şi Kristersson au prezentat acordul, semnat ca parte a primelor consultări interguvernamentale luni.

Tusk a subliniat importanţa strategică a acordului şi şi-a exprimat speranţa că „Marea Baltică va fi o zonă de pace şi siguranţă, nu de tensiuni”, iar cooperarea bilaterală cu Suedia „va schimba calitativ” apărarea regională.

La rândul său, Kristersson a afirmat că relaţiile dintre Stockholm şi Varşovia sunt „cele mai bune din istorie” şi că, odată cu noile submarine, a căror livrare va începe în 2031 sau chiar în 2030, „Polonia va dispune de una dintre cele mai puternice flote din NATO”.

În cadrul acordului, Polonia va închiria submarinul suedez HMS Sodermanland până în 2032, ceea ce va permite Varşoviei să-şi consolideze rapid capacitatea operaţională submarină în aşteptarea livrării noilor subsmersibile, notează EFE, citată de Agerpres.

Sute de companii poloneze vor deveni noi subcontractanţi pentru Saab

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a calificat contractul drept „cel mai important din istorie” pentru marina poloneză şi a comparat submarinele A26 cu avioanele de vânătoare F-35. „Sub apă, sunt exact asta: aparate cu capacităţi extraordinare şi invizibile pentru adversar”, a spus el.

Omologul sau suedez, Pal Jonson, a subliniat importanţa legăturii dintre mediul de afaceri şi cel militar pe care o reprezintă acest contract şi a asigurat că Suedia „nu caută un client, ci un partener”.

În plus, ca parte a acordului, Suedia va achiziţiona nava de salvare poloneză „Ratownik”, iar sute de companii poloneze vor deveni noi subcontractanţi pentru Saab, care intenţionează să investească până la 100 de milioane de euro în Polonia, potrivit lui Kristersson.

Se preconizează ca proiectul să creeze peste 7.000 de locuri de muncă în Polonia, iar în Suedia va genera „un număr semnificativ” de locuri de muncă pe şantierele navale din Landskrona şi Karlskrona, unde vor fi construite submarinele, a adăugat acesta pe reţeaua socială X. 

Editor : Liviu Cojan

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