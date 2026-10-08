Live TV

Polonia este pregătită să blocheze X și Meta din cauza conținutului ilegal

Data actualizării: Data publicării:
Big Companies Logos, Gliwice, Poland - 20 Jul 2025
Meta. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Legislația permite Eforturile Varșoviei împotriva conținutului ilegal generat de inteligența artificială

Ministrul polonez al Afacerilor Digitale susține că amenzile nu sunt suficiente pentru a trage la răspundere giganții tehnologici. Guvernul polonez este pregătit să blocheze accesul la platformele de socializare care încalcă în mod sistematic drepturile cetățenilor, a declarat ministrul polonez, citat de TVPWorld.

Miercuri, în cadrul unei conferințe privind securitatea cibernetică desfășurată la Varșovia, Krzysztof Gawkowski a afirmat că sancțiunile financiare nu sunt suficiente pentru serviciile digitale care nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul ilegal publicat pe platformele lor.

El a făcut aceste declarații în timpul unei discuții din cadrul evenimentului, referitoare la îngrijorările legate de materialele cu abuz sexual asupra copiilor publicate online, inclusiv cele create cu ajutorul inteligenței artificiale.

Gawkowski, citat de agenția de știri de stat poloneză PAP, a spus: „Dacă apar situații în care drepturile personale ale oamenilor sunt încălcate în mod sistematic, vom bloca accesul la aceste platforme.”

Legislația permite

Ministrul Afacerilor Digitale a afirmat că, dacă platformele online permit distribuirea online a conținutului ilegal conform legislației poloneze, atunci „vă vom retrage dreptul de a face acest lucru”.

„Nu doar spunând: «Vă rugăm politicos: ascultați, eliminați acest conținut», ci spunând… «Tu, X; tu, Meta; tu, Facebook — vă vom bloca»”, a adăugat Gawkowski.

„Ar trebui să blocăm accesul la întreaga platformă. Pur și simplu să blocăm X în Polonia. Este posibil; legislația poloneză ne oferă astfel de opțiuni. Acest buton există în cadrul Ministerului Afacerilor Digitale”, a spus el.

Gawkowski a declarat că a fost pe punctul de a lua o astfel de măsură anul trecut, când platforma de socializare X a fost „inundată” cu imagini nud ale unor persoane de diferite vârste, manipulate folosind instrumentul Grok AI integrat în X, a raportat PAP.

Eforturile Varșoviei împotriva conținutului ilegal generat de inteligența artificială

Comentariile lui Gawkowski vin pe fondul unei inițiative mai ample a Ministerului Afacerilor Digitale din Polonia de a combate conținutul ilegal de pe platformele de socializare, inclusiv postările generate de IA care ar avea ca scop înșelarea polonezilor.

Gawkowski a anunțat în august că a trimis o solicitare oficială Comisiei Europene pentru a amenda compania americană Meta, proprietara Facebook, cu 250 de milioane de euro pentru că nu a combătut ceea ce el a numit conținut „fraudulos” și „dăunător” de pe platformele sale din Polonia.

Problema conținutului deepfake de pe platformele de socializare deținute de Meta a atras din nou atenția mass-media în luna august, după ce un videoclip fals care folosea o versiune generată de IA a președintelui polonez Karol Nawrocki pentru a promova un program de investiții fraudulos ar fi început să circule pe Facebook.

