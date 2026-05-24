Polonia îi face o propunere lui Trump după confuzia privind desfășurarea trupelor americane: „Suntem gata să facem asta”

Polonia s-a oferit să construiască un „oraș mic” pentru a găzdui permanent trupele americane, în încercarea de a „clarifica situația” după ce Washingtonul a anulat brusc o rotație de rutină a 4.000 de militari, relatează TVP World.

Oferta Varșoviei de a construi infrastructura necesară pentru găzduirea contingentului, care ar include și spații de cazare pentru familiile soldaților, vine pe fondul discuțiilor în curs dintre cei doi aliați NATO, a declarat viceministrul polonez al Apărării, Paweł Zalewski, într-un interviu acordat ziarului The Washington Times.

Comentariile lui Zalewski au venit cu puțin timp înaintea unui anunț surprinzător al președintelui Donald Trump, care a anulat o decizie a secretarului american al apărării, Pete Hegseth.

Trump a declarat că Washingtonul va furniza 5.000 de soldați suplimentari Poloniei, după ce Hegseth a anulat o desfășurare de 4.000 de soldați, provocând consternare în rândul legiuitorilor americani și al aliaților NATO.

„Ne-am oferit să construim infrastructura necesară pentru o prezență americană permanentă și înțelegem ce înseamnă asta”, a declarat Zalewski pentru The Washington Times.

„Va trebui să construim un mic oraș, cu o infrastructură complet autonomă pentru această prezență permanentă. Suntem gata să facem asta”, a adăugat el.

„Eram dezorientați”

Zalewski a declarat că discuțiile dintre Varșovia și Washington au avut ca scop consolidarea parteneriatului dintre cele două țări și clarificarea situației.

„Ne-am concentrat pe clarificarea situației, deoarece eram dezorientați. Acest proces va dura până la patru săptămâni și vom fi consultați pe parcurs”, a spus el.

Polonia găzduiește în prezent aproximativ 10.000 de soldați americani, dintr-o prezență militară totală a SUA în Europa de aproximativ 100.000.

Incertitudinea planează asupra NATO, întrucât Trump a semnalat că SUA se așteaptă ca țările membre europene să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria lor securitate.

Trump a acuzat în repetate rânduri membrii europeni ai NATO că beneficiază de „un tratament preferențial” din partea Washingtonului și a declarat că SUA își vor reevalua rolul pe continent.

Zalewski a mai declarat pentru The Washington Times că oficialii americani au dat asigurări că modificările privind mișcările de trupe în Europa nu vor „submina declarația președintelui Trump de a nu reduce angajamentul american față de Polonia”.

