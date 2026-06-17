Polonia este pe cale să iasă din programul de împrumuturi al Băncii Mondiale datorită progresului economic

Banca Mondială a prezentat un nou cadru de parteneriat cu Polonia, în baza căruia se preconizează că Varșovia va „absolvi” programul de împrumuturi al băncii în 2031, ceea ce reflectă progresul economic al țării. Conform noului cadru, finanțarea acordată Poloniei de către Banca Mondială între 2026 și 2031 se va ridica la 6,75 miliarde de dolari, a relatat miercuri agenția de știri de stat poloneză PAP. Banca Mondială a declarat că Polonia este, de asemenea, pe cale să iasă din programul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), aripa sa de creditare destinată țărilor cu venituri medii și scăzute, în următorii ani, scrie TVPWorld.

„Programul reflectă statutul Poloniei de economie cu venituri ridicate și trasează o traiectorie către ieșirea din BIRD după 2031, sporind în același timp rolul finanțării din sectorul privat”, a declarat Andrzej Domański, ministrul Finanțelor al Poloniei, într-un comunicat emis de Banca Mondială.

„Prin acest parteneriat, Grupul Băncii Mondiale va continua să sprijine Polonia în abordarea provocărilor structurale rămase, susținând în același timp creșterea economică și prosperitatea pe termen lung”, a adăugat el.

Poveste de succes

Banca Mondială a afirmat că noul cadru reflectă succesul economic al Poloniei din ultimele trei decenii, pe măsură ce țara s-a transformat dintr-o economie planificată central într-o economie de piață după căderea comunismului în 1989.

Anna Bjerde, directorul general al Grupului Băncii Mondiale, a declarat în comunicat că „puține țări au realizat ceea ce a reușit Polonia”, adăugând că rolul băncii în următorii ani se va concentra pe susținerea progresului Poloniei.

„Parteneriatul nostru în continuă evoluție vizează acum asigurarea continuării succesului Poloniei – prin locuri de muncă mai bune, o securitate energetică mai puternică și o reziliență sporită pentru generațiile viitoare”, a spus ea.

Acest cadru se va concentra pe domenii precum sprijinirea inovării și a investițiilor pentru crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea sustenabilității și securității energetice, precum și consolidarea rezilienței în domeniul resurselor de apă.

Editor : M.C