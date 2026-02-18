Live TV

Polonia ia în considerare posibilitatea de a solicita despăgubiri Rusiei după masacrele din al Doilea Război Mondial. Ce spune Moscova

Masacrul de la Katyn
Masacrul de la Katyn a fost o execuție în masă a unor cetățeni polonezi de către forțele poliției secrete sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În timpul acestei acțiuni aproximativ 22.500 de polonezi, în mare parte ofițeri prizonieri de război, au fost executați în trei locuri diferite în primăvara anului 1940. Foto: Profimedia
Din articol
Reparații sau despăgubiri?

Polonia ia în calcul posibilitatea de a solicita despăgubiri din partea Rusiei pentru daunele legate de acțiunile sovietice din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, un purtător de cuvânt al guvernului afirmând că o echipă de experți evaluează temeiurile juridice, informează TVP World.

Lucrările se concentrează pe pierderile cauzate de invazia sovietică din 1939 și ocupația ulterioară, a spus purtătorul de cuvânt, adăugând că orice decizie politică va fi luată după studii detaliate.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a ridiculizat ideea, spunând că Moscova ar putea oferi „un link către videoclipul operei Ivan Susanin” ca reparații.

Ivan Susanin a fost un erou național rus și martir al perioadei tulburi de la începutul secolului al XVII-lea. Conform legendei populare, trupele poloneze care doreau să-l ucidă pe țarul Mihail l-au angajat pe Susanin ca ghid. Susanin i-a convins să o ia pe un drum secret prin pădurile rusești, și nici ei, nici Susanin nu au mai fost văzuți vreodată.

Reparații sau despăgubiri?

Istoricii intervievați de TVP World au declarat că cererile formulate ca reparații ar fi dificile, deoarece Uniunea Sovietică a luptat în coaliția Aliaților, iar orice proces s-ar concentra mai degrabă pe despăgubiri.

Experții au declarat că Varșovia nu se așteaptă la plăți, dar consideră că este important să se documenteze crimele din era sovietică și să se sensibilizeze opinia publică internațională.

 

