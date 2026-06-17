Live TV

Polonia este pe cale să iasă din programul de împrumuturi al Băncii Mondiale datorită progresului economic

Data actualizării: Data publicării:
Varșovia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Marina Constantinoiu
Varșovia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Marina Constantinoiu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Poveste de succes

Banca Mondială a prezentat un nou cadru de parteneriat cu Polonia, în baza căruia se preconizează că Varșovia va „absolvi” programul de împrumuturi al băncii în 2031, ceea ce reflectă progresul economic al țării. Conform noului cadru, finanțarea acordată Poloniei de către Banca Mondială între 2026 și 2031 se va ridica la 6,75 miliarde de dolari, a relatat miercuri agenția de știri de stat poloneză PAP. Banca Mondială a declarat că Polonia este, de asemenea, pe cale să iasă din programul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD),  aripa sa de creditare destinată țărilor cu venituri medii și scăzute, în următorii ani, scrie TVPWorld.

„Programul reflectă statutul Poloniei de economie cu venituri ridicate și trasează o traiectorie către ieșirea din BIRD după 2031, sporind în același timp rolul finanțării din sectorul privat”, a declarat Andrzej Domański, ministrul Finanțelor al Poloniei, într-un comunicat emis de Banca Mondială.

„Prin acest parteneriat, Grupul Băncii Mondiale va continua să sprijine Polonia în abordarea provocărilor structurale rămase, susținând în același timp creșterea economică și prosperitatea pe termen lung”, a adăugat el.

Poveste de succes

Banca Mondială a afirmat că noul cadru reflectă succesul economic al Poloniei din ultimele trei decenii, pe măsură ce țara s-a transformat dintr-o economie planificată central într-o economie de piață după căderea comunismului în 1989.

Anna Bjerde, directorul general al Grupului Băncii Mondiale, a declarat în comunicat că „puține țări au realizat ceea ce a reușit Polonia”, adăugând că rolul băncii în următorii ani se va concentra pe susținerea progresului Poloniei.

„Parteneriatul nostru în continuă evoluție vizează acum asigurarea continuării succesului Poloniei – prin locuri de muncă mai bune, o securitate energetică mai puternică și o reziliență sporită pentru generațiile viitoare”, a spus ea.

Acest cadru se va concentra pe domenii precum sprijinirea inovării și a investițiilor pentru crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea sustenabilității și securității energetice, precum și consolidarea rezilienței în domeniul resurselor de apă.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian vestea la cotroceni
2
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
Fotografie principala
4
Cancer de colon descoperit la un control de rutină. Dr. Cătălin Copăescu: „Existau șanse...
vestea inquam george calin
5
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
S-a terminat! FIFA a anunțat decizia în cazul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
Digi Sport
S-a terminat! FIFA a anunțat decizia în cazul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Robert Kuzovkov
Totul arată că uciderea în Polonia a caricaturistului critic cu Putin este un asasinat politic, acuză premierul Tusk
profimedia-1038112263
Polonia și Germania semnează un acord de apărare limitat, pe fondul tensiunilor politice interne. Ce i-a transmis Tusk lui Merz
donald tusk face declaratii
Polonia iniţiază demersuri pentru a înfiinţa o bază militară permanentă a SUA pe teritoriul său
Benzinărie
Polonia va elimina plafoanele la prețul combustibililor în această vară, a declarat premierul Donald Tusk
karol nawrocki si donald trump in biroul oval de la casa alba
Karol Nawrocki se va întâlni cu Trump pentru a treia oară într-un an. Avertismentul lui Donald Tusk: „Să nu se lase prins în cușcă”
Recomandările redacţiei
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
Răsturnare de situație: Șase parlamentari PSD nu vor să voteze...
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să...
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a lui Simion după informațiile că Veștea a negociat cu...
INSTANT_PNL_DECLARATII catalin predoiu _00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cătălin Predoiu și-a dat demisia din conducerea PNL (surse)
Ultimele știri
Trupul unui marinar dispărut după scufundarea remorcherului la Midia a fost găsit. Continuă misiunea de recuperare a navei
Un tramvai a deraiat pe Bulevardul Preciziei din București, după ce a fost lovit de un TIR. Circulaţie blocată în zonă
O țară din UE se opune anumitor sancţiuni împotriva Rusiei: Vor crea „un teren favorabil propagandei antieuropene”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A folosit aceeași cremă timp de 30 de ani. Când a renunțat la ea, viața i s-a transformat într-un coșmar...
Cancan
Dan Alexa, primele declarații după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu: 'Realitatea este cu totul...
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă este între Emma Răducanu și noul ei iubit. Bărbatul este mai mare
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Produsul care poate genera 1.000.000.000 de dolari la CM 2026. Se vinde și în România și e bătaie pe el
Adevărul
Cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa se va construi într-o comună din România. Se vrea reper pe...
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
Pericol ascuns în transportul public. Ce trebuie să faci după fiecare călătorie pentru a evita ploșnițele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a trecut la jigniri: englezii au făcut-o ”praf” pe ”cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială”
Pro FM
Sorin Brotnei spune de ce s-a destrămat trupa Akcent. Totul a plecat de la bani: “El lua mai mult și voia și...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
Scene revoltătoare într-o parcare din Sectorul 4: mai mulți adolescenți au fost filmați în timp ce...
Newsweek
Schimbare importantă la pensie de la 1 iulie. Cine va primi bani în plus și despre ce sume e vorba? 3 exemple
Digi FM
Mihai Bendeac, atac dur la adresa lui Gigi Becali. Ce l-a revoltat după inaugurarea bisericii din Pipera
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
O pisică a urcat pe scenă în timpul finalului din „Romeo și Julieta” și a cucerit internetul: „A furat...
Film Now
Tom Cruise și Elsina Khayrova, mai tânără decât el cu 25 de ani, din nou împreună? Apariția care a stârnit...
UTV
Zendaya și Tom Holland au întors toate privirile la Madrid. Cei doi au dat startul turneului pentru...