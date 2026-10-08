Polonia este pregătită să blocheze X și Meta din cauza conținutului ilegal

Ministrul polonez al Afacerilor Digitale susține că amenzile nu sunt suficiente pentru a trage la răspundere giganții tehnologici. Guvernul polonez este pregătit să blocheze accesul la platformele de socializare care încalcă în mod sistematic drepturile cetățenilor, a declarat ministrul polonez, citat de TVPWorld.

Miercuri, în cadrul unei conferințe privind securitatea cibernetică desfășurată la Varșovia, Krzysztof Gawkowski a afirmat că sancțiunile financiare nu sunt suficiente pentru serviciile digitale care nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul ilegal publicat pe platformele lor.

El a făcut aceste declarații în timpul unei discuții din cadrul evenimentului, referitoare la îngrijorările legate de materialele cu abuz sexual asupra copiilor publicate online, inclusiv cele create cu ajutorul inteligenței artificiale.

Gawkowski, citat de agenția de știri de stat poloneză PAP, a spus: „Dacă apar situații în care drepturile personale ale oamenilor sunt încălcate în mod sistematic, vom bloca accesul la aceste platforme.”

Legislația permite

Ministrul Afacerilor Digitale a afirmat că, dacă platformele online permit distribuirea online a conținutului ilegal conform legislației poloneze, atunci „vă vom retrage dreptul de a face acest lucru”.

„Nu doar spunând: «Vă rugăm politicos: ascultați, eliminați acest conținut», ci spunând… «Tu, X; tu, Meta; tu, Facebook — vă vom bloca»”, a adăugat Gawkowski.

„Ar trebui să blocăm accesul la întreaga platformă. Pur și simplu să blocăm X în Polonia. Este posibil; legislația poloneză ne oferă astfel de opțiuni. Acest buton există în cadrul Ministerului Afacerilor Digitale”, a spus el.

Gawkowski a declarat că a fost pe punctul de a lua o astfel de măsură anul trecut, când platforma de socializare X a fost „inundată” cu imagini nud ale unor persoane de diferite vârste, manipulate folosind instrumentul Grok AI integrat în X, a raportat PAP.

Eforturile Varșoviei împotriva conținutului ilegal generat de inteligența artificială

Comentariile lui Gawkowski vin pe fondul unei inițiative mai ample a Ministerului Afacerilor Digitale din Polonia de a combate conținutul ilegal de pe platformele de socializare, inclusiv postările generate de IA care ar avea ca scop înșelarea polonezilor.

Gawkowski a anunțat în august că a trimis o solicitare oficială Comisiei Europene pentru a amenda compania americană Meta, proprietara Facebook, cu 250 de milioane de euro pentru că nu a combătut ceea ce el a numit conținut „fraudulos” și „dăunător” de pe platformele sale din Polonia.

Problema conținutului deepfake de pe platformele de socializare deținute de Meta a atras din nou atenția mass-media în luna august, după ce un videoclip fals care folosea o versiune generată de IA a președintelui polonez Karol Nawrocki pentru a promova un program de investiții fraudulos ar fi început să circule pe Facebook.

Meta, la rândul său, a declarat în luna august că investește în tehnologie și în parteneriate cu industria și forțele de ordine pentru a detecta, elimina și opri escrocii de pe platformele sale.

Editor : M.C