Meta, la rândul său, a declarat în luna august că investește în tehnologie și în parteneriate cu industria și forțele de ordine pentru a detecta, elimina și opri escrocii de pe platformele sale.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
1
Încă o țară anunță că se retrage de la Eurovision 2027: „Nu vom vedea drapelul nostru pe...
diana stoica usr
2
Diana Stoica (USR) îl contestă pe Luca Niculescu: „A fost susţinut pe parcursul carierei...
August Hanning
3
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August Hanning, fostul șef al...
2026-10-08-4416
4
Concluzia lui Luca Niculescu după prima zi de negocieri. PSD a pus două condiții...
Venetian mask used by doctors during plagues.
5
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara dictatorului Putin din...
Românul care a avut o avere de două milioane €, dar a cheltuit tot! În prezent câștigă 5.000 de lei: ”Din asta trăiesc”
Digi Sport
Românul care a avut o avere de două milioane €, dar a cheltuit tot! În prezent câștigă 5.000 de lei: ”Din asta trăiesc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald tusk sustine o alucutiune
Donald Tusk denunță un „cult al violenței” în rândul tinerilor, după atacurile cu cuțitul din școlile poloneze
masina a politiei poloneze
Atac cu cuțitul într-o școală din Polonia: un mort și doi răniți. Agresorul, un adolescent de 15 ani, a fost reținut
Record-Breaking MSPO 2026 Opens In Poland Amid Historic Defense Expansion, Kielce - 08 Sep 2026
A încercat Trump să destrame guvernul Poloniei? Întâlnire „informală” în martie între președintele SUA și ministrul polonez al Apărării
N13 ATAC CUTIT POLONIA VO 071026_00341
Atac sângeros într-o școală din Polonia: cel puțin șapte răniți. Agresorul este un elev de 19 ani
Șantier naval din Dalian. Foto Creptech X
Cum a surprins un satelit polonez cel mai nou portavion nuclear al Chinei: imagini rare din Dalian
Recomandările redacţiei
george simion
George Simion: Se pregătește un mare, mare blat. Vor să fărămițeze...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum motivează Înalta Curte decizia prin care Dominic Fritz a rămas...
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan, mesaj ferm după consultări: PNL e dispus să dea vot de...
Bucharest, Romania - February 02, 2022: One EURO coin and its equivalent in Romanian lei, a 5 lei banknote, photographed through a magnifying glass. T
BNR explică de ce a crescut cursul euro la noi maxime istorice
Ultimele știri
POLITICO: UE, Canada și Lituania s-au retras de la o conferință despre dezinformare, după presiunile SUA. România, vizată
Un fost director de bancă din Bucureşti este cercetat după ce a furat 100.000 de euro din contul unui client
Rubio avertizează că războiul din Ucraina a ajuns într-un „impas strategic” care s-ar putea extinde dincolo de granițele țării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Perioada grea se încheie pentru 3 zodii pe 8 octombrie 2026. Își iau viața în propriile mâini și lasă...
Cancan
ndă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții...
Fanatik.ro
Scandalul continuă la Academia FCSB! Gigi Mustață: „O să vorbesc cu Gigi Becali!” Dezvăluirile lui Gabi Safta
editiadedimineata.ro
15 minute pe zi pentru ChatGPT: OpenAI dezvăluie cât de mult folosesc adolecenții inteligența artificială
Fanatik.ro
El este șoferul microbuzului în care a murit maseurul lui Dinamo 2. Nicolae Zgondoiu a fost identificat de...
Adevărul
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni...
Playtech
Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat...
Digi FM
Megan Fox, de nerecunoscut într-un clip devenit viral. Fanii au reacționat imediat: „S-a distrus singură”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Stupoare! După ce a pozat nud, ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” se convertește la iudaism
Pro FM
VIDEO Celine Dion a căzut pe scenă, în fața fanilor, la Paris. Ce s-a întâmplat în timpul concertului
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ana de Armas, ținută îndrăzneață la Paris. Pantalonii foarte scurți, sacoul și cizmele cu toc i-au venit...
Adevarul
Cât ar putea ajunge factura la energie în această iarnă. Scenariile analizate de experți
Newsweek
Aviz pozitiv în Parlament pentru ca unii șoferi să ia pensie mai mare. „Munca încadrată la condiții deosebite”
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Planta aromatică asociată cu o memorie mai bună și reducerea anxietății. Ce spun cercetările despre legătura...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Michael Douglas dezvăluie numele actriței cu care a avut o aventură pe platourile de la „Basic Instinct”...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